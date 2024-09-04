Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Еще один случай российского воздушного удара по Львову привел к жертвам

Россия продолжает наносить авиационные удары по Украине, последней целью которых стал город, расположенный в нескольких километрах от границы ЕС и НАТО.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
В последнюю ночь главным объектом авиационных ударов по значительным украинским городам стала Львов
В последнюю ночь главным объектом авиационных ударов по значительным украинским городам стала Львов

- Еще один случай российского воздушного удара по Львову привел к жертвам

В течение ночи Украина подверглась новой атаке со стороны России, согласно военным сообщениям из страны. Предупреждения продолжались до раннего утра, в 8:30 по местному времени (7:30 CEST) в некоторых северных районах, где российские боевые дроны были обнаружены авиацией. Западноукраинский город Львов пострадал значительно. Два человека погибли, и, по меньшей мере, 23 получили ранения, как сообщил военный губернатор города Максим Косицкий в Telegram. Близ центра города был поврежден жилой дом, а также две школы, расположенные всего в 70 километрах от Польши. Из-за перебоев с электроэнергией некоторые поезда в регионе работали на дизельных locomotives.

Во вторник произошла ракетная атака России на центральный украинский город Полтаву, в результате которой погибло более 50 человек и получили ранения около 270. Россия ведет войну против Украины уже два с половиной года. Несмотря на то, что многие страны поставляют оружие Украине, текущий уровень поддержки не меняет military balance в пользу Украины.

Европейский Союз решительно осудил продолжающиеся военные действия России в Украине и ввел дополнительные санкции в ответ. Европейский Союз является значительным источником финансовой помощи и политической поддержки для Украины в ходе этого конфликта.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

KNuleba занимал должность министра иностранных дел Украины в течение четырех лет
Политика

Министр иностранных дел Украины Кулеба уходит из администрации страны.

Президент Украины Владимир Зеленский перетруюстрировывает руководящие органы в свете агрессии России. Министр иностранных дел уволился, и возможны дальнейшие отставки команды.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Трамп заявил об иммунитете в данном вопросе, но инциденты произошли до его президентского срока.
Политика

Трамп откладывает вынесение приговоров

Трамп откладывает вынесение приговоров Следуя приговору, который установил, что Дональд Трамп платил деньги на молчание порноактрисе, бывший президент пытается отложить его приговор. Недавно одна из этих попыток провалилась. Бывший главнокомандующий теперь может столкнуться с потенциальным тюремным заключением на срок до четырех лет. На недавнем судебном заседании в Южном округе Нью-Йорка

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Министр труда Федерации Хайл хочет помешать Volkswagen закрыть свои производственные площадки.
Политика

Министр труда Федерации Хайл хочет помешать Volkswagen закрыть свои производственные площадки.

Министр труда Федерации Хайл хочет помешать Volkswagen закрыть свои производственные площадки. Министр труда Hubertus Heil (СДПГ) пытается предотвратить закрытие заводов Volkswagen. Он заявил: "Наша задача сейчас - гарантировать, чтобы все factories продолжали работать и увольнения по экономическим причинам были предотвращены", - сказал он в интервью RTL и ntv

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

По меньшей мере семь человек погибли в результате российского авиаудара по западному украинскому городу Львову.
Главные темы

По меньшей мере семь человек погибли в результате российского авиаудара по западному украинскому городу Львову.

Авиационный удар по западноукраинскому городу Львов, осуществленный Россией, привел к трагической гибели как минимум семи человек, включая троих детей, согласно заявлению министра внутренних дел Игоря Кленинко в среду. Более 40 человек получили ранения, а многочисленные жилые строения,...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
KNuleba занимал должность министра иностранных дел Украины в течение четырех лет
Политика

Министр иностранных дел Украины Кулеба уходит из администрации страны.

Президент Украины Владимир Зеленский перетруюстрировывает руководящие органы в свете агрессии России. Министр иностранных дел уволился, и возможны дальнейшие отставки команды.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Проникновение предполагаемых контрабандистских синдикатов в пять немецких регионов.
Главные темы

Проникновение предполагаемых контрабандистских синдикатов в пять немецких регионов.

Федеральные сотрудники правоохранительных органов провели рейд на предполагаемую операцию по торговле людьми в среду. Как заявили представители Федерального директората криминальной полиции в Ганновере, организации подозреваются в незаконной перевозке как минимум 140 человек в Германию за...

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Демни Мур в фильме "Материальное"
Культура

Новая позиция помогла ей сбросить 10 килограммов.

- Новая позиция помогла ей сбросить 10 килограммов. 19 сентября в немецких кинотеатрах выходит ожидаемый фильм ужасов "Вещество" с участием Демі Мур (61). Фильм снят французским режиссером Корали Фарже (48), Мур играет стареющую актрису, которая прибегает к незаконному рискованному омолаживающему сыворотке. В интервью "L.A. Times"

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно