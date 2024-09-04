- Еще один случай российского воздушного удара по Львову привел к жертвам

В течение ночи Украина подверглась новой атаке со стороны России, согласно военным сообщениям из страны. Предупреждения продолжались до раннего утра, в 8:30 по местному времени (7:30 CEST) в некоторых северных районах, где российские боевые дроны были обнаружены авиацией. Западноукраинский город Львов пострадал значительно. Два человека погибли, и, по меньшей мере, 23 получили ранения, как сообщил военный губернатор города Максим Косицкий в Telegram. Близ центра города был поврежден жилой дом, а также две школы, расположенные всего в 70 километрах от Польши. Из-за перебоев с электроэнергией некоторые поезда в регионе работали на дизельных locomotives.

Во вторник произошла ракетная атака России на центральный украинский город Полтаву, в результате которой погибло более 50 человек и получили ранения около 270. Россия ведет войну против Украины уже два с половиной года. Несмотря на то, что многие страны поставляют оружие Украине, текущий уровень поддержки не меняет military balance в пользу Украины.

Европейский Союз решительно осудил продолжающиеся военные действия России в Украине и ввел дополнительные санкции в ответ. Европейский Союз является значительным источником финансовой помощи и политической поддержки для Украины в ходе этого конфликта.

Читайте также: