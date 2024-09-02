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ПолитикаНовостиЕвропейский Союз

Еще один российский военный обвиняется в коррупции

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Власти исследуют финансовые дела Генерала Муминыхонова.
Власти исследуют финансовые дела Генерала Муминыхонова.

Еще один российский военный обвиняется в коррупции

Количество обвинений в коррупции против высших российских военных чиновников растет. Аналитики спекулируют о чистке, организованной Кремлем. Недавние события включают расследование в отношении высокопоставленного военного чиновника, якобы получавшего крупные взятки.

По данным Следственного комитета России, генерал Валерий Муминов-Заде был обвинен в получении взятки в крупном размере. Это преступление в России может повлечь лишение свободы до 15 лет.

Генерал Муминов-Заде занимает должность заместителя командующего по логистике в Ленинградском военном округе. Ранее он работал в Министерстве обороны. Расследование указывает на то, что Муминов-Заде получил взятку, превышающую 20 миллионов рублей (около 202 000 евро) в отношении контрактов на форму. В результате его финансовые операции находятся под прицелом из-за обвинений в незаконной деятельности.

Следственный комитет сообщает, что Муминов-Заде и его семья владеют "множеством недвижимости в Москве и Воронеже, стоимостью более 120 миллионов рублей". Легальность этого состояния сейчас проверяется. По меньшей мере, десять военных чиновников, в том числе генералы и высокопоставленные сотрудники Министерства обороны в Москве, находятся под пристальным вниманием российских правоохранительных органов с апреля из-за обвинений в коррупции или мошенничестве.

Некоторые видят в этом кампанию по чистке

Расследования в отношении коррупции стали набирать обороты вскоре после неожиданной отставки бывшего министра обороны Сергея Шойгу в мае, после более чем десятилетнего пребывания на посту. Экономист Андрей Белозеров был назначен новым министром обороны.

Некоторые наблюдатели считают, что эти усиливающиеся расследования в отношении российских военных чиновников являются результатом кампании по чистке. В свою очередь, Кремль утверждает, что эти расследования являются стандартными антикоррупционными усилиями в области, которая неоднократно становилась жертвой скандалов в прошлом.

Европейский союз выразил озабоченность по поводу растущего числа обвинений в коррупции в российской армии, особенно в свете предполагаемой кампании по чистке. Недавно Европейский союз призвал Россию соблюдать свои обязательства в отношении прозрачности и ответственности в своих военных учреждениях.

В свете позиции Европейского союза по коррупции и акцента на верховенство права, он может рассмотреть вопрос о введении санкций против лиц, признанных виновными в коррупции, в рамках своей более широкой стратегии по продвижению демократических ценностей и доброго управления во всем мире.

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