- Еще один кризис в Таиланде: премьер-министр Сретта свергнут

Таиланд в политическом кризисе: Конституционный суд Бангкока отстранил от должности премьер-министра Срету Тхависина после подачи иска группой из 40 сенаторов. В результате голосования пятью голосами против четырех судьи приняли решение отстранить 62-летнего премьера во второй половине дня по местному времени. Это решение, с нетерпением ожидаемое по всей стране, стало неожиданностью для многих политических наблюдателей.

40 сенаторов обвинили Срету в нарушении правил, назначив политиком Пичитом Чуенбана министром, так как у Пичита есть судимость. Пичит был приговорен в 2008 году к шести месяцам тюрьмы за пренебрежение судом в коррупционном скандале. Он уже ушел в отставку в мае под давлением растущего юридического прессинга.

В свою защиту Срету argued к политическим наблюдателям, что назначение Пичита было законным, среди прочего, потому что он заранее проконсультировался с юристами. Однако суд постановил, что премьер-министр нарушил этические нормы.

Срету не присутствовал на заседании суда - у него были другие дела. Наблюдатели отметили, что он запланировал много встреч на ближайшие недели и, похоже, не ожидал приговора. Говоря с журналистами, он сказал, что примет решение суда, хотя и надеялся на другой исход. Он также выразил надежду, что Таиланд останется политически стабильным.

Что произойдет дальше?

Сначала будет сформировано переходное правительство, скорее всего, под руководством заместителя премьер-министра Пхумтхама Вечайчайя, как сообщает "Бангкок Пост". Затем парламент должен быстро избрать нового премьер-министра. Министр здравоохранения Анутин Чанвиракул, председатель партии Бхумджайтай, рассматривается как возможный преемник. Паетонгтхarn Шинаватра, лидер правящей партии Пхюа Ти, также имеет шансы.

37-летней Паетонгтхarn - дочь бывшего премьер-министра Таксина Шинаватры, который находится в самоизгнании с 2008 года. Таксин, который не чужд юридических проблем, также должен вернуться в суд: он был обвинен в оскорблении величества в июне.

Стачки и уличные протесты

Срету не пользовался популярностью у населения: большинство тайцев выразили недовольство работой его правительства в опросе июня, ссылаясь на слабую экономическую-performance страны и высокую частную задолженность домашних хозяйств.

Таиланд снова переживает политически неспокойные времена, пережив военные перевороты, военные правительства и уличные протесты демократического движения в последние десятилетия. Только на прошлой неделе Конституционный суд под давлением консервативных сил распустил прогрессивную партию "Вперед" (МФП), обвинив самую сильную оппозиционную партию в угрозе монархии, стремясь изменить закон об оскорблении величества. Бывший главный кандидат партии Пита Лимджароенрат и другие ведущие члены запрещены занимать политические должности в течение следующих десяти лет.

"Вперед" одержал ясную победу на парламентских выборах в мае 2023 года, но так и не пришел к власти. После месяцев политической нестабильности бывший союзный партнер Пхюа Ти и их кандидат Срету сместили лидера партии Питу. Он был избран премьер-министром в августе прошлого года и занимал эту должность с сентября. Теперь начинается поиск нового премьер-министра с большинством.

Решение Конституционного суда стало серьезным ударом для премьер-министра Срету Тхависина, что привело к его отстранению от должности. Теперь решение Конституционного суда открывает путь для формирования переходного правительства в Таиланде.

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