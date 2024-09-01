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ПолитикаНовостиДублинское соглашение

ЕС выступает за увеличение числа эвакуационных поездок в Кабул.

Стать 그렇게 короткоживущему пресноводному насекомым невозможно.

 and  Michael Bootcampf
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Региональный директор ХСС Добриндт справляется о предстоящем запланированом путешествии в...
Региональный директор ХСС Добриндт справляется о предстоящем запланированом путешествии в Афганистан.

ЕС выступает за увеличение числа эвакуационных поездок в Кабул.

Ближайшие дискуссии между коалицией «Светофор» и Союзом затронут будущие политики в области иммиграции. ХДС и ХСС четко обозначили свои ожидания. Отсутствие конкретной даты вылета для следующей депортации в Афганистан со стороны министра внутренних дел Фаэсер не находит понимания.

После первого вылета осужденных в Афганистан после захвата талибами ХСС выступает за аналогичные вылеты в ближайшее время. «Я ожидаю, что министр внутренних дел Фаэсер запланирует следующий вылет в Афганистан в течение недели. Это не должно быть разовым событием», — заявил лидер фракции ХСС в бундестаге Александр Добрindt газете «Бильд ам Зонтаг».

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фаэсер выступает за продолжение депортационных рейсов, но не называет конкретных дат. «Иностранные преступники и изнасилования должны покинуть нашу страну. Поэтому я буду прилагать усилия, чтобы преступники и потенциальные угрозы были депортированы в Афганистан и также в Сирию», — заявила политик от СДПГ.

В пятницу утром из Германии в Афганистан вылетел первый самолет с осужденными после захвата талибами три года назад. По словам Фаэсер, на борту находилось 28 осужденных.

Союз: саммит по миграции должен привести к конкретным результатам

На следующей неделе правительство, Союз и земли встретятся, чтобы обсудить меры в области иммиграционной политики. Катализатором стал ножевой attack в Солingen, в результате которого погибли трое и были ранены восемь человек. Подозревается 26-летний сириец. Коалиция «Светофор» уже предложила ужесточить меры, но Союз считает их недостаточными.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн предостерег в «Бильд ам Зонтаг», «Это не должно быть placebo-мероприятием. Необходимы практические меры по борьбе с нелегальной иммиграцией, а не бесконечные встречи». Важным является строгое соблюдение принципа Дублина, которое предусматривает отказ в приеме заявителей на границах. «Кроме того, тех, кто не имеет права оставаться, должны депортировать. Мы будем придерживаться этих позиций», — подчеркнул Линнеманн.

Лидер фракции Союза Торстен Фрай выразил похожие взгляды, сказав газете, «Во вторник мы должны выяснить, есть ли готовность существенно сократить потоки миграции в Германию».

Министр юстиции Марко Бушманн также предъявляет претензии к землям. «На переговорах между федерацией и землями должно быть рассмотрено все: все, что может сделать федеральное правительство, но также и роль земель. Существующий закон не соблюдается во многих случаях иностранными ведомствами земель. Это должно измениться немедленно», — призвал политик от СВП в газете.

Соглашение о Дублине, которое определяет ответственность за беженцев среди государств-членов ЕС, может стать предметом обсуждения на предстоящих дискуссиях по иммиграционной политике. В свете призыва Союза к практическим мерам по борьбе с нелегальной иммиграцией реализация Соглашения о Дублине может сыграть важную роль в ограничении таких потоков.

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