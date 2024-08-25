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ПолитикаНовостиПреступность

ЕС выступает за ненужные инспекции ножей

 and  Max Becker
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Лидер ХСС, Сöder, выступает за расширение возможностей служб безопасности в Германии.
Лидер ХСС, Сöder, выступает за расширение возможностей служб безопасности в Германии.

ЕС выступает за ненужные инспекции ножей

После кровавого ножевого нападения в Солingen, в результате которого погибли трое человек, вновь поднялся вопрос о ужесточении законов о ношении оружия и расширении полномочий правоохранительных органов. Союз, например, выступает за введение всеобщих методов контроля, включая случайные проверки ножей для граждан и пересмотр политики в отношении беженцев. В то же время, СДПГ ставит под сомнение подход министра юстиции Бушманна.

Обвиненное в исламистской мотивации нападение вызвало дискуссии о более строгих правилах ношения оружия и миграционной политике. Союз выступает за усиление полномочий правоохранительных органов для проведения случайных проверок ножей и пересмотр политики в отношении беженцев, в то время как федеральный министр внутренних дел Наancy Фaeсер объявила о решительной позиции в борьбе с исламистской экстремизмом.

Лидер ХСС Маркус Зёдер выявил недостатки в способностях правоохранительных органов справляться с ситуациями насилия. "У нас нет инструментов для управления сценариями насилия и ситуациями", - заявил он в ARD. "Вам проверяют, когда вы водите машину, без причины. Не в пешеходных зонах", - добавил Зёдер, выступая за расширение полномочий правоохранительных органов для более эффективной реакции на угрозы.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер также призвал к расширению полномочий правоохранительных органов. Он предложил увеличить их персонал и расширить полномочия Федерального уголовного ведомства в борьбе с террористическими угрозами.

Парламентский заместитель СДПГ Дирк Визе предложил меры по укреплению полномочий правоохранительных органов после нападения. Это может включать хранение IP-адресов, использование распознавания лиц и создание нового Закона о федеральной полиции для облегчения наблюдения в общественных местах.

Однако, по словам Визе, министр юстиции Марко Бушманн препятствует реализации таких мер. "Политические взгляды Бушманна часто делают правоохранительные органы практически слепыми в цифровой сфере", - заявил Визе. "Мы не можем полагаться на советы дружественных иностранных служб", - подчеркнул он.

Бушманн также выразил сомнения в отношении планов министерства внутренних дел расширить запрет на ножи. Министр Наancy Фaeсер объявила о планах запретить новые типы ножей, создать больше зон запрета на ношение оружия и предоставить полиции больше вариантов контроля. Бушманн, который изначально был против этих предложений, отметил: "В свете нападения в Солingen все темы должны быть рассмотрены: закон о ношении оружия не является табу".

Вице-канцлер Роберт Габек также призвал к ужесточению законов о ношении оружия. "Необходимы больше зон запрета на ношение оружия и более строгие правила ношения оружия", - заявил он. "Ни один человек не должен носить режущие или колющие оружия в общественных местах в Германии. Мы не живем в Средние века".

Для изменения политики министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль призвал к ужесточению иммиграционных правил. "Мы не можем принять всех, кто хочет присоединиться к нам. Ясные иммиграционные guidelines и предел необходимы. Мы должны решать проблему на границах Европы и усиливать меры наших собственных", - сказал он в интервью "Rheinische Post".

Он также добавил: "Депортация должна осуществляться быстрее и гладче. Однако тот, кто видит депортацию как решение, ошибается. Если Северный Рейн-Вестфалия продолжает получать столько же новых беженцев каждый месяц, сколько мы депортируем в течение года, наши усилия бесполезны". Он также отметил, что обещанная волна депортаций от федерального правительства так и не материализовалась. Вместо этого необходим адрес

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