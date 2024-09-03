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ЕС устанавливает условия для возможных будущих обсуждений миграции

После нападения в Солингене состоялись обсуждения между контролями над дорожным движением, профсоюзом и штатами. Следующие переговоры могут зависеть от важного аспекта, значимого для ХДС и ХСС.

 and  Anne Legman
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Создание устанавливает требования для последующих переговоров
Создание устанавливает требования для последующих переговоров

- ЕС устанавливает условия для возможных будущих обсуждений миграции

В результате дискуссии о миграции альянс "Светофор" ставит условия для дальнейших переговоров. "Ключевым шагом было бы для альянса "Светофор" выступить с нами единым фронтом, признав, что отказы на границе необходимы из-за сбоев в системе. После этого мы сможем углубиться в другие вопросы", - предложила Андреа Линдхольц (ХСС), заместитель председателя фракции Союза.

Министр внутренних дел Гессена Роман Позе (ХДС) подчеркнул их настойчивость в стремлении к "значительному сдвигу в миграционной политике и конкретным действиям по ограничению миграции". По их мнению, это включает контроль на границах и отказы на границах. Решено ли, будет ли продолжение переговоров в таком формате, пока неясно. Партии "Светофор" должны уточнить свои намерения в отношении четкого пути ограничений.

Объявлены правовые обзоры

Федеральный министр внутренних дел Наocup Faeser (СДПГ), чьи заявления были расплывчатыми, заявила: "Теперь речь идет о тщательном изучении определенных частных вопросов и продолжении переговоров. Мы договорились об этом".

Они планируют еще одну встречу в том же кругу и назначили дату на следующую неделю. Правовые обзоры являются обязательным условием. "Я ценю честный и конструктивный диалог сегодня. Мы хотим возобновить этот обмен как можно скорее".

Ключевой пункт: Отказы

Торстен Фри (ХДС), первый парламентский менеджер фракции ХДС/ХСС, подчеркнул: "Для нас важно, чтобы в конечном итоге уменьшился поток, чтобы миграция оставалась управляемой и интегрируемой". Для Союза важно, "чтобы не было только контроля на границах, но и отказов на границе". Фри добавил: "Мы почувствовали, что наши заботы были восприняты всерьез".

Союз теперь ждет быстрого ответа от федерального правительства, который также был обещан. "Если мы увидим желание достичь таких результатов, тогда мы также коснемся других тем".

Они должны сделать прогресс на следующей неделе, сказал Фри. Союз найдет время для этого в Бундестаге на следующей неделе, хотя повестка дня должна быть посвящена бюджету. "Речь идет о скорости, речь идет о скорости".

Правовые сложности

Участники отметили высокие правовые риски отказов. Кроме того, требования Союза могут подорвать достигнутые в ходе европейской реформы убежища успехи, которые также предусматривают ужесточение. Если Германия поставит под сомнение реализацию правил Дублина, которые определяют ответственность за убежище в Европе, может произойти эффект домино. Другие страны могут поощрять беженцев продолжить свой путь в Германию.

Министерство внутренних дел прошлой неделе было скептически настроено в отношении отказов, как заявил представитель. В отношении лиц, подавших заявление на защиту в Германии, они должны быть перенаправлены в первое приемное учреждение в Германии. Только затем их можно переправить в европейскую страну, ответственную за них в соответствии с правилами Дублина. "Это не обязательно соседняя страна, из которой был совершен переход через границу", - сказал представитель.

В соответствии с Регламентом Дублина, в общем случае страной, ответственной за процедуру убежища, является та, в которой мигрант впервые прибыл в Европу. Тем не менее, другие элементы, такие как наличие членов семьи в стране, могут оказать влияние на это.

"Пакет безопасности"

После якобы исламистски мотивированного ножевого нападения в Солingen федеральное правительство неожиданно представило "пакет безопасности", который послужил основой для встречи. Он включает в себя меры в трех областях: более решительное отношение к депортации отвергнутых заявителей убежища в их страны происхождения, более решительные действия против исламистского терроризма и ужесточение огнестрельного оружия.

В частности, планируется, что заявители убежища, за которых отвечает другая европейская страна, больше не получат пособий в Германии - если эта страна готова их принять (случаи Дублина). Также планируется запрет на ножи-бабочки и более легкое исключение из немецкой защиты для мигрантов, совершивших преступление. "Мы быстро представим наш законопроект и будем добиваться быстрого парламентского обсуждения", - объявила Faeser.

Коалиция "Светофор" уже приняла несколько ужесточающих мер, таких как облегчение депортаций в начале года. Кроме того, канцлер Олаф Шольц (СДПГ) планирует представить выводы к концу года о том, возможны ли процедуры убежища в странах за пределами Европы.

После круглого стола с федеральными землями Faeser заявила, что меры правительства по ограничению нерегулярной миграции были эффективны, и этот подход будет продолжен. "На 20% меньше заявлений на убежище, чем в прошлом году, на 20% больше депортаций и более 30 000 отказов на немецких границах нашими внутренними контролями границ с октября 2023 года. Впервые мы депортировали опасных преступников обратно в Афганистан".

Организация Pro Asyl выразила опасения перед встречей и призвала федеральное правительство воздержаться от принятия каких-либо незаконных мер. "ХДС должна выполнить свою ответственность как демократическая партия и не должна еще больше подогревать поляризацию дискуссии". Речь должна идти о мерах, поддерживающих демократию и социальное единство, предотвращающих радикализацию в сторону исламизма или праворадикализма.

В свете опасений, выраженных Pro Asyl, важно, чтобы коалиция "Светофор" гарантировала, что любые изменения в миграционной политике соответствуют демократическим принципам и способствуют социальному единству. Кроме того, изучение других аспектов миграционной проблемы, таких как интеграция и системы поддержки, может предложить ценные решения помимо отказов на границе.

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