ЕС предлагает существенно изменить свои правила в области убежища.

После неудачного саммита по миграции между администрацией и ХДС/ХСС партия Союза планирует представить свою собственную инициативу по отказу на границе в Бундестаг. Эта инициатива, озаглавленная "Призывая к настоящему переходу в политике убежища и миграции - усиление отказов на границе в Германии", излагает позицию Союза по текущему кризису миграции и безопасности.

Союз ссылается на статью 72 Договора о функционировании Европейского союза, утверждая, что исключительная ситуация в Германии, характеризующаяся серьезной миграционной и безопасностью, оправдывает всеобщие отказы на границе. Они считают, что эта мера не только законна, но и осуществима и необходима в текущих обстоятельствах. К сожалению, федеральное правительство еще не выдвинуло подобной инициативы.

После первого раунда переговоров с правительством коалиции и землями о совместном подходе к миграционной политике лидер ХДС Фридрих Мерц посчитал дискуссии безрезультатными. Говоря в программе ZDF "Маркус Ланц", первый парламентский директор фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай подчеркнул важность отказов на границе как ключевого элемента комплексного решения.

Союз выступает за прямое отказывание в убежище на границе, даже тем, кто еще не подал заявление. В настоящее время отказывают только иностранцам с запретом въезда или тем, кто не подает заявления на убежище.

Политики ФДП также выразили поддержку отказам. Генеральный секретарь ФДП Биджан Джир-Сарай сказал газете "Бильд", что ФДП разделяет позицию Союза по миграции и открыт к сотрудничеству в реализации их инициатив. "Настало время прекратить откладывать", - подчеркнул Джир-Сарай, призывая Союз и его председателя Фридриха Мерца возобновить переговоры.

Партия Союза планирует представить свою инициативу по отказу на границе в немецкий Бундестаг, как указано в их инициативе "Призывая к настоящему переходу в политике убежища и миграции - усиление отказов на границе в Германии". Во время дискуссий о совместном подходе к миграционной политике первый парламентский директор фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай подчеркнул важность отказов на границе.

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