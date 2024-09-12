Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНемецкий Бундестаг

ЕС предлагает существенно изменить свои правила в области убежища.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Лидер ХДС Фридрих Мерц назвал миграционный саммит неудачным после второго заседания
Лидер ХДС Фридрих Мерц назвал миграционный саммит неудачным после второго заседания

ЕС предлагает существенно изменить свои правила в области убежища.

После неудачного саммита по миграции между администрацией и ХДС/ХСС партия Союза планирует представить свою собственную инициативу по отказу на границе в Бундестаг. Эта инициатива, озаглавленная "Призывая к настоящему переходу в политике убежища и миграции - усиление отказов на границе в Германии", излагает позицию Союза по текущему кризису миграции и безопасности.

Союз ссылается на статью 72 Договора о функционировании Европейского союза, утверждая, что исключительная ситуация в Германии, характеризующаяся серьезной миграционной и безопасностью, оправдывает всеобщие отказы на границе. Они считают, что эта мера не только законна, но и осуществима и необходима в текущих обстоятельствах. К сожалению, федеральное правительство еще не выдвинуло подобной инициативы.

После первого раунда переговоров с правительством коалиции и землями о совместном подходе к миграционной политике лидер ХДС Фридрих Мерц посчитал дискуссии безрезультатными. Говоря в программе ZDF "Маркус Ланц", первый парламентский директор фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай подчеркнул важность отказов на границе как ключевого элемента комплексного решения.

Союз выступает за прямое отказывание в убежище на границе, даже тем, кто еще не подал заявление. В настоящее время отказывают только иностранцам с запретом въезда или тем, кто не подает заявления на убежище.

Политики ФДП также выразили поддержку отказам. Генеральный секретарь ФДП Биджан Джир-Сарай сказал газете "Бильд", что ФДП разделяет позицию Союза по миграции и открыт к сотрудничеству в реализации их инициатив. "Настало время прекратить откладывать", - подчеркнул Джир-Сарай, призывая Союз и его председателя Фридриха Мерца возобновить переговоры.

Партия Союза планирует представить свою инициативу по отказу на границе в немецкий Бундестаг, как указано в их инициативе "Призывая к настоящему переходу в политике убежища и миграции - усиление отказов на границе в Германии". Во время дискуссий о совместном подходе к миграционной политике первый парламентский директор фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай подчеркнул важность отказов на границе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
Политика

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок. Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты. По словам

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.
Политика

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни. В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно