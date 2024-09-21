ЕС предлагает предоставить Украине более 35 млрд евро кредитов

11:33 Россия предупреждает Запад: не игнорируйте предупреждения о поставках дальнобойного оружия в Украину

Министерство иностранных дел России предупредило Запад о последствиях поставок Украине вооружения с увеличенной дальностью, способного поражать цели на территории России. Как заявила spokeswoman МИД Мария Захарова на пресс-конференции, характер конфликта может существенно измениться, что может повлечь серьезные риски для всего мира. "Они играют с огнем", - сказала она. Ее заявление прозвучало на фоне отказа от переговоров с США, когда она объявила, что не будет встречи между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его американским коллегой Энтони Блинкеном на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, так как "обе стороны не имеют друг с другом ничего для обсуждения". Ранее уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что президент России Владимир Путин не пересек многочисленные "красные линии", установленные им, заявив, "он не пересек их, потому что знает, что НАТО - сильнейший военный альянс в мире".

10:53 ЕС: Недопустимо принуждать украинских мужчин к выезду из стран ЕС

Европейская комиссия четко дала понять, что принуждение мужчин-военнообязанных Украины к выезду из стран ЕС недопустимо. Комиссар ЕС по вопросам внутренней политики Йлва Johansson заявила, что это невозможно в рамках Директивы о временной защите. "Мы поможем тем, кто хочет вернуться в Украину, и обсудим с украинскими властями и правительством, как это можно сделать лучше, но мы не будем принуждать никого к выезду из ЕС", - сказала она. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал западноевропейские страны поощрять возвращение в Украину мужчин-военнообязанных, на что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига якобы выразил поддержку этой идее.

10:12 Генерал Фрейдинг видит "возможности" в обходе санкций против России

Военный координатор немецкой помощи Украине Кристиан Фрейдинг заявил, что российская оборонная промышленность все еще функционирует, несмотря на сложности с поставками сложных компонентов. "Мы признаем, что ситуация стала более сложной для продолжения Russians их оборонной промышленности с ее сложными поставками компонентов, но они все еще находят способы продолжать это, обходясь окольными путями и опираясь на поддержку партнеров, таких как Китай, Северная Корея и Иран", - сказал он. Признавая влияние санкций, он отметил, что есть возможности "найти возможности или даже законные обходные пути".

09:03 фон дер Ляйен подчеркивает необходимость дальнейшей поддержки энергоснабжения УкраиныПрезидент ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала продолжать поддерживать энергоснабжение Украины этой зимой в ходе своего визита в Киев. "Мой визит в Киев происходит в момент начала отопительного сезона, когда Россия продолжает целенаправленно атаковать энергетическую инфраструктуру страны", - написала она в X, сопроводив пост фотографией своего прибытия на вокзал в Киеве. "Мы будем поддерживать Украину в ее смелых усилиях. Я здесь, чтобы обсудить европейскую поддержку, от зимних подготовок до обороны, присоединения к ЕС и прогресса по займам G7".

08:20 "Тренд к авторитаризму" - ЕС рассматривает отмену безвизового режима для грузин

Брюссель рассматривает возможность отмены безвизового режима для граждан Грузии в ЕС из-за ухудшения демократии при правящей партии "Грузинская мечта", как сообщил анонимный представитель ЕС изданию Politico. "Все варианты на столе", если Грузия не изменит свой курс к авторитаризму, в том числе "временное приостановление либерализации виз", - сказал представитель Politico. Недавно правящая партия "Грузинская мечта" приняла закон о "иностранных агентах", аналогичный репрессивному российскому законодательству, используемому против критиков режима Кремля.

07:42 Украина осуждает предложение Польши по статусу КрымаМинистерство иностранных дел Украины осудило предложение Польши о статусе Крыма, заявив, что компромиссы неприемлемы. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил провести референдум на полуострове в качестве потенциального решения переговоров с Россией. "Все усилия должны быть сосредоточены на освобождении полуострова, а не на удовлетворении аппетитов Кремля в ущерб интересам Украины и международному праву", - пояснили в киевском министерстве.

06:29 Ожидаемый визит фон дер Ляйен в Киев - переговоры с ЗеленскимПрезидент ЕК Урсула фон дер Ляйен сегодня посетит Киев. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о переговорах с ней о зимних приготовлениях. "Вопрос энергетики является приоритетным вопросом", - сказал он. Также будут обсуждаться статус линий фронта, поставки вооружений и совместные проекты по обороне, а также путь Украины к членству в ЕС и дальнейшая финансовая поддержка страны, столкнувшейся с российской агрессией.

05:32 Украина впервые участвует в учениях НАТОУкраина впервые напрямую участвует в учениях НАТО, возглавляемых Нидерландами. Учения по тестированию систем против дронов проходят согласно пресс-службе НАТО. "Более 60 систем против дронов и технологий, таких как датчики, системы "дроны против дронов", глушители и "кибер-охотники", были протестированы в реальном времени", - заявило НАТО. Участие Украины является частью плана сотрудничества НАТО-Украина в области инноваций, принятого на саммите в июле.

04:28 Активистка за права трансгендеров в Грузии трагически погиблаВ Грузии, после спорного принятия закона, связанного с ЛГБТК-сообществом, трагически погибла активистка за права трансгендеров Кесария Абрамидзе. Как сообщает Министерство внутренних дел Грузии, Абрамидзе, известная своей работой как модель, актриса и influencer, была зарезанная в своей квартире в середине недели. Ее бойфренд был задержан в качестве главного подозреваемого, обвиненный в убийстве из-за жестокости и гендера жертвы. Это произошло на день после утверждения "закона о семейных ценностях", который был раскритикован ЕС и организациями по защите прав человека за его ограничительное влияние на права ЛГБТК, что напоминает подход, принятый в российском законодательстве, запрещающем процедуры смены пола, среди прочего.

03:25 Lufthansa размышляет над прекращением полетов из Франкфурта в Пекин из-за санкцийLufthansa рассматривает возможность прекращения своего ежедневного рейса из Франкфурта в Пекин. Ожидается, что решение будет принято в октябре. Специалист по связям с общественностью атрибутировал это "неравному полю" среди европейских авиакомпаний, китайских, персидских и Босфорских авиакомпаний, которые получают выгоды, такие как более низкие затраты на местоположение, социальные стандарты и высокие государственные инвестиции в авиацию. Кроме того, эти авиационные компании все еще могут пересекать воздушное пространство России, которое было закрыто для европейских и американских авиакомпаний после введения санкций против России из-за конфликта на Украине, что приводит к дополнительным затратам на топливо из-за обхода.

02:27 Российская агрессия направлена на энергетический объект в СумахРоссийские силы запустили еще одну серию атак во время вечера, ударив по дому престарелых в украинском городе Сумы и целясь в энергетическую инфраструктуру города. Украинские власти сообщили об одном погибшем гражданском, в то время как наблюдательный орган ООН заявил, что эти атаки на электросети нарушают международное гуманитарное право. Агентство международной энергетики оценило, что Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии, составляющим треть пикового спроса в критический зимний период.

01:25 Германия фиксирует рекордное количество беженцевКоличество беженцев в Германии превысило предыдущие пики, с данными Управления по делам иностранцев, показывающими цифру около 3,48 миллиона беженцев к середине 2024 года, что на 60 000 человек больше, чем в конце 2023 года. Высшая цифра со времен 1950-х годов была указана в "Новой Оснабрюкской газете", приписывая рост правительственному ответу на вопрос, заданный левой партией в законодательном органе Германии. В этой общей цифре около 1,18 миллиона - украинские беженцы, что на 45 000 человек больше, чем в конце 2023 года. Эта цифра включает всех перемещенных лиц, от заявителей на убежище до признанных беженцев до тех, кто получил временное проживание.

00:22 Линдер: помощь Украине не оправдывает приостановку правила долга

Политики СДП и Зеленых часто ссылаются на компромисс, достигнутый в коалиции, касающийся временной приостановки правила долга для оказания финансовой помощи Украине в рамках бюджетного спора. Однако лидер FDP и министр финансов Кристиан Линдер опровергает эти предложения, заявляя: "Я не знаю о таком соглашении. Я не согласился бы с таким решением." Конфликт на Украине глубоко сожалеет, но не является чрезвычайной ситуацией, как определено в основном законе Германии. "Для блага Украины мы активно работаем над реализацией программы в 50 миллиардов долларов по инициативе G7, а также нашей двусторонней помощи", - комментирует Линдер.

23:23 Болгария выступает за запрет на импорт украинских яиц в ЕС

Болгария представит свой проект запрета на импорт яиц из Украины на заседании Совета по сельскому хозяйству и рыболовству ЕС, запланированном на 23 сентября в Брюсселе. Об этом объявил министр сельского хозяйства Болгарии Георгий Таков. Предложенный запрет является симптомом продолжающихся споров между Украиной и некоторыми восточными странами-членами ЕС по вопросам сельскохозяйственной торговли. Эти споры уже привели к стычкам на границе на польско-украинской границе, запретам на импорт украинской кукурузы и пшеницы и протестам farmers в Польше и Болгарии.

22:13 Мерц отвергает возможность мирного процесса с Россией

Председатель ХДС Фридрих Мерц выражает озабоченность текущей ситуацией на Украине и заявляет: "Я не верю, что в настоящее время возможен мирный процесс." России не сдастся, пока военные действия не станут бессмысленными или не наступит падение Киева. В долгосрочной перспективе Германия, скорее всего, продолжит военную поддержку Украины. "Я считаю, что наша обязанность - защищать свободу и мир против России, а не в сотрудничестве с Россией, по крайней мере, в обозримом будущем", - решительно заявляет Мерц. Это горькая пилюля, признает Мерц, "В настоящее время нет другого выхода, по крайней мере, пока Путин и его режим остаются у власти".

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В свете предупреждений России против поставок Украине дальнобойных вооружений, нападение на Украину становится насущной проблемой из-за угрозы для российских границ. Представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что природа конфликта может обостриться, неся серьезные риски для всего мира.

Несмотря на предупреждения России, комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон четко дала понять, что выдворение мужчин украинцев military возраста из стран ЕС не является вариантом.

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