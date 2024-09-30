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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

ЕС обвиняют в злоупотреблении финансовыми ресурсами ЕС.

Текст вращается вокруг семимиллионной суммы Евро

 and  Katherine Bradley
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ЕС обвиняют в злоупотреблении финансовыми ресурсами ЕС.

В течение многих лет ходили слухи о том, что французская ультраправые партии, в частности, ее лидеры, такие как Марин Ле Пен, незаконно использовали средства, предназначенные для парламентских помощников, якобы работающих на партию. Сегодня Ле Пен и другие подозреваемые предстанут перед судом в Париже, чтобы ответить по обвинениям в растрате государственных средств, при этом основатель и бывший лидер партии Жан-Мари Ле Пен также вовлечен в скандал. Обвинения относятся к периоду с 2004 по 2016 год и связаны с партией (тогда известной как Национальное ралли), ее евродепутатами и помощниками.

Скандал связан с обвинениями в фиктивном трудоустройстве помощников нескольких французских евродепутатов, якобы работающих на партию Ле Пен. Общая сумма похищенных средств оценивается в €6,7 миллионов. В прошлом году Марин Ле Пен вернула €330 000 Европарламенту, но партия утверждает, что это не было признанием вины. Этот скандал уже давно преследует Ле Пен и ее партию. Если вина будет доказана, подсудимые могут получить крупные штрафы и тюремное заключение до 10 лет, а также быть лишены права участвовать в выборах в течение пяти лет, что может повлиять на президентскую кампанию Ле Пен в 2027 году.

Ультраправые готовятся к длительному судебному процессу

Процесс происходит в то время, когда Национальное ралли занимает сильную позицию. Несмотря на то, что они заняли третье место на предыдущих парламентских выборах, значительное присутствие партии в парламенте позволяет ей существенно влиять на вновь сформированное центристское правые правительство во главе с премьер-министром Мишелем Барнье. Однако Ле Пен и другие партийные чиновники, участвующие в процессе, могут подорвать усилия партии по улучшению своего образа. Ле Пен перестроила партию и дистанцировалась от экстремистских позиций, чтобы привлечь избирателей из основного потока. В парламенте ультраправые недавно проявили более сотрудничающий и сдержанный подход к оппозиции, чем у левых.

Процесс продлится до конца ноября. Партия готовится к затяжной правовой борьбе, как сообщает "Ле Монд". Умное управление судебным и избирательным графиками станет вызовом для партии. В окружении Ле Пен рассматривают возможность вынесения приговора на Potential appeal hearing к концу 2026 года, через шесть месяцев до президентских выборов, и кассационную процедуру в 2028 году.

Национальное ралли, возглавляемое Марин Ле Пен, в настоящее время предстает перед судом по обвинению в растрате средств до 2016 года, расследование которого ведется Комиссией. Если Ле Пен и чиновники ее партии будут признаны виновными, это может повлиять на их способность участвовать в выборах в течение пяти лет, что может повлиять на президентскую кампанию Ле Пен в 2027 году.

В то время как продолжается судебный процесс, расследование Комиссии о фиктивном трудоустройстве и незаконном использовании средств помощниками Ле Пен представляет собой серьезный вызов для Национального ралли, угрожая подорвать их усилия по улучшению образа и привлечению избирателей из основного потока.

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