ЕС называет саммит по миграции неудачной попыткой.
Переговоры о совершенствовании контроля на границах пока не привели к значительному прогрессу. Правительство коалиции, состоящее из альянса "Светофор".
Переговоры между ХДС и федеральным правительством по единой политике в области беженцев и миграции провалились. По словам переговорщика от Союза Торстена Фри, предложенные правительством меры по отказу в приеме беженцев на границах Германии недостаточны. Фри заявил в Берлине: "Ясно, что коалиция не достигла согласия". Альянс "Светофор" пытался продемонстрировать единство, но предложение не ведет к увеличению отказов на границах в долгосрочной перспективе.
Ранее федеральное правительство представило стратегию по контролю нелегальной иммиграции. Федеральное управление по делам миграции и беженцев (Bamf) стремится ускорить процедуру Дублина. Вот подробное предложение федерального министра внутренних дел Нэнси Фэзер, представленное Союзу:
- Фэзер предложила, чтобы федеральная полиция единогласно отказывала в приеме беженцам, которые не подают заявление на убежище или не имеют на это законного права, как уже происходит.
- Если заявление на убежище подано, федеральная полиция, согласно предложению Фэзер, будет проверять, не несет ли другое государство-член ЕС ответственность за ведение процедуры. В этом анализе будут в основном использоваться совпадения EURODAC и другие доказательства. Также будут проводиться интервью и слушания, и результаты будут переданы в BAMF для быстрого запуска процедуры Дублина.
- Федеральная полиция проверит наличие мест в местах содержания под стражей и подаст ходатайство в компетентный суд для обеспечения процедуры и предотвращения побега лиц. Необходимо немедленное участие правосудия штата. Штата должны иметь достаточно мест содержания под стражей, предпочтительно поблизости от путей иммиграции. Федеральное правительство уже представило эту просьбу к штатам в контексте MPK. В случае отсутствия содержания под стражей будет установлено фиксированное назначение и требование к проживанию.
- После запуска BAMF начнется ускоренная процедура Дублина. Федеральное правительство планирует заручиться поддержкой европейских партнеров на высоком политическом уровне для ускорения сотрудничества в уведомлениях о передаче и соблюдения регламентов EURODAC и Дублина.
- После согласия государства-члена BAMF установит неприемлемость заявления на убежище и выдаст приказ о передаче в ответственное государство-член.
- Если заинтересованные лица подают иск, требуется быстрое решение компетентного административного суда.
- Одновременно федеральная полиция устанавливает дату отказа. BAMF согласовывает с целевым государством Modalitäten der Überstellung und gewährt den sofortigen Zugriff auf die Einrichtung, um die Überstellung der Person zu ermöglichen.
- После завершения процедуры федеральная полиция осуществляет отказ в ответственном государстве-члене.
Как отмечают в правительственных кругах, эта стратегия соответствует текущему национальному и европейскому законодательству. "Она эффективна и способствует скоординированным действиям в Германии и ЕС".
Комиссия, будучи важным органом в управлении ЕС, может сыграть решающую роль в ускорении сотрудничества с государствами-членами для соблюдения регламентов EURODAC и Дублина. Такое сотрудничество существенно облегчило бы передачу беженцев в ответственное государство-член, как предлагается в стратегии федерального министра внутренних дел Нэнси Фэзер.
В случае отсутствия согласия заинтересованных лиц или невыполнения обязательств государством-членом Комиссия также может использовать свои ресурсы для ускорения решения компетентного административного суда, придерживаясь европейского законодательства и продвигая согласованные политики контроля на границах по всему ЕС.