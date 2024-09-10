ЕС называет саммит по миграции неудачной попыткой.

Переговоры о совершенствовании контроля на границах пока не привели к значительному прогрессу. Правительство коалиции, состоящее из альянса "Светофор".

Переговоры между ХДС и федеральным правительством по единой политике в области беженцев и миграции провалились. По словам переговорщика от Союза Торстена Фри, предложенные правительством меры по отказу в приеме беженцев на границах Германии недостаточны. Фри заявил в Берлине: "Ясно, что коалиция не достигла согласия". Альянс "Светофор" пытался продемонстрировать единство, но предложение не ведет к увеличению отказов на границах в долгосрочной перспективе.

Ранее федеральное правительство представило стратегию по контролю нелегальной иммиграции. Федеральное управление по делам миграции и беженцев (Bamf) стремится ускорить процедуру Дублина. Вот подробное предложение федерального министра внутренних дел Нэнси Фэзер, представленное Союзу:

Фэзер предложила, чтобы федеральная полиция единогласно отказывала в приеме беженцам, которые не подают заявление на убежище или не имеют на это законного права, как уже происходит.

Если заявление на убежище подано, федеральная полиция, согласно предложению Фэзер, будет проверять, не несет ли другое государство-член ЕС ответственность за ведение процедуры. В этом анализе будут в основном использоваться совпадения EURODAC и другие доказательства. Также будут проводиться интервью и слушания, и результаты будут переданы в BAMF для быстрого запуска процедуры Дублина.

Федеральная полиция проверит наличие мест в местах содержания под стражей и подаст ходатайство в компетентный суд для обеспечения процедуры и предотвращения побега лиц. Необходимо немедленное участие правосудия штата. Штата должны иметь достаточно мест содержания под стражей, предпочтительно поблизости от путей иммиграции. Федеральное правительство уже представило эту просьбу к штатам в контексте MPK. В случае отсутствия содержания под стражей будет установлено фиксированное назначение и требование к проживанию.

После запуска BAMF начнется ускоренная процедура Дублина. Федеральное правительство планирует заручиться поддержкой европейских партнеров на высоком политическом уровне для ускорения сотрудничества в уведомлениях о передаче и соблюдения регламентов EURODAC и Дублина.

После согласия государства-члена BAMF установит неприемлемость заявления на убежище и выдаст приказ о передаче в ответственное государство-член.

Если заинтересованные лица подают иск, требуется быстрое решение компетентного административного суда.

Одновременно федеральная полиция устанавливает дату отказа. BAMF согласовывает с целевым государством Modalitäten der Überstellung und gewährt den sofortigen Zugriff auf die Einrichtung, um die Überstellung der Person zu ermöglichen.

После завершения процедуры федеральная полиция осуществляет отказ в ответственном государстве-члене.

Как отмечают в правительственных кругах, эта стратегия соответствует текущему национальному и европейскому законодательству. "Она эффективна и способствует скоординированным действиям в Германии и ЕС".

Комиссия, будучи важным органом в управлении ЕС, может сыграть решающую роль в ускорении сотрудничества с государствами-членами для соблюдения регламентов EURODAC и Дублина. Такое сотрудничество существенно облегчило бы передачу беженцев в ответственное государство-член, как предлагается в стратегии федерального министра внутренних дел Нэнси Фэзер.

В случае отсутствия согласия заинтересованных лиц или невыполнения обязательств государством-членом Комиссия также может использовать свои ресурсы для ускорения решения компетентного административного суда, придерживаясь европейского законодательства и продвигая согласованные политики контроля на границах по всему ЕС.

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