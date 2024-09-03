ЕС и СДПГ признают доброжелательность в вопросах миграции

Начались переговоры между властями светофора, федеральным правительством и землями о более строгих правилах иммиграции и безопасности. Несмотря на первоначальные трудности, после встречи настроение стало более умеренным. Тем не менее, ХДС продолжает настаивать на срочности. В настоящее время Министерство внутренних дел изучает первоначальные аспекты.

Представитель ХДС Торстен Фрии после встречи с федеральным правительством и землями по следующим этапам asylum и миграционной политики выразил осторожный оптимизм. "Обстановка на встрече была положительной", - заявил Фрии в Берлине. "Для нас важно, чтобы в конечном итоге уменьшилось количество прибытий, чтобы миграция оставалась подконтрольной и приспосабливаемой", - подчеркнул Фрии.

Федеральные власти "подробно рассмотрели вопросы, которые волнуют нас", - сказал Фрии. Должны быть проверки на границах, а также возможность возвращения людей на границах, подчеркнул он. "Нам нужно будет рассмотреть, можем ли мы достичь общего мнения по этому вопросу", - сказал Фрии.

Теперь ХДС ждет быстрой реакции от федерального правительства на этот вопрос, обещание, которое они дали. Если ХДС решит, что прогресс возможен, переговоры продолжатся на следующей неделе. Соответствующий законопроект может быть представлен в Бундестаге, объявил Фрии далее.

Министр внутренних дел федерального правительства Нэнси Фезер после обсуждения с ХДС и землями описала консультации как "концентрированные, прозрачные и сотрудничающие". Несколько пунктов сейчас проходят правовую экспертизу и дополнительное рассмотрение. В то же время она объявила, что пакет безопасности, представленный коалицией светофора, будет представлен в виде законопроекта и рассмотрен в парламенте. Запланированы дальнейшие переговоры.

После теракта в Солингене, в результате которого погибли трое и были ранены многие, лидер ХДС Фридрих Мерц представил список требований к миграции, которые ХДС стремится реализовать в кратчайшие сроки - даже если это потребует распада коалиции с СДПГ. Некоторое время спустя партии светофора представили свой пакет безопасности, который ХДС сочло недостаточным, несмотря на достойные стратегии.

Несмотря на положительную атмосферу на встрече, ХДС продолжает настаивать на срочности в решении вопросов миграции и политики убежищ. "Мы хотим увидеть конкретные результаты и быстрые действия от федерального правительства", - сказал представитель ХДС.

В свете последнего теракта и последующей дискуссии ХДС заявило о своей приверженности более строгим иммиграционным правилам, даже если это потребует распада коалиции с СДПГ. "Безопасность наших граждан не обсуждается", - подчеркнул видный член ХДС.

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