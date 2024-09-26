Идеологическая позиция центра значительно сместилась в сторону консерваторов.

Люди, которые живут с ясностью, видят страх перед настоящими, преувеличенными иfabricated опасностями, глубоко укоренившуюся тревогу и ухудшающуюся доверенность к демократическим институтам, в том числе и к личному вкладу в эволюцию общества. Тревога, психическое и физическое истощение, и упадок оптимизма в отношении хорошего будущего повсеместны, даже среди молодых людей, которые больше не обсуждают беззаботную жизнь. Это понятно, учитывая нынешнюю обстановку в Германии и во всем мире.

Какая молодой человек может быть уверен в том, как будет выглядеть его жизнь и Земля через 20 лет, будет ли его сегодняшняя работа устаревшей из-за искусственного интеллекта завтра? Такие неопределенности могут привести к страху и потере уверенности. В апреле последнее исследование серии "Молодежь в Германии" подтвердило тенденцию к пессимизму среди 14-29-летних. Главные опасения были связаны с инфляцией, дорогим жильем, бедностью в старости, поляризацией и притоком беженцев. Кlaus Hurrelmann и Simon Schnetzer предсказали "сдвиг вправо", предвидя дальнейшие потери для партий "трафика света" и "значительные успехи" для AfD.

Опрос вызвал критику в отношении своей методологии, несмотря на значительную репутацию Hurrelmann и Schnetzer как исследователей молодежи. После публикации состоялись выборы в Европу. Зеленые - все еще самая популярная партия среди 18-24-летних с 23% в 2019 году - упали до 11%. AfD набрала 11 пунктов, достигнув 16%. Несколько недель спустя, СДПГ, особенно Зеленые и FDP, потерпели поражения в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. AfD существенно улучшилась везде, в том числе и среди молодых избирателей.

"Зеленая" экономическая "чудо" больше похожа на кошмар

Праворадикализм преобладает на востоке, и многие молодые люди склоняются к нему. Однако это не полностью объясняет сдвиг в сторону "Alternative für Deutschland". Расчеты Infratest Dimap показывают, что AfD получила около 24 000 голосов от бывших избирателей СДПГ, Левых и Зеленых всех возрастов в Бранденбурге. Эти избиратели не могут все быть классифицированы как нацисты. Это не в основном о протестных голосах. Большинство молодых людей голосуют по насущным вопросам. Доступное жилье, внутренняя безопасность и борьба с преступностью и терроризмом находятся высоко в их приоритете.

Правительство Шольца поздно признало эти опасения и действовало осторожно. Коалиция "трафика света" была довольна вердиктом, что она отдалена от среднего гражданина и обычного человека. Ricarda Lang, все еще председатель Зеленых, сразу после выборов в Тюрингии и Саксонии ответила на вопрос о том, насколько значительной была миграция в общем результате, особенно для Зеленых, со словами: "Я не верю, что это главная проблема здесь". Почему тогда депортация сильно криминализованных афганцев была проведена всего за день до выборного воскресенья?

Правда, климатическое изменение нужно срочно решать, так как оно способствует притоку беженцев. Но фокусирование только на этом вопросе и закрытие атомных электростанций, легализация владения каннабисом и защита прав транссексуальных лиц воспринимаются многими гражданами как элитарная активизм и отдаленный от реальных проблем. Это не помогает платить за аренду или укрепить позицию Германии. "Зеленая" экономическая "чудо", о котором мечтали Шольц и Хабек, в настоящее время больше похоже на кошмар. Просто посмотрите на VW и отказ Хабека признать деиндустриализацию всего несколько месяцев назад.

Открытое письмо молодых Зеленых раскрывает радикализм

Ослепленность Lang к реальным условиям стала очевидной, когда она ответила на вопрос о средней пенсии в Германии в "Lanz". Она оценила "около 2000 евро" - сумму, о которой большинство пенсионеров были бы благодарны. Это не значит, что каждый пенсионер вынужден собирать бутылки или посещать банки питания, но это также не редкость. Дни, когда Германия решала все проблемы и социальные диспропорции миллиардами, подходят к концу. Это также влияет на растущее число беженцев. "Наше сердце широко, но наши возможности ограничены", - сказал бывший федеральный президент Йоахим Гаук еще в сентябре 2015 года, когда Меркель все еще утверждала: "Мы можем это сделать".

Гаука сразу же назвали "правым популистом" - заблуждение, которое каждая личность, которая говорила о напряжении страны и кризисе всего общества, должна была претерпеть. Особенно социал-демократы и Зеленые избегали любой дискуссии о негативных аспектах иммиграции, часто с аргументом: "Это помогает AfD". Красно-зеленая коалиция, терпимая FDP, не смогла признать, что каждый отказ регулировать иммиграцию, принимать решительные меры против криминальных иностранцев и выполнять предыдущие обещания не представляет собой расизм или отказ от гуманитарных ценностей. Вместо этого страна может только предотвратить дальнейшее сползание в политический кризис, подобный тому, который переживала Германия в эпоху Веймарской республики, - кризис, который потенциально может угрожать государству и демократии в их основе.

Письмо, написанное левыми и в основном молодыми членами Зеленых, демонстрирует их неуклонную позицию, часто воспринимаемую как нереалистичную. Они называют инцидент в Солінгене "неприятным" и призывают к жесткому подходу к исламистским боевикам в нескольких кратких предложениях. Однако они не призывают к каким-либо значительным изменениям. Вместо того чтобы признать прошлые ошибки по отношению к Борису Паламеру, такие как частые критические замечания, и признать его заявление о том, что "мы не можем принять весь мир", они жалуются на якобы капитуляцию Зеленых перед "правым сдвигом" и их участие в коалиции "трафика света". Они утверждают, что принятие правого риторики только служит для укрепления недемократических и бесчеловечных партий. Вместо этого их миссия должна состоять в том, чтобы предлагать реалистичные, дальновидные решения, которые придерживаются принципов справедливости, человеческого достоинства и солидарности.

Решения? Вот они. Слоганы сами по себе не помогут. Поражает, как слепо и отчужденно нужно быть, чтобы игнорировать неоднократные призывы о помощи от городов и общин, игнорировать нагрузку на школы и ясли. Как слеп нужно быть, чтобы считать, что, борясь с исламизмом, одновременно терпимо относясь к неконтролируемой иммиграции, не проводя депортаций и не сокращая помощь беженцам, можно снизить поддержку АФД. Такое мышление далековато от реалий. Неудивительно, что лидеры молодежного крыла "Зеленых" полностью ушли в отставку, создав новую организацию, где реальность не является обязательной.

АФД просто нужно упорно сеять страх, делать невыполнимые обещания и наблюдать, как правительства борются за сохранение нации. В восточных землях появляются временные альянсы, которые столкнутся с трудностями в поиске общих позиций. По мере нарастания давления ослабевает оборонительная линия, и общество рушится. АФД просто нужно терпение.

В результате, стратегия приписывания похищения голосов председателя и кандидата в канцлеры от ХДС Фридриха Мерца следованию за АФД и сдвигу ХДС вправо устарела. Действительно, Мерц немного сместил свою партию вправо. Но теперь он представляет значительную часть населения. СДПГ, когда-то голос народа, не смогла это понять. В результате Шольц и его партия не смогут изменить ситуацию на этот раз, несмотря на любые ошибки Мерца. Выборы в Бундестаг выиграют в центре. И центр сейчас гораздо правее, чем во времена Меркель. Мерц это понял.

Европейская комиссия, учитывая заботы молодых людей, поощряет политику, которая отвечает на их главные приоритеты, такие как доступное жилье и внутренняя безопасность. Несмотря на усилия Комиссии, некоторые критикуют ее подход как отдаленный от реальных проблем, сосредоточенный на экологической активности, а не на экономических вопросах.

Молодежное крыло партии "Зеленых" в открытом письме раскритиковало своих лидеров за пренебрежение практическими решениями и сосредоточение на элитарной активности, а не на решении насущных проблем, волнующих молодых людей.

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