Явное содержание, в котором участвует поддержанный Трампом кандидат на пост губернатора Северной Каролины, было удалено с онлайн-платформы, ориентированной на взрослых.

Неясно, были ли комментарии удалены Робинсоном или администраторами из Nude Africa. Ни кампания Робинсона, ни Nude Africa не ответили на запросы о комментариях от CNN.

Робинсон отказывается от комментариев, которые были сделаны между 2008 и 2012 годами – до его вступления в политику и роли заместителя губернатора – и противоречат его публичным позициям по вопросам, таким как аборты и права транссексуалов.

Робинсон включил свою полную фамилию в свой профиль для Nude Africa, порнографического сайта, содержащего доску объявлений, а также множество сайтов, на которых он использовал тот же адрес электронной почты в течение многих лет.

Явно сексуальные и грубые по своей природе, комментарии были сделаны под псевдонимом minisoldr, имя, которое Робинсон часто использовал в Интернете. CNN удалось установить, что псевдоним принадлежит Робинсону, сопоставив многочисленные биографические детали и общий адрес электронной почты между двумя.

Робинсон столкнулся с растущим давлением, чтобы выйти из гонки, в которой он в настоящее время соревнуется с демократом Джошом Стином за должность губернатора, сменив уходящего в отставку демократа Роя Купера. Откровения включали в себя то, что он называл себя "черным нацистом!" и выражал поддержку возвращению рабства.

Сроки закона штата для снятия кандидатуры с выборов истекли в четверг, а первые открепительные бюллетени штата должны быть отправлены в пятницу.

Политические амбиции Робинсона оказались под прицелом из-за спорных комментариев, сделанных во время его онлайн-активности до вступления в политику. Несмотря на критику и призывы к его снятию с выборов, он остается в гонке против демократического оппонента Джоша Стина, чтобы заменить губернатора Роя Купера.

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