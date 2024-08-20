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ПолитикаНовостиЛевый

Ян Акен стремится обеспечить себе должность главы в левой партии.

После отставки Янины Вишлер и Мартина Ширдевана с поста руководителей Левых, уже возможные кандидаты заявляют о своих намерениях занять их место.

 and  Katherine Bradley
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- Ян Акен стремится обеспечить себе должность главы в левой партии.

Имя Яна ван Акена стало широко известно после ухода из партии "Левые" ее ведущих лидеров: Свен Гертнера. Ван Акен, ученый с докторской степенью, базирующийся в Гамбурге, объявил о своем намерении баллотироваться на пост председателя партии "Левые" на различных социальных платформах. Ранее он был членом Бундестага от партии "Левые" с 2009 по 2017 год и занимал должность заместителя парламентского лидера в течение двух лет. Ван Акена поддержал бывший лидер Бернд Риексингер за его "подходящую личность" и "богатый опыт и политическую интуицию". Однако сам ван Акен отказался комментировать журналу.

На платформе X ван Акен объяснил причины своего выдвижения: "Нам нужна сильная левая сила, отстаивающая интересы людей. Против социальной безразличности, против дрейфа вправо, против войны". Он выразил уверенность в том, что партия "Левые" может восстановить свою силу и что прошлые ошибки необходимо исправить, а также призвал к "большему оптимизму".

Кроме того, издатель Инэс Швердтнер объявила о своей кандидатуре во вторник. Она заняла пятое место в списке партии "Левые" на выборах в Европарламент, но не получила места. Швердтнер участвовала в кампаниях, таких как "Экспроприировать Deutsche Wohnen & Co", и была активна в протестах против растущих цен.

Уход Висслера и Ширдевана оставил партию в состоянии хаоса. В заявлении они подчеркнули необходимость сильной партии "Левые" для Германии. В понедельник Ширдеван признался журналистам: "В прошлом наша партия - и я должен быть очень критичным здесь - не смогла создать необходимого политического давления или дать правильные ответы, чтобы привлечь сторонников к нашей партии в настоящее время". Партии, по их словам, нужна перезагрузка.

Партия "Левые" испытывает снижение популярности в течение некоторого времени, что усугубляется уходом Альянса 90/Зеленых (Бündnis 90/Die Grünen). На предстоящих выборах в ландтаг существует возможность, что партия не получит места в парламенте, что может привести к потере руководства правительством в Тюрингии.

Источники: Бундестаг, немецкое новостное агентство DPA

В ходе публичного объявления своей кандидатуры Ян ван Акен выразил свои намерения для партии "Левые" с левой стороны зала на политическом митинге. Даже несмотря на трудности партии из-за ухода ключевых лидеров, ван Акен сохранил свою убежденность в том, что партия "Левые" может восстановить свою силу и расширить свое влияние с левого фланга политического спектра.

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