Может ли АФД быть запрещена? Небольшая, но значимая группа парламентариев выступает за процедуру роспуска партии против АФД. Немецкий парламент вскоре может рассмотреть это ходатайство, чтобы преследовать это дело в Федеральном конституционном суде. Франц-Алоис Фишер, правовед и профессор публичного права в Мюнхенском университете FOM, считает эту ситуацию вероятной в интервью с ntv.de: "Самый простой способ доказать нарушение прав человека против АФД".

ntv.de: Некоторые депутаты от СДПГ, Союза, Зеленых и Левых инициируют процедуру роспуска партии против АФД. Похоже, они готовились к этому довольно давно. Это мудро или неуместно, что эта стратегия стала достоянием общественности?

Франц-Алоис Фишер: Я не считаю необычным, что они долго готовились в секрете. Но то, что они теперь официально начинают процедуру, это развитие, которого я не ожидал. Теперь все зависит от того, займется ли немецкий парламент этим вопросом. Они не могут напрямую подать ходатайство в Федеральный конституционный суд. Но они могут побудить парламент начать структурированный дискуссию по этому вопросу. И я считаю, что это полезно. Это вызывает интерес, конституционализирует вопрос в парламенте, и это то, что должно быть сделано, независимо от того, к какому результату это приведет, будь то такое ходатайство, не говоря уже о роспуске.**

Депутаты ссылаются, среди прочего, на судебные решения, позволяющие Бюро по защите Конституции классифицировать АФД как подозрительную правую экстремистскую организацию. Они также заявляют, что АФД, по их мнению, нарушает права человека и стремится ликвидировать свободный и демократический конституционный порядок. Это ли достаточно для роспуска АФД?

АФД уже давно находится под прицелом Бюро по защите Конституции на федеральном и региональном уровнях. Части АФД, такие как вся федеральная АФД, классифицируются как подозрительные экстремистские случаи. Некоторые региональные отделения, в частности, в Восточной Германии, классифицируются как полностью правые экстремисты. Это очень критичная и серьезная оценка со стороны Бюро по защите Конституции. Тем не менее, это не сразу приводит к роспуску партии. Это может косвенно повлиять на ситуацию. Но только Федеральный конституционный суд может принять решение о роспуске партии. Никакая власть, министерство или федеральное правительство или парламент не могут сделать такое заявление.**

Для роспуска существуют определенные условия. Термин "свободный и демократический конституционный порядок" является ключевым. Должно быть доказано, что АФД как партия противодействует этому свободному и демократическому конституционному порядку и подрывает или ликвидирует его. Это имеет место, в частности, если можно продемонстрировать нарушение прав человека. На мой взгляд, это было бы самым простым способом доказать против АФД.**

Как это можно доказать?

Статья 1 Основного закона начинается с известного заявления: Достоинство человека является неприкосновенным по своей сути. Это не только о достоинстве какого-либо конкретного человека или группы людей. Это достоинство человека представляет собой всеобщее равенство всех людей. Если АФД теперь утверждает, что некоторые люди могут не быть полностью равными другим, что есть "хорошие" и "плохие" немцы, что юридическая ценность может быть снижена из-за миграционного прошлого, эти концепции несовместимы с достоинством человека, признанным в Основном законе. Это нужно доказать как партийную линию. Не достаточно просто утверждать, что этот или тот "экстремист" связан с АФД. Это сложная и тщательная задача. Федеральный конституционный суд должен оценить все возможные заявления, каждый пост в социальных сетях, все, что существует. Кто сделал заявление? Может ли оно быть приписано всей партии или только отдельному лицу? Поддержала ли партия его или даже дистанцировалась от него?

Должны ли доказательства быть письменными, или могут быть рассмотрены устные заявления?

Устные заявления также могут быть рассмотрены. Форма заявления не имеет значения. Это может быть официальный партийный манифест, партийное издание или даже статья в журнале или журнале, аффилированном с АФД. Это не обязательно должно быть официально распространено партией; это может быть продвигаемо сторонниками или симпатизантами. В каждом конкретном случае нужно спрашивать: Можно ли действительно приписать это всей партии или нет? АФД более стратегична, чем НПД, теперь известная как "Родина". Они записывали все в своем партийном манифесте и оставались верны ему. Цитата бывшего председателя НПД (Франка Франца, ред.): "Мы предпочитаем быть неконституционными, чем антинародными". Это не то же самое с АФД.

Распускание партии - сложное предприятие в демократии, которое также может быть использовано. До сих пор только две партии были распущены в Германии, в 1950-х годах. Какие условия должны быть соблюдены для роспуска партии?

Порог очень высокий. Часто говорят, что это самый острый меч, который должен быть вынут только в исключительных обстоятельствах. Роспуск партии исключительно регулируется Основным законом. Это необычная ситуация. Только конституционный законодатель может принять решение о нем с двух третей большинством.**

Во-вторых, это должно быть связано с ограничением или ликвидацией этого свободного демократического конституционного порядка.

В-третьих, это должно исходить из целей партии или действий ее сторонников. Что в партийном манифесте, что говорят партийные официальные лица? Если федеральный председатель делает это, это серьезно. В каждом отдельном заявлении нужно учитывать: Можно ли это приписать всей партии?

Четвёртое, есть критерий, который для АФД бесспорен. Должна быть реальная возможность достижения этих целей. Именно так это называет Федеральный конституционный суд. Именно это помешало попыткам запрета НПД, так как они были слишком малы и незначительны, чтобы причинить реальный вред. Об этом нельзя сказать об АФД.

Почему две попытки запрета НПД провалились, а в этот раз может быть иначе?

Хотя НПД и АФД имеют некоторые сходства, их нельзя считать одинаковыми. НПД уже лишен финансирования от государства, что также возможно и для АФД. Однако, поскольку у АФД есть потенциал, теоретически можно было бы преследовать прямой запрет партии. Attempts to ban the NPD were lengthy and complex, but easier because the unconstitutional was part of their official party program. This is not the case with the AfD. They are more sophisticated in hiding their true intentions.

Каковы шансы на запрет АФД?

Если будет подана заявка в Федеральный конституционный суд, последует длительный и сложный процесс. Сомнительно, что АФД будет запрещён до следующих федеральных выборов. Я удивлюсь, если процедура будет завершена до следующих федеральных выборов. Надеяться на запрет сейчас, чтобы избавиться от них, нереалистично. Если будет подана заявка, я вижу наибольшие шансы на пути человеческого достоинства. Если удастся доказать, что есть план выселить людей, которые не считаются принадлежащими к обществу, независимо от их гражданства, и лишить их прав, я вижу реальную юридическую возможность. Два других аспекта - верховенство права и демократия - не могут быть юридически обоснованы. Свобода слова и свобода действий политической партии трактуются широко. Я не верю, что запрет можно добиться этим путём.

Было бы политически мудро преследовать процедуру запрета АФД?

Во время процедуры АФД может использовать её для представления себя жертвой в течение многих лет и соответствующим образом эксплуатировать это политически. Рассказ, что мы жертвы, к сожалению, достигает многих людей. Можно сказать, что нужно пройти через это и бороться с этим. Но нужно тщательно обдумать это.

Работа огромна, сложная и детальная задача. Но для этого у нас есть верховенство права и Федеральный конституционный суд. Но проводить процедуру запрета - не весело.

Учитывая процедуру запрета против АФД, и Федеральный конституционный суд в конечном итоге решит, что АФД является неконституционным. Что тогда?

АФД-парламентарии лишатся своих мест. Это регулируется соответствующими законами об выборах на федеральном и региональном уровнях. Партия больше не будет получать деньги от государства. Они не смогут участвовать в дальнейших выборах. Тогда АФД будет предотвращено от участия в политическом процессе. Однако главный социополитический вопрос заключается в том: что произойдёт с их людьми и их избирателями? Куда они пойдут? Никто, кто не наивен, не предполагает, что они скажут: "Да, хорошо, тогда мы все снова будем голосовать за ХДС и СДПГ". Это, конечно, не произойдёт. Всплывут новые силы. Возможно, уже существующая партия радикализируется, чтобы привлечь этих людей к себе. Или появится новая партия, которая, возможно, сделает это ещё эффективнее, чем АФД. Проблема не исчезнет.

Если Бундестаг проголосует против заявки на процедуру запрета, что было бы альтернативой запрету партии? Что, возможно, можно было бы реализовать быстрее?

Действительной альтернативой мог бы стать запрет отдельных региональных отделений АФД. Это также было бы теоретически возможным. Это не простая задача, она сложная, займёт больше времени, но, возможно, не так долго. Особенно потому, что некоторые региональные отделения уже были явно классифицированы как крайне правые. Вероятно, уже есть доказательства, на которых основывается эта классификация, которые можно было бы использовать в такой частичной процедуре запрета. Это спорная точка зрения среди юристов, но я знаю многих голосов, которые считают это возможным. Я также считаю это возможным, особенно потому, что это более мягкое средство для полного запрета партии.

Другая возможность, хотя я не большой поклонник этого, - лишение основных прав отдельных лиц. Гипотетически Федеральный конституционный суд мог бы решить временно лишить некоторых основных прав отдельных лиц. Например, Хёкке: его основные права, включая, по крайней мере, частичное право голоса, могли бы быть отозваны, чтобы предотвратить его избрание. Однако это значительное юридическое препятствие. Это ещё не было выполнено в истории Федеративной республики. Я предвижу создание нарратива жертвы и рост martyrs.

Могло бы быть проще полностью запретить партию, если бы уже были запрещены отдельные региональные отделения?

Возможно, в некоторой степени, но не значительно. Нельзя просто сказать: сперва есть партия, а затем просто нужно провести ещё несколько проверок и затем расширить её на всю партию. Это всё ещё новый процесс. Однако потенциально можно было бы извлечь выгоду из результатов предыдущей частичной процедуры запрета.

Каролина Амме взяла интервью у Франца-Алоиса Фишера. Беседа была упрощена для лучшего понимания. Полную версию можно послушать в подкасте ntv "Wieder was gelernt".

