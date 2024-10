Я стал свидетелем сострадательного ответа жителей Ашвилля и всех жителей Северной Каролины после трагедии в Хелене.

После нанесенного ущерба они развернули в отдаленные районы, недоступные для проезда, вьючных животных с припасами. Предложили убежище многочисленным заблудившимся жителям и придумали разные способы распределения еды после того, как все потеряли.

В Ашвилле и окружающих районах развернуто сотни спасателей и Национальной гвардии, чтобы помочь в ожидаемом длительном восстановлении от Хелены. Вот как соседи и незнакомцы поддерживают друг друга:

Он открыл свой столетний домик для тех, кто ищет убежища

Хойт Джонсон превратил свой 100-летний домик, расположенный в Северной Каролине в горном неинкорпорированном поселке Литл Швейцария, примерно в 30 милях северо-восточнее Ашвилла, в временное убежище. Гигантский 42-комнатный Большой Лайн Лодж стал безопасным пристанищем для десятков перемещенных жителей и путешественников после шторма.

Джонсон сказал: "Я просто делаю все, что могу для людей". Он владел им 14 лет и упомянул, что tanto его соседи, как и сотрудники потеряли все. "Я никогда не думал, что такое может случиться".

Джонсон сказал, что в домике даже была горячая вода, но без электричества. К счастью, вертолеты доставили генераторы, воду, еду, подгузники и медицинские принадлежности. Он сделал восемь комнат доступными для душа, установил пункт первой помощи, станцию ​​для зарядки сотовых телефонов и начал готовить бесчисленные горячие блюда.

"Здесь нет алчности, нет паники. Все просто работают вместе", - сказал Джонсон.

Он распределяет еду и ищет выживших на каноэ

Мейсон Харгроув объяснил, что он преодолел бурные пороги на реке Грин в Северной Каролине, чтобы добраться до людей, застрявших в оползнях. Известно опасная река Грин, расположенная примерно в 30 милях юго-восточнее Ашвилла, представляла собой вызов даже для вертолетов.

Как чемпион по фристайлу на каноэ и вместе с единомышленниками, Харгроув нес припасы вниз по реке Грин, искал выживших и взбирался по крутым и грязным горам, неся фрукты, бензин и пропан в труднодоступные районы.

"Как профессиональные каноисты, мы можем оценить риск, что возможно, и что нереально, в зависимости от миссии того дня и цели", - сказал Харгроув. "Мы будем делать все возможное, чтобы помочь этим людям, пока сами остаемся в безопасности, чтобы не добавлять проблем".

Харгроув также встречал людей, чьи дома пострадали от оползней или бежали из затопленных домов, оказывая медицинскую помощь или помогая им "найти способ продолжить жить".

"У меня глубокая привязанность к людям, и я хочу им помочь. Грустно видеть боль и страдания, поэтому я хочу сделать все возможное, чтобы просто отдать сообществу, которое дало мне так много", - сказал Харгроув. "Западная Северная Каролина занимает особое место в моем сердце, хотя я не отсюда родом. Это мой второй дом, и моя миссия - служить ему".

Несмотря на разрушение, они продолжают помогать другим

Штаб-квартира МАННА ФудБанк в Ашвилле была затоплена и разрушена, что привело к потере всех запасов еды и оборудования, сообщила CEO Клэр Нил. Но в течение нескольких дней команда смогла собрать пожертвования и установить новый центр распределения на фермерском рынке.

"Люди собрались вместе невероятными способами, чтобы поддержать своих соседей", - сказала Нил. "Я всегда восхищалась западной Северной Каролиной, как сообществом, которое заботится о своих собственных, и мы видели это в избытке. Мы видели, как соседи проверяют соседей, целые районы собираются вместе, чтобы кормить друг друга".

Нил призывала к пожертвованиям консервированной еды, подгузников, воды и различных принадлежностей, чтобы помочь семьям заботиться о себе.

Мулы доставляют помощь пострадавшим

Пacks of mules are helping deliver supplies to residents in North Carolina devastated by Helene, trekking through dangerous roads and high into the mountains.

According to the Mountain Mule Packer Ranch, the team transported insulin, cooled medicine, food, and various supplies like tarps, batteries, and lights to inaccessible areas. Mike Toberer, a ranch owner, told the Associated Press he brought over a dozen mules from his eastern North Carolina ranch to deliver food, water, and diapers to inaccessible mountain regions.

"We must remain focused on our initial mission and help as many as possible during this time of need," the ranch reported on Facebook after completing several trips in western North Carolina this week.

