"Я считаю себя чернокожим нацистом": претендент на пост губернатора Северной Каролины сделал несколько тревожных замечаний на сайте для взрослых

(Fox News) — Консервативный республиканский кандидат в губернаторы Северной Каролины Марк Робинсон, известный своими спорными заявлениями, более десяти лет назад делал неоднозначные замечания на доске обсуждений взрослого развлекательного форума. В расследовании, проведенном KFile Fox News, были обнаружены комментарии, в которых он сам себя идентифицировал как "черного нациста" и выражал поддержку восстановлению рабства.

Несмотря на недавнюю критику Робинсона в отношении трансгендерного сообщества, в архивных постах он признавался в удовольствии от трансгендерного взрослого контента и называл себя "извращенцем".

Робинсон отрицает, что делал эти комментарии, которые были опубликованы до его политической карьеры и нынешней должности lieutenant-губернатора Северной Каролины. Комментарии были сделаны под псевдонимом, который Fox News смог связать с Робинсоном через различные биографические детали и общий адрес электронной почты.

Многие комментарии Робинсона были явно непристойными и вульгарными по природе. Они были опубликованы между 2008 и 2012 годами на "African Nudes", взрослом развлекательном сайте, который имеет доску обсуждений. Робинсон часто использовал псевдоним mini-soldier на этом сайте.

Робинсон открыто делился своей полной фамилией и адресом электронной почты на своем профиле "African Nudes". Этот адрес электронной почты также использовался на различных веб-сайтах в течение многих лет.

Fox News раскрывает только часть комментариев Робинсона из-за их непристойного характера.

Комментарии на "African Nudes" контрастируют с публичными взглядами Робинсона на такие вопросы, как аборты и права трансгендеров.

Публично Робинсон решительно выступал за разделение туалетов в зависимости от пола, который был назначен при рождении. Он также предложил арестовывать трансгендерных женщин за использование женских туалетов.

"Если вы мужчина в пятницу вечером, а в субботу чувствуете себя женщиной и хотите воспользоваться туалетом для женщин в торговом центре, вас арестуют, или что мы должны сделать с вами", - сказал Робинсон на митинге в феврале 2024 года. "Мы защищаем наших женщин".

Частным образом, под псевдонимом mini-soldier на "African Nudes", Робинсон описывал свою сексуальную возбудимость как взрослого от воспоминаний о тайном наблюдении за женщинами в душевой в возрасте 14 лет. Он описал это воспоминание как то, о чем он все еще фантазирует.

"Я пришел к мертвому концу, у которого были два больших вентиляционных отверстия над ним! К счастью, он смотрел на душевые! Я сидел там примерно час и смотрел, как несколько девушек заходят и принимают душ", - написал Робинсон на "African Nudes".

Fox News не публикует подробности сексуального характера истории Робинсона.

"Я пошел подглядывать снова на следующее утро. Но после этого я вернулся, и лестница была заперта! Это были единственные два раза, когда я мог это сделать! АХХХХ воспоминания!!!" - написал Робинсон.

В других комментариях на "African Nudes" Робинсон выражал предпочтение трансгендерному взрослому контенту.

"Мне нравится смотреть на трансгендерных женщин с cisгендерными женщинами! Это абсолютно захватывающе! Это удаляет мужчину, но сохраняет мужчину на месте!" - написал Робинсон. "И да, я тоже 'извращенец'".

В интервью с Fox News в четверг Робинсон отрицал, что делал комментарии на "African Nudes".

"Это не мы. Это не наши слова. И это не то, что представляет меня", - сказал Робинсон. Приведены доказательства, связывающие его с псевдонимом mini-soldier на "African Nudes", Робинсон сказал: "Я не буду вдаваться в подробности, как кто-то мог сочинить эти скандальные таблоидные лжи".

Fox News впервые связалась с Робинсоном во вторник утром с доказательствами, связывающими его с комментариями на "African Nudes". Его кампании потребовалось два дня, чтобы ответить и выступить с опровержением.

Во время интервью с Fox News Робинсон неоднократно подчеркивал, что проблемы Северной Каролины важнее, чем то, что он называет "таблоидной чепухой". Он перевел разговор на критику своего оппонента по выборам, демократа Джоша Стейна, генерального прокурора штата.

"Мы не сдаемся в этой гонке. Люди рассчитывают на нас, чтобы выиграть эту гонку", - сказал Робинсон.

История спорных заявлений

Во время кампании за пост lieutenant-губернатора в 2020 году Робинсон выступал за абсолютный запрет абортов без исключений. В 2022 году он выразил сожаление по поводу оплаты аборта для своей нынешней жены в 1980-х годах.

Теперь, баллотируясь в губернаторы, Робинсон поддерживает так называемый "закон о сердцебиении", который запрещает аборты, когда определяется сердцебиение - примерно через шесть недель - с исключениями для изнасилования, инцеста и здоровья матери.

Однако, писавший как mini-soldier на "African Nudes" в декабре 2010 года, Робинсон проявил безразличие к аборту знаменитости.

"Мне все равно. Я просто хочу увидеть секс-видео!" - написал Робинсон.

В другой теме комментаторы дискутировали, верить ли заявлению женщины о том, что она была изнасилована пьяным таксистом. В ответ Робинсон написал: "и урок этой истории... Не спи с белыми женщинами!"

Робинсон, который может стать первым чернокожим губернатором Северной Каролины, если будет избран, также часто оскорблял лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга Jr., attacked его такими интенсивными выражениями, что другой пользователь обвинил его в том, что он белый супремацист.

"Уберите этого коммунистического ублюдка с Национальной аллеи!" - написал Робинсон о посвящении памятника Кингу тогда-президентом Бараком Обамой.

"Я не член Ку-Клукс-Клана. Они не принимают черных. Если бы я был в Ку-Клукс-Клане, я бы назвал его Мартином Люцифером Коуном!" - ответил Робинсон.

Репортаж CNN о комментариях Робинсона последовал через несколько недель после того, как The Assembly, цифровое издание Северной Каролины, якобы сообщило, что Робинсон часто посещал местные взрослые видеомагазины в 1990-х и 2000-х годах. В статье cite шесть человек, которые якобы видели и наблюдали за ним, посещающим эти магазины в Гринсборо, Северная Каролина. Представитель Робинсона назвал статью ложной и полностью fabri

Несмотря на полную поддержку бывшего президента Дональда Трампа и Республиканской партии Северной Каролины, Робинсон сталкивается с серьезной оппозицией в гонке за пост губернатора против Стейна.

История Робинсона, полная скандальных заявлений, таких как насмешки над выжившими в школьных стрельбах, призывы к полному запрету абортов без исключений для изнасилования или инцеста, и критика движения за гражданские права, неоднократно становилась темой кампании. Недавние опросы общественного мнения показывают, что Робинсон отстает от Стейна.

Идентификация Минисольда как Робинсона

На сайте Nude Africa пользователь Минисольд предоставил ряд деталей, которые напрямую совпадают с личной историей Робинсона.

В своем профиле Минисольд указал полное имя "Марк Робинсон" и раскрыл адрес электронной почты, который также использовался Робинсоном в Интернете. В 2012 году пользователь оставил комментарий для Минисольда, обратившись к нему как к "Марку".

Минисольд упомянул в 2008 году, что был женат 18 лет, что совпадает с браком Робинсона с Йоландой Хилл в 1990 году. В 2011 году Минисольд заявил, что был женат 21 год. Минисольд также упомянул в комментарии 2011 года, что живет в Гринсборо, Северная Каролина, то же место, где живет Робинсон.

В посте 2012 года Минисольд поделился, что служил в армии в 1980-х годах, то же время, что и Робинсон. Минисольд также упомянул в комментарии 2011 года, что его мать работает в исторически черном колледже и университете (HBCU). Мать Робинсона работала уборщицей в Северо-Западном А&T государственном университете, HBCU, расположенном в Гринсборо.

Минисольд и Робинсон часто обсуждали одни и те же темы в Интернете, в том числе обзоры для радиоуправляемых вертолетов, их притяжение к определенным знаменитостям и их любимый эпизод "За гранью".

Адрес электронной почты, связанный с Минисольдом на Nude Africa, также использовался Робинсоном на других онлайн-платформах и в социальных сетях. На платформе для комментариев Disqus пользователь, зарегистрированный в апреле 2011 года, имел фотографию Робинсона в качестве аватара под именем пользователя Минисольд.

Имена пользователей и адреса электронной почты с Disqus были опубликованы в Интернете в 2017 году, согласно компании. CNN подтвердило, что имя пользователя Минисольд Робинсона на Disqus имеет тот же адрес электронной почты, что и тот, который использовался на Nude Africa.

Страница Disqus Робинсона также была связана с черной социальной сетью Black Planet. Веб-архив показывает пользователя, называющего себя "Минисольд", который описывает себя как 40-летнего в феврале 2009 года – тот же возраст, что и у Робинсона в то время, и живущего в Гринсборо, Северная Каролина – родном городе Робинсона.

Часто используемое имя пользователя Робинсона

Робинсон неоднократно использовал имя пользователя "Минисольд" на различных онлайн-платформах. На X, платформе, ранее известной как Twitter, Робинсон однажды использовал имя пользователя Минисольд, как подтверждается скриншотом, который он поделился на Facebook в 2018 году, и данными из старых твитов Робинсона.

Плейлист YouTube для пользователя, называющего себя "Минисольд", содержит только видео Робинсона. На Pinterest пользователь, называющий себя "Минисольд", указывает свое имя как "Марк".

Имя пользователя "Минисольд" также оставляло отзывы о продуктах и местах, которые Робинсон публично поддерживал. На Amazon пользователь, называющий себя "Минисольд", оставлял отзывы о продуктах, часто упоминаемых Робинсоном на Facebook, в том числе о радиоуправляемых вертолетах. Тот же адрес электронной почты и имя пользователя, используемые на Nude Africa, также оставляли отзывы на Google для двух местных бизнесов, о которых Робинсон позже сообщал на Facebook.

Отличительный язык Робинсона также связывает его с псевдонимом Минисольд на взрослых форумах. Необычные фразы, такие как "подавиться слизняком", "дурак", "мне плевать на задницу лягушки" и "мне плевать на две капли", использовались как Минисольдом на Nude Africa, так и Робинсоном на своей личной странице Facebook.

Робинсон как Минисольд ‘Рабство не плохо’

На взрослых форумах Робинсон выражал свои нефильтрованные взгляды на вопросы расы, пола и абортов.

В октябре 2010 года Робинсон написал в теме, посвященной черным республиканцам: "Я черный нацист!"

В том же месяце он написал в другом посте: "Рабство не плохо. Некоторые люди должны быть рабами. Я бы хотел, чтобы они вернулись (рабство). Я бы определенно купил несколько".

В марте 2012 года Робинсон выразил свое предпочтение лидерству Адольфа Гитлера над администрацией в Вашингтоне во время пребывания у власти Барака Обамы.

"Я бы взял Гитлера вместо всего дерьма, которое есть в Вашингтоне прямо сейчас!" он написал.

Комментарии Робинсона на Nude Africa обычно содержали бранные и расистские выражения, направленные против чернокожих, евреев и мусульман.

В серии из семи постов в октябре 2011 года Робинсон критиковал Мартина Лютера Кинга с использованием грубой лексики, называя его "красноватым негодяем", "более отвратительным, чем червяк", "проституирующим, обманчивым" и "лживым торговцем". Это привело к тому, что пользователь в потоке обвинил Робинсона в связи с Ку-Клукс-Кланом. Робинсон ответил, бросив оскорбление в адрес Кинга.

"Я не член Ку-Клукс-Клана. Они не принимают чернокожих в свои ряды. Если бы я был членом Ку-Клукс-Клана, я бы назвал его Мартином Лютером Коуном!" он ответил.

В октябре 2010 года, обсуждая телесериал "Хорошие времена", созданный Норманом Лиром, Робинсон использовал антисемитское оскорбление "хеб", сказав: "Сам сериал был кучей либеральной чепухи, написанной этими чертовыми хебами!"

Говоря о талибах, он назвал мусульман "малыми рогатыми негодяями" и намекнул, что либералы первыми будут обезглавлены, если мусульмане придут к власти.

Робинсон часто использовал гомофобные ругательства, обращаясь к другим пользователям как к "тварям".

На в основном положительном форуме, где обсуждалась фотография двух мужчин, целующихся после возвращения одного из них из военной службы, Робинсон был единственным голосом, выражавшим негатив.

"Вот это какая-то извращенная ЛГБТ-ерунда!" - написал он.

Несмотря на скандалы, окружающие политическую карьеру Робинсона, его прошлые онлайн-активности на форуме для взрослых показали резкий контраст с его публичными взглядами на такие вопросы, как права транссексуалов и аборты. Онлайн-персона Робинсона, известная как 'mini-soldier', выразила поддержку восстановлению рабства и использовала оскорбительную лексику в отношении различных сообществ, резко контрастируя с его нынешней ролью lieutenant governor Северной Каролины и его публичными заявлениями по этим вопросам.

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