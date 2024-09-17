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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Я не против того, чтобы Шолца выдвинули на пост канцлера СДПГ.

Обсуждает Мерц на 'Специальном прямом эфире RTL'

 and  Mark Rodriguez
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Я не против того, чтобы Шолца выдвинули на пост канцлера СДПГ.

Недавно назначенный потенциальный кандидат в канцлеры союза Фридрих Мерц обсудил своих возможных оппонентов от СДПГ в сегменте "RTL Direkt spezial" с Пинар Аталай. Олаф Шольц ранее заявил, что ему все равно, если Мерц станет кандидатом в канцлеры от союза.

Мерц ответил: "Я тоже не возражаю против того, чтобы Шольц был кандидатом в канцлеры от СДПГ". Однако СДПГ еще не приняла решение по этому вопросу. "Есть много критики в его адрес, и в СДПГ звучат голоса о его замене. Это не лучшее решение для страны - иметь канцлера, который вызывает много критики", - сказал Мерц. Что касается хороших опросов Бориса Писториуса, Мерц прокомментировал: "Решать СДПГ. Для страны было бы хорошо, если бы они выбрали его".

Мерц подчеркнул свои впечатляющие опросы в сравнении с Олафом Шольцем по компетентности: "Это впервые в Германии. Кандидат имеет вдвое больше поддержки, чем партия федерального канцлера, и опережает действующего по всем показателям компетентности - такого в Германии еще не было".

Критику в адрес предложения Мерца сохранить запрет на каннабис и продолжить производство двигателей внутреннего сгорания он прокомментировал так: "Неправильно считать это устаревшим. Это серьезная ошибка и обман наших детей. Вот почему мы внесем изменения для защиты здоровья наших детей". В отношении двигателя внутреннего сгорания Мерц сказал: "Мы стремимся к экологичности, и мы не хотим, чтобы из выхлопной трубы выходил углекислый газ - это наша позиция. Но как политики, мы решаем, а не технология".

Мерц упомянул, что ожидаемое число беженцев, превышающее 200 000, неприемлемо, особенно если они отказываются соблюдать правила страны: "Это просто слишком много, даже если это всего два человека, которые не следуют правилам страны. Важно, чтобы те, кто приезжает, были интегрируемыми, находили работу, ходили в школу и учились языку".

На совместной пресс-конференции с Маркусом Зёдером Мерц ранее заявил: "В сущности, решение о канцлере уже принято, им станет Фридрих Мерц". Зёдер также выразил свою сильную поддержку Мерцу.

Перед переговорами вечером в понедельник министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst также выразил свою поддержку Мерцу. Ранее Зёдер также выразил готовность баллотироваться.

Внутренняя критика в СДПГ по поводу рассмотрения Мерца в качестве кандидата в канцлеры может привести к конфликтам внутри комиссии, как отметил сам Мерц.

Несмотря на хорошие опросы Бориса Писториуса, окончательное решение о том, кто станет кандидатом в канцлеры от комиссии, остается за комиссией.

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