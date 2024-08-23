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Habeck представил значительную финансовую инициативу по поддержке экологически устойчивых проектов в малых и средних предприятиях.

Начните отправлять проекты с сентября.

 and  Michael Bootcampf
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Хабек представляет план финансирования на миллиард долларов для экологически чистых проектов малого...
Хабек представляет план финансирования на миллиард долларов для экологически чистых проектов малого и среднего бизнеса

Habeck представил значительную финансовую инициативу по поддержке экологически устойчивых проектов в малых и средних предприятиях.

Национальные власти стимулируют средние предприятия перейти на более экологичные практики, представив масштабную программу финансовой помощи на миллиарды евро. В пятницу вице-канцлер Роберт Хабек объявил инициативу BIK, сокращенно от "Федеральное финансирование промышленности и защиты климата", в Берлине. Программа будет действовать до 2030 года и изначально выделяет около 3,3 миллиарда евро. Компании смогут подавать заявки в течение трехмесячного периода, начинающегося в сентябре. Средства будут выделены из Фонда климата и трансформации (КТФ).

Министр экономики Хабек подчеркнул, что инициатива BIK совпадает с целями соглашений о климатическом обязательстве, в рамках которых правительство субсидирует дополнительные расходы на экологичное производство по сравнению с традиционным. Эта инициатива является уникальной среди развитых стран мира, и цель состоит в том, чтобы сделать Германию углеродно-нейтральной к 2045 году. Оба финансируемых программы несовместимы друг с другом, согласно руководству министерства.

Для малых и средних предприятий инициатива BIK начинает финансировать проекты стоимостью от 500 000 евро, а для более крупных компаний требуется не менее 1 миллиона евро. Для проектов стоимостью 15 миллионов евро или более требуется 30-процентный взнос от федеральных земель.

Первый модуль инициативы BIK сосредоточен на оптимизации промышленных процессов или на немецких объектах, которые хотят снизить свои выбросы CO2 минимум на 40%. Ключевые отрасли, такие как сталь, стекло, керамика, бумага, цемент или известь, являются основным фокусом. Согласно Министерству зеленой экономики, "Максимальное финансирование в размере 200 миллионов евро на компанию может быть получено через модуль 1".

Второй модуль приоритетно рассматривает захват, хранение и использование CO2 - в сокращении CCS или CCU. Этот модуль может способствовать инвестициям и инновационным проектам в областях с неизбежными выбросами CO2, таких как известь, цемент и термическая обработка отходов. Подходящие проекты могут получить до 30 миллионов евро финансирования, а промышленные исследовательские проекты могут получить до 35 миллионов евро.

В соответствии с Министерством зеленой экономики, комиссия будет следить за распределением средств из Фонда климата и трансформации (КТФ). Руководящие принципы комиссии гарантируют, что программы финансирования, такие как инициатива BIK и модуль 1, реализуются справедливо и эффективно.

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