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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Гуманитарная помощь перемещенным лицам в Судане будет обсуждена

 and  James Williams
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В Судане армия и паравоенная Rapid Support Forces (RSF) борются за власть соApril 2023 года. Не...
В Судане армия и паравоенная Rapid Support Forces (RSF) борются за власть соApril 2023 года. Не помощь народу.

Гуманитарная помощь перемещенным лицам в Судане будет обсуждена

Судьба миллионов перемещенных и голодающих людей в Судане станет главной темой переговоров в Швейцарии, которые начнутся в среду. Американцы пригласили представителей армии и ополченцев, которые борются за власть с апреля 2023 года, но их участие неясно. Даже без них технические эксперты обсудят, как улучшить доступ для гуманитарных организаций.

Борьба привела к перемещению более десяти миллионов человек в стране, и многие тысячи бежали за границу. Обе стороны препятствуют проходу гуманитарных конвоев, согласно отчетам ООН. Еще одной проблемой является то, что апелляция ООН о пожертвованиях в размере $2,7 миллиарда (около €2,5 миллиарда) на этот год в настоящее время покрыта лишь примерно одной третью обещаниями.

ООН призывает Комиссию облегчить участие всех сторон в переговорах о гуманитарной помощи в Судане. Несмотря на неопределенность представителей армии и ополченцев, Комиссия должна обеспечить, чтобы технические эксперты имели всю необходимую информацию для улучшения гуманитарного доступа.

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