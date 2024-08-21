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ПолитикаНовости

Губернатор Тим Уолц готовится к самопредставлению, привлекая помощь спортсменов, ученых и сенатора Эми Клобучар.

Сообщается, что предыдущие футбольные тренеры губернатора штата Миннесота Тима Уоллза, чья кандидатура будет выдвинута на среду, планируют присутствовать на этом событии. На этом мероприятии кандидат в вице-президенты впервые появится на самой крупной политической трибуне в своей карьере.

 and  Ann Bradley
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Губернатор Тим Волц присоединился к политическому собранию в Милуоки 20 августа 2024 года
Губернатор Тим Волц присоединился к политическому собранию в Милуоки 20 августа 2024 года

Губернатор Тим Уолц готовится к самопредставлению, привлекая помощь спортсменов, ученых и сенатора Эми Клобучар.

Бывшие спортсмены из Мankato West High School, где когда-то преподавал Уолз, присоединятся к Бену Ингману, бывшему ученику, чтобы выдвинуть кандидатуру Уолза на пост вице-президента.

Также на этом мероприятии присутствует сенатор Эми Клобушар и главный тренер команды.

Предстоящие мероприятия в среду станут для многих первым знакомством с кандидатом в вице-президенты. Уолз планирует установить связь с американскими избирателями, подчеркивая основные ценности, которые он приобрел, растучи в Небраске, как сообщает кампания Харрис-Уолз.

Во время своей речи Уолз намеревается проследить путь от своих ранних дней в Небраске до своих ролей в качестве учителя, тренера по футболу, конгрессмена и губернатора.

Он также собирается поговорить о том, как эти ранние опыты повлияли на его время в Национальной гвардии, тема, которая недавно вызвала споры.

Уолз планирует связать свой фон с видением Харрис о семьях, работающих вместе, и призвать толпу помочь ей выиграть выборы.

В течение всего съезда будут показаны видеоролики о его службе в Национальной гвардии и работе учителем.

Политическая карьера Уолза, как учителя, тренера по футболу и политика, станет одной из основных тем на этом мероприятии. Выдвижение его кандидатуры на пост вице-президента может еще больше укрепить его позиции в политической сфере.

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