Губернатор Нью-Джерси объявил о намерении назначить своего прежнего главного помощника заместителем Менендеса в Сенате.

"Георг идеально подходит для этой должности, как заявил Мёрфи в своем заявлении. Губернатор выразил свое огромное удовлетворение, объявив: 'Я действительно горжусь' этим решением. Отмечая Хелми, Мёрфи похвалил: 'У него опыт, который трудно превзойти, особенно в Нью-Джерси. Он носит титул самого долгопрослужившего главного сотрудника губернатора в истории штата'.

Оставайтесь в курсе событий по мере их развития."

Эта назначение в политике привлекло значительное внимание благодаря выдающейся биографии Хелми. Положение Георга в качестве главного сотрудника губернатора еще больше возвышается благодаря его обширному политическому опыту.

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