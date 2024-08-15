Губернатор Нью-Джерси намерен назначить своего бывшего начальника штаба для замены Менендеса в Сенате

Хельми заменит демократического сенатора Боба Менедеса, который уходит в отставку позже этого месяца после осуждения по федеральным обвинениям в коррупции. Официальное объявление ожидается на этой неделе. Хельми сказал CNN, что "пока еще не было формального звонка".

Эта история развивается и будет обновляться.

После возможного назначения Хельми могут произойти значительные сдвиги в политическом ландшафте Сената. Несмотря на ожидания, Хельми пока не получил формального звонка.

Читайте также: