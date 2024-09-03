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ПолитикаНовостиСлуга на вагоне Альянса Сахара

Группа уже выдвинула несколько предложений по повышению качества данных, которые она распространяет.

Вечер выборов создал надежды на формирование большинства. В настоящее время распространены спекулятивные слухи и theories о том, как ХДС может выйти из патской ситуации. Политическая фигура левакаDrive этот нарратив.

 and  Max Becker
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Охота Тюрингии на новые органы управления стала значительным фокусом, через два дня после окончания...
Охота Тюрингии на новые органы управления стала значительным фокусом, через два дня после окончания выборов.

- Группа уже выдвинула несколько предложений по повышению качества данных, которые она распространяет.

В неожиданном повороте событий, ходит слух, что известный левый политик из Германии может стать ключом к потенциальному министру-президенту ХДС в Тюрингии. После выборов в ландтаг, которые привели к сложным большинствам и победе АФД, ходят слухи о том, что уходящий министр-президент Бодо Рамелов (Левые) может сыграть роль посредника большинства.

Коалиция, предложенная лидером ХДС Марио Войтом с Сахрой Вальгенкнехт Альянсом (БСВ) и СДПГ, набрала 44 голоса в ландтаге Эйфурта - при 88 местах это на один голос меньше.

"Все это ерунда"

Слухи в ландтаге Тюрингии и на заседаниях партии намекают на то, что Рамелов может уйти из фракции Левых "в гражданском долге" и поддержать хрупкую коалицию своего потенциального преемника. В противном случае 68-летний Рамелов может просто воздержаться как избранный в прямых выборах член Левых.

"Я просто отражаю глупые мысли", - комментируют некоторые местные политики, повторяя слухи. "Все это ерунда, все это чепуха", - заявил Рамелов агентству ДПА в Эйфурте. "Безосновательно распространять слухи стыдно. Я запрещаю любые спекуляции".

Он отрицает любое намерение покинуть свою партию или фракцию, а также использовать свой пост для обеспечения большинства, заявил Рамелов. "Я не частное лицо и не сольный исполнитель", - добавил он, поклявшись никогда не нарушать парламентские правила.

"Я сделаю все, чтобы создать большинство правительство"

Однако Рамелов также сделал неоднозначные заявления в эти хаотичные дни в Тюрингии. На вопрос Spiegel о недостающем голосе для возможной коалиции соперничающих партий ХДС, БСВ и СДПГ он ответил: "Недостающий голос прямо перед тобой".

Он также подчеркнул, что после своего опыта с коалицией красных-красных-зеленых не может рекомендовать правительство меньшинства. Коалиция красных-красных-зеленых была свергнута в воскресенье.

Кроме того, Рамелов предложил помощь в формировании правительства в ночь выборов - "если другие партии этого захотят". "Я сделаю все, чтобы создать большинство правительство", - сказал он. Или: "Я готов к решениям и не занимаюсь исключением".

Точно не ясно, подразумевает ли это терпимость к потенциальной коалиции из трех партий, возглавляемой ХДС. Или он имеет в виду большинство правительство, в которое входит его партия Левых, имеющая 12 мест в ландтаге? Лидер Левых в Тюрингии Ульрике Гроссе-Рётих призывает пересмотреть решение ХДС о несовместимости, которое в настоящее время применяется tanto к АФД, как и к Левым.

Рамелов ждет звонка от ХДС

"Мне не нужно спекулировать", - говорит Рамелов, отмечая, что Войт теперь отвечает за приглашение демократических партий на переговоры. ХДС, получившая наибольшее количество мест (23) среди демократических партий, имеет право сформировать правительство. Его партия Левых готова к переговорам, "если господин Войт позвонит".

47-летний Войт сначала хочет поговорить с БСВ и СДПГ, а пока, возможно, только с Рамеловом о проекте бюджета на 2025 год. Бывший министр-президент Тюрингии ХДС Кристине Либеркнехт, по крайней мере, призывает к переговорам с Левыми. "Левых не избежать, даже просто для терпимости, это элементарная математика - ничего больше", - заявила она Редакционной сети Германии (РНД).

Роль в переговорах по коалиции

Политический scientist из Йены Торстен Оппеланд считает коалицию ХДС, БСВ и СДПГ - необычную модель в Германии - осуществимой. "На уровне земли политические различия между ХДС и партией Вальгенкнехт не так велики", - сказал он dpa.

В конце концов, ситуация похожа на сценарий Рамелова 2020 года - его альянс с СДПГ и Зелеными также не имел большинства. Была, по крайней мере, годовая стабильная сделка с ХДС. Терпимость Левых к правительству, возглавляемому ХДС, не обязательна. "Но в конечном итоге, это именно к чему все придет", - считает Оппеланд.

И какую роль видит для себя Рамелов? Сначала он остается министром-президентом до формирования нового правительства, скорее всего, вступит в должность в сентябре после конституции нового парламента. В отличие от Войта и крайне правого члена АФД Бьорна Хёкке, Рамелов напрямую избран и планирует занять место члена ландтага.

В переговорах по коалиции опытный политик, бывший функционер профсоюза и посредник железной дороги Рамелов может себе представить посредническую роль. "Да, если этого захотят. Я могу попробовать собрать партии за столом переговоров", - сказал Рамелов dpa. Первая задача - избрать нового президента ландтага. Самая сильная партия - АФД - имеет право предложить кандидата.

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