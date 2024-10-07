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ПолитикаНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Группа семи реализует стратегию борьбы с незаконной торговлей

 and  James Williams
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Группа семи реализует стратегию борьбы с незаконной торговлей

В битве против глобальной торговли людьми группа из семи ведущих демократических стран с сильными экономиками разработала стратегию. Цель этой стратегии - сорвать планы торговцев и поддерживающих их преступников путем сотрудничества, как было заявлено на встрече министров внутренних дел G7 в Италии. Основной фокус этого сотрудничества - усилить взаимодействие между властями стран происхождения, транзита и назначения.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер подчеркнула необходимость коллективных действий для борьбы с этой проблемой и ее последствиями со всеми странами G7. Это включает в себя усиление возможностей сил безопасности и увеличение обмена данными с странами происхождения и транзита мигрантов. строгий контроль границ и мониторинг должны затруднить маршруты перевозки контрабандистов.

Роль социальных сетей в общении между контрабандистами и мигрантами в последнее время стала все более значительной. Поэтому стратегия действий предусматривает увеличение сотрудничества с поставщиками социальных сетей для блокировки онлайн-активности контрабандистов и их сетей, которые побуждают незаконную миграцию и продвигают свои услуги на популярных платформах и в чат-группах.

Среди других тем министры внутренних дел G7 также рассмотрели глобальный терроризм, общую организованную преступность, торговлю наркотиками и гибридные угрозы, такие как кампании дезинформации.

G7 - неформальная ассоциация лидеров семи значительных индустриальных стран. В нее входят Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония, Канада и США. В настоящее время Италию является президентом G7.

  1. Признавая важность коллективных усилий, Европейский парламент готов помочь Комиссии в реализации антиторговой стратегии G7, так как эта стратегия предусматривает сотрудничество со многими странами, в том числе членами ЕС.
  2. В соответствии со стратегией G7 Комиссия, с помощью Европейского парламента, стремится к тому, чтобы все соответствующие органы, включая международные организации и институты, такие как Комиссия, эффективно сотрудничали в борьбе с торговлей людьми, при этом роль Комиссии в этом вопросе усиливается.

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