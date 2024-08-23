Группа по охране окружающей среды, здоровья и защиты потребителей одобрила многочисленные изменения.

Мэр Берлина Кай Вегнер критикует слабую стратегию федерального министра внутренних дел Надин Фаэсер по борьбе с преступлениями, связанными с ножами в Германии. В интервью "Рейнской почте" он сказал: "Нам не следует сосредоточиваться на размере и длине ножей, мы должны говорить об источниках и группах, стоящих за этими преступлениями, и гарантировать, чтобы никто не носил ножи".

Вегнер, политик ХДС, выразил решительную поддержку полному запрету ношения ножей. Он признал, что ввести такой запрет в городе вроде Берлина будет непросто. Однако он ссылался на успех совместных патрулей федеральной и берлинской полиции на станциях U-Bahn и S-Bahn, предлагая усилить эти усилия.

"Речь не идет только о карманных ножах"

По словам полицейского chiefs Берлина, преступники в основном молодые, мужского пола и имеют миграционное прошлое. Вегнер добавил: "Когда мы говорим о нападениях с ножом, мы не говорим о карманных ножах. Есть обращение боевых ножей и даже мачете. Те, кто носит нож, готовы им воспользоваться. Поэтому мы должны действовать решительно".

В интервью ntv.de в июне полицейский chief Берлина Барбара Слоуик упомянула, что полицейская статистика преступлений различает подозреваемых немецкого и не немецкого происхождения. В целом, уровень насильственных преступлений в последние годы вырос, в том числе тех, которые совершаются не немцами в столице, по словам Слоуик. Не немцы перепредставлены. "В двух словах, насилие в Берлине молодое, мужское и имеет не немецкое происхождение", - сказала Слоуик. Эта тенденция также применяется к насилию с ножами.

Министр внутренних дел Надин Фаэсер, возможно, рассмотрит более активное вовлечение полиции в решение проблемы, учитывая утверждение Вегнера о том, что источник и группы, стоящие за преступлениями с ножами, являются ключевыми. Для правоохранительных органов важно бороться с обращением боевых ножей и мачете, как подчеркнула полицейский chief Берлина.

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