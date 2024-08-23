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Группа по охране окружающей среды, здоровья и защиты потребителей одобрила многочисленные изменения.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Лица, имеющие при себе ножи, должны быть готовы ими воспользоваться согласно мнению Вегnera.
Лица, имеющие при себе ножи, должны быть готовы ими воспользоваться согласно мнению Вегnera.

Группа по охране окружающей среды, здоровья и защиты потребителей одобрила многочисленные изменения.

Мэр Берлина Кай Вегнер критикует слабую стратегию федерального министра внутренних дел Надин Фаэсер по борьбе с преступлениями, связанными с ножами в Германии. В интервью "Рейнской почте" он сказал: "Нам не следует сосредоточиваться на размере и длине ножей, мы должны говорить об источниках и группах, стоящих за этими преступлениями, и гарантировать, чтобы никто не носил ножи".

Вегнер, политик ХДС, выразил решительную поддержку полному запрету ношения ножей. Он признал, что ввести такой запрет в городе вроде Берлина будет непросто. Однако он ссылался на успех совместных патрулей федеральной и берлинской полиции на станциях U-Bahn и S-Bahn, предлагая усилить эти усилия.

"Речь не идет только о карманных ножах"

По словам полицейского chiefs Берлина, преступники в основном молодые, мужского пола и имеют миграционное прошлое. Вегнер добавил: "Когда мы говорим о нападениях с ножом, мы не говорим о карманных ножах. Есть обращение боевых ножей и даже мачете. Те, кто носит нож, готовы им воспользоваться. Поэтому мы должны действовать решительно".

В интервью ntv.de в июне полицейский chief Берлина Барбара Слоуик упомянула, что полицейская статистика преступлений различает подозреваемых немецкого и не немецкого происхождения. В целом, уровень насильственных преступлений в последние годы вырос, в том числе тех, которые совершаются не немцами в столице, по словам Слоуик. Не немцы перепредставлены. "В двух словах, насилие в Берлине молодое, мужское и имеет не немецкое происхождение", - сказала Слоуик. Эта тенденция также применяется к насилию с ножами.

Министр внутренних дел Надин Фаэсер, возможно, рассмотрит более активное вовлечение полиции в решение проблемы, учитывая утверждение Вегнера о том, что источник и группы, стоящие за преступлениями с ножами, являются ключевыми. Для правоохранительных органов важно бороться с обращением боевых ножей и мачете, как подчеркнула полицейский chief Берлина.

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