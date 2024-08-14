- Гражданин США застрял в отеле и был арестован в России

Российские полицейские задержали гражданина США по подозрению в нападении на сотрудника полиции. Подозреваемый был доставлен в московский отдел полиции ранним утром в понедельник из-за своего "беспорядка", заявил Следственный комитет России в среду. Его soon предъявят обвинение, и следователи запросят его содержание под стражей. Ранее полицию вызвали в отель, где американец якобы вел себя агрессивно и использовал "нестандартный лексикон" - ругательства. Он проигнорировал просьбы полицейских изменить свое поведение и был арестован, сообщает Интерфакс. В отделе полиции он якобы ударил полицейскую.

Помимо беспорядка, американцу придется отвечать за применение насилия в отношении представителя власти. Авторитеты опознали подозреваемого как мужчину, родившегося в 1978 году, который не предъявил карту регистрации, выданную при его въезде в страну.

Исторический обмен заключенными между Россией и Западом

Россия две недели назад, в крупнейшем обмене заключенными с западными странами со времен окончания холодной войны, также освободила американских граждан в обмен на российских агентов, удерживаемых на Западе. Среди них были бывший солдат Пол Ухлен и журналист Ивэн Гершкович. Другие американцы и граждане Запада по-прежнему находятся в российском заключении.

Россия обвиняется в неоднократном приговаривании американских граждан к длительным срокам заключения в качестве рычага для обмена на своих граждан, удерживаемых за рубежом.

Насильственные действия американца в отношении полицейской могут привести к дальнейшим дискуссиям об обмене заключенными, учитывая историю России по использованию заключенных в качестве рычага. В свете недавних событий, таких как масштабный обмен заключенными между Россией и западными странами, обмен американца на российского агента мог бы стать потенциальным вариантом.

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