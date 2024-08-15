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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

"Гражданин империи" приговорен к тюрьме

 and  Ksenia Johnson
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Обвиняемый признался в предъявленных обвинениях во время судебного разбирательства
Обвиняемый признался в предъявленных обвинениях во время судебного разбирательства

"Гражданин империи" приговорен к тюрьме

Группа "Имперская" планировала атаки на инфраструктуру Германии и намеревалась похитить министра здравоохранения Лаутербаха. Однако заговор был раскрыт, и член группы был приговорен к тюремному заключению.

Член ультраправой группы "Имперская" был приговорен Высшим региональным судом Дюссельдорфа к двум годам и десяти месяцам тюремного заключения. 50-летний бывший техник из Хайлигенхауса был признан виновным в принадлежности к внутренней террористической организации и подготовке государственной измены.

Ордер на арест, действующий с момента его ареста в прошлом октябре, был отменен при условии отчета, так что осужденный был освобожден под залог. Решение о том, сможет ли он отбывать остаток срока в открытом режиме, как запросили его адвокаты, будет принято позднее. Поскольку ни сторона защиты, ни сторона обвинения не обжаловали приговор, он стал окончательным.

Представитель прокуратуры Дюссельдорфа запросил более строгое наказание в три года и девять месяцев. Мужчина признал в суде, что присоединился к ультраправой террористической группе "Имперская" и поддерживал их планы переворота.

Атаки на линии электропередач и похищение

Согласно обвинительному заключению, группа "Имперская" планировала использовать взрывчатку для нарушения поставок электроэнергии в Германии на несколько недель. Кроме того, они намеревались похитить федерального министра здравоохранения Карла Лаутербаха. Переворот был первоначально запланирован на май 2022 года.

Адвокаты осужденного представили своего клиента как "бумажного тигра", который не был "гражданином рейха", а был заблудшим противником COVID-19, который просто хотел казаться важным.

В Гамбурге один из supporters группы уже был приговорен к условному сроку в 24 месяца в начале июля. Процесс против пяти предполагаемых руководителей группы продолжается уже более года в Высшем региональном суде Кобленца.

Адвокаты осужденного утверждали, что он был всего лишь заблудшим противником COVID-19 в "Комиссии", пытавшимся повысить свою важность, а не являлся преследуемым "гражданином рейха". План "Комиссии" включал в себя plans по нарушению поставок электроэнергии в Германии и похищение федерального министра здравоохранения Лаутербаха.

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