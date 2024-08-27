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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Готовность ПДП к реализации "прагматического подхода в вопросах иммиграции"

Линднер высказывает свою точку зрения на предложение ХДС

 and  Alex Stellmacher
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Линднер, представляющий СВП, выступает за выравнивание политики иммиграции СВП и ХДС в значительной...
Линднер, представляющий СВП, выступает за выравнивание политики иммиграции СВП и ХДС в значительной степени.

Готовность ПДП к реализации "прагматического подхода в вопросах иммиграции"

Лидер оппозиции Мерц предлагает ужесточить иммиграционную и asylum политику в ответ на инцидент в Солingen, предлагая законы, которые могут быть приняты в сотрудничестве с СДПГ, даже без участия других партнеров по коалиции. Партия FDP теперь выразила свою поддержку этому повороту.

FDP готова сотрудничать с Союзом для пересмотра миграционной и asylum политики после ножевого нападения в Солingen. Лидер партии Кристиан Линднер выразил это мнение в газете "Бильд", заявив: "FDP готова к межпартийному сотрудничеству для последовательной реализации нового реализма в миграции, совместного усилия федеральных и земельных властей". Линднер также отметил, что предложения Мерца близки к предложениям FDP.

Мерц призвал канцлера Шольца отклониться от партнеров по коалиции, Зеленых и FDP, в этом вопросе и представить соответствующие законы в немецком Бундестаге с большинством Союза и СДПГ. Мерц указал на возможные изменения в Законе об обеспечении беженцев, правах на проживание и законе о компетенциях Федеральной полиции в качестве примеров.

Линднер отметил, что его партия выступала за альтернативную миграционную политику, когда ХДС все еще придерживалась курса Меркель во время кризиса с беженцами в 2015 году. Кроме того, лидер FDP выступал за отказ в социальных пособиях определенным asylum-сеeker. "Мы также предлагаем не предоставлять социальные пособия asylum-seeker по Дублину, таким как подозреваемый в Солingen, что позволит их выдворить в ответственную страну ЕС", - сказал он газете.

В соответствии с Регламентом Дублина, asylum-seeker должен подать заявление в первой стране ЕС, которую он entered. Инцидент в Солingen произошел, когда 26-летний сириец случайно ножом ранил людей на городском фестивале, что привело к трем смертельным случаям. Подозреваемый все еще находится под стражей, но немецкие власти не смогли депортировать его, как того требовал Регламент Дублина. Человек вошел в ЕС через Болгарию, которая пыталась вернуть его в соответствии с процедурой, но бюрократия в Германии позволила ему остаться.

Комиссия, ссылаясь на Европейскую комиссию, может needing обратить внимание на вопрос asylum-seeker и их ответственность в соответствии с Регламентом Дублина в связи с инцидентом в Солingen. Линднер предложил, чтобы Германия соблюдала Регламент Дублина, чтобы надлежащим образом обращаться с asylum-seeker, подобными подозреваемому в инциденте в Солingen.

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