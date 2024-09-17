Готовность Бранденбургской области к наступающим наводнениям заслуживает похвалы

Техническое аварийно-спасательное управление (THW) приняло необходимые меры для борьбы с предстоящим наводнением в Бранденбурге, как сообщается в их отчетах. К середине недели уровни воды в Одере растут, вызывая беспокойство, как заявил Себастьян Голд из THW радио RBB-Inforadio. Несмотря на неопределенность, ведутся подготовки для всех возможных исходов. Бранденбург хорошо подготовлен к этой ситуации. Заседание по кризису запланировано на вторник в Франкфурте (Одер).

Важно, чтобы организации помощи и политика сотрудничали заранее, подчеркнул Голд. Хотя Бранденбург не ожидает сильных дождей, наводнение происходит с юго-востока Германии. Соответственно, жители должны принять меры предосторожности и переместить ценные вещи в подвалы, если это необходимо.

По данным Государственного агентства окружающей среды (ЛфУ), некоторые районы Одера, такие как Ратцдорф, Eisenhüttenstadt и Франкфурт (Одер), могут быть объявлены в зоне высокого водного уровня 1 уже со среды или четверга. Уровни воды быстро растут, и ожидается, что к воскресенью на датчике Ратцдорфа будет достигнут уровень 4, что указывает на масштабное наводнение.

Уровень 1 предупреждает о том, что воды превысили свои берега, и ситуация находится под тщательным наблюдением. На уровне 3 могут быть затоплены здания, дороги или подвалы. Уровень 4 указывает на то, что значительные городские районы затоплены.

Комиссия разработает план экстренной помощи в сотрудничестве с местными властями и организациями помощи. Этот план должен включать стратегии борьбы с различными уровнями наводнения и обеспечение безопасности жителей.

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