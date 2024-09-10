Готовясь к дебатам, Трамп намекает на тюремное заключение для администраторов выборов

Трамп угрожал заключить в тюрьму тех, кого он считает фальсификаторами выборов; он продолжает утверждать, что процесс голосования в Пенсильвании является мошенническим; он обещал помиловать участников январских беспорядков; он осуждал женщин, которые обвиняли его в сексуальных домогательствах; и он провел значительное время, читая бессвязные речи, вызывающие сомнения в его психическом состоянии.

В отличие от недавних опросов, гонка, похоже, равна по всей стране, что указывает на то, что повышенная видимость Харрис после замены Байдена в билете не дала решающего преимущества.

Теснота состязания иллюстрирует как непрерывную привлекательность Трампа для многих американцев, стремящихся к политическому возрождению, так и задачу, стоящую перед Харрис, которая пытается сохранить выборы, которые демократы, казалось, должны были проиграть, прежде чем Байден ушел в отставку.

Вторничная дебаты, первая с решающей схватки CNN в июне, которая в итоге положила конец кампании Байдена, имеют решающее значение, так как это самое важное запланированное событие перед Днем выборов.

Необходимость исключительной сосредоточенности для Харрис в противостоянии с Трампом

Метод подготовки каждого кандидата подчеркивает различные choices, которые у американцев есть в ноябре, а также резкий контраст в стилях лидерства, если бы либо Харрис, либо Трамп заняли Овал Office.

Харрис изолировалась в Питтсбурге, чтобы усовершенствовать свои навыки для противостояния Трампу на дебатах. Выбор Пенсильвании для подготовки подчеркивает важность этого штата, который она почти наверняка должна выиграть, чтобы стать президентом. Согласно источнику, ее советники разрабатывают стратегии для решения проблемы, которая требует отключения микрофона кандидата, пока его соперник говорит. Ее сторонники добивались отмены этого правила, ожидая, что ее опыт работы бывшим окружным прокурором поможет ей противостоять Трампу в режиме реального времени. Однако она призналась: "Я готова", - когда прошлась по Питтсбургу со своим мужем, Дугом Эмхофом, в прошлую субботу.

Пит Буттигидж, секретарь транспорта, признал вызов, с которым столкнулась Харрис, пытаясь привлечь внимание американцев, которые хотят узнать о ней больше, одновременно позиционируя себя против непредсказуемой силы, такой как Трамп. "Это потребует почти сверхчеловеческой сосредоточенности и дисциплины, чтобы противостоять Дональду Трампу на дебатах", - сказал он в воскресенье на CNN "Состоянии Союза". "Это не обычная задача не потому, что Дональд Трамп является эрудированным сторонником политики, призванной улучшать жизнь людей. Это потому, что он мастерски использует любое средство массовой информации, превращая его в спектакль, вращающийся вокруг него".

Опрос New York Times/Siena College, опубликованный в воскресенье, показал, что 28% потенциальных избирателей хотят узнать больше о Харрис, по сравнению с всего 9% для ее соперника. Это потенциально оставляет место для роста для вице-президента. Однако она сталкивается с давлением, чтобы оправдать пересмотр своих позиций по таким вопросам, как иммиграция и фрекинг, одновременно демонстрируя большую точность, чем в некоторых напряженных интервью в начале своего срока вице-президента. Кроме того, она избегала крупных телевизионных интервью, за исключением одного на CNN в октябре, что означает, что кандидат, который иногда боролся с тем, чтобы articulation разумные аргументы в высокострессовых ситуациях, вступает в дебаты с небольшой недавней практикой в политических спаррингах.

Постоянные трудности Трампа в соблюдении повестки дня республиканцев

Поддержатели Трампа из Республиканской партии давят на него, чтобы он обратил внимание на ключевые вопросы, такие как экономика, иммиграция и национальная безопасность, одновременно избегая неконтролируемого поведения, которое могло бы усилить аргумент Харрис о том, что страна готова продвинуться за пределы его раздельного наследия для многих избирателей. Республиканская стратегия основана на том, что Харрис, как член непопулярной администрации, не имеет достаточного авторитета, чтобы выступать в качестве катализатора политических реформ.

Однако поведение Трампа перед дебатами вызывает у них опасения по поводу его потенциальных ошибок в подчеркивании четкого контраста, очерченного сенатором Томом Коттоном для CNN Даны Баш на "Состоянии Союза". Коттон сказал в воскресенье: "Когда Дональд Трамп был у власти, цены были низкими, зарплаты были высокими, мы имели мир и стабильность во всем мире". Он добавил: "Кэмила Харрис, как вице-президент, принесла нам рекордную инфляцию. У нас открытая южная граница, и мы имеем конфликты повсюду, куда ни посмотришь в мире".

Трамп, однако, неохотно сдерживает себя в последнее время.

Самым тревожным развитием стало то, что бывший президент в прошлую субботу использовал свою сеть Truth Social, чтобы обвинить демократов в "Мошенничестве и подтасовках" в 2020 году, прежде чем перейти к выборам 2024 года, предупредив: "КОГДА Я ВЫИГРАЮ, те люди, КОТОРЫЕ МОШЕННИЧАЛИ, будут преследуемы в полной мере закона, который включает длительные тюремные сроки, чтобы предотвратить будущее злоупотребление справедливостью". Он осудил "Адвокатов, политических операторов, доноров, незаконных избирателей и коррумпированных чиновников выборов", которых, по его мнению, "будут преследовать на уровнях, к сожалению, ранее не виданных в нашей стране".

Нет никаких доказательств того, что выборы 2020 года были сфальсифицированы. Юристы Трампа отвергли его судебные иски, и даже его собственный генеральный прокурор, Уильям Барр, признал, что нет широкомасштабного мошенничества на выборах. Факт того, что бывший президент пытался украсть предыдущие выборы, добавляет еще более опасный аспект его угрозы официальным лицам, которые не соответствуют его представлению о справедливости на этих выборах, и предвещает тревожные последствия, если Трамп проиграет в ноябре.

В другом посте в Truth Social Трамп упомянул беседу с Тucker Carlson, чтобы безосновательно заявить, что около 20% почтовых голосований в Пенсильвании являются мошенническими. Это не первый случай, когда кажется, что Трамп готовит оправдание для оспаривания выборов 2024 года, если он проиграет.

Трамп не просто репетирует дебаты - он просто выражает свои мысли публично

Методы подготовки Трампа к дебатам отличаются от любого современного кандидата в президенты.

На недавних публичных выступлениях бывший президент наслаждался более эксцентричными аспектами своей личности, что нравилось его сторонникам, но вызывало озабоченность по поводу его способности продемонстрировать традиционные президентские качества дисциплины и ясности ума.

В пятницу в Нью-Йорке он дал подробные и ясные комментарии по обвинениям в неподобающем поведении со стороны женщин — часть более широкой истории о его видении как невинной жертвы оружия правосудия. Его комментарии вряд ли повысят его популярность среди избирательниц, которые отдают предпочтение Харрис на 11 пунктов, согласно опросу New York/Times Siena.

На митинге в Висконсине в субботу Трамп ушел в запутанные отступления — например, говорил об Аль Капоне и Ганнибале Лектере — и похвалил Путина как стратегического гения. Трамп заявил, что он единственный барьер, предотвращающий американцев от мировой войны III. Он обещал помиловать лиц, заключенных за попытку переворота выборов 6 января 2021 года, под "режимом Харрис". Это обойдет систему правосудия и отменит юридическую ответственность за преступления. В самовлюбленном отступлении он похвалил одну из своих речей как "блестяще" доставленную со времен Франклина Рузвельта. Его речь была приправлена преувеличениями и искажениями, хотя его теории заговора и ложь настолько часты, что часто избегают внимания из-за их количества.

В какой-то момент Трамп назвал Илона Маска "Леоном". Когда Байден совершал подобные ошибки, Трамп и его союзники сомневались в его умственных способностях. Но публичные выступления 78-летнего Трампа и его вера в недоказанные факты также вызывают сомнения в его годности для службы в качестве главнокомандующего и угрозу, которую он представляет для конституционной демократии. Однако из-за его контроля над ГОП, скорее всего, никто не осмелится поднять подобные вопросы — например, бывший представитель штата Вайоминг Лиз Чейни, которая недавно поддержала Харрис и ее отца, бывшего вице-президента Дика Чейни.

Равнение Трампа на Маска дает представление о том, как могла бы выглядеть возможная вторая администрация бывшего президента. Его обещание предоставить Маску власть над кампанией по отмене правительственных регуляций позволило бы Маску перестроить федеральные регуляции и гарантии в то время, когда его бизнес мог бы получить значительное влияние от правительства. Это привело бы к конфликтам интересов, которые затмили бы те, с которыми столкнулся Трамп во время своего первого срока.

Несмотря на доказательства взрывоопасного характера Трампа и успехов Харрис в повышении рейтинга Байдена в гонке, последнее опросы показывают, что между ними нет ясного победителя. Харрис имеет среднюю поддержку 49%, в то время как Трамп хвастается 47% в последнем опросе CNN Poll of Polls, который учитывает опросы, проведенные с 23 августа по 6 сентября. Новый средний показатель почти идентичен предыдущему, взятому до Национального съезда демократов, когда Харрис имела среднюю поддержку 50% против 48% Трампа среди опросов, проведенных с 1 по 16 августа.

В свете необычной подготовки Трампа к дебатам бремя поддержания фокуса и противодействия риторике Трампа становится еще более важным для Харрис.

Продолжающиеся угрозы Трампа заключить в тюрьму предполагаемых мошенников на выборах и его продолжающиеся обвинения в фальсификации голосов свидетельствуют о разделительной политике, которая может доминировать на предстоящем дебате.

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