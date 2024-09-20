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ПолитикаНовостиФедеральные штаты

Государства-члены движутся к трансформации системы общественного вещания.

 and  Lauren Adams
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Государства-члены движутся к трансформации системы общественного вещания.

Германские земельные правительства активно продвигают свою реформу общественного вещания, возможно, уже на следующей неделе они представят черновой вариант для общественного обсуждения, как предложил вещательный комитет земель. Увеличение вещательного сбора до 18,94 евро в месяц с 1 января 2025 года маловероятно из-за ожиданий правительств получить выгоду от реформы вещания, которая может вступить в силу летом 2025 года.

Изначально предлагалось повысить сбор на 58 центов, согласно Комиссии по оценке финансовых потребностей вещательных организаций (KEF). Именно этот сбор платят домохозяйства и предприятия для поддержки общественных вещателей ARD, ZDF и Deutschlandradio. Земельные правительства, как ожидается, будут строго придерживаться этого рекомендации. Однако некоторые лидеры выразили протест против повышения, ссылаясь, среди прочего, на отсутствие общественной поддержки. Скандал вокруг вещателя RBB два года назад, связанный с обвинениями в высокоуровневом неправомерном поведении, также способствовал этой ситуации.

Цель реформы - сделать общественное вещание более эффективным, устранить дублирование и улучшить надзор. ARD и ZDF также работают над генерацией синергий одновременно. Земельные правительства стремятся снизить количество радиопрограмм до около 50 и количество тематических каналов на четыре или пять. Если министры и все земельные парламенты согласятся в течение следующих нескольких месяцев, договор о реформе может быть принят уже летом 2025 года. После этого земельные правительства планируют решить вопросы финансирования.

Федеральные земли активно участвуют в реформе общественного вещания, работая вместе над необходимыми изменениями и улучшениями. Если договор о реформе будет принят согласно плану, финансирование общественного вещания станет приоритетом для федеральных земель после лета 2025 года.

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