Госсекретарь США и их британский коллега объявляют о планах поездки в Киев

Блинкен и Ламми отправятся в Украину на фоне эскалации российской агрессии Госсекретарь США Энтони Блинкен и его британский коллега Дэвид Ламми отправятся в Украину на этой неделе. Об этом они объявили на пресс-конференции после переговоров Блинкена в Лондоне. Блинкен считает этот визит важным для Украины, поскольку Россия усиливает свои нападения на гражданских лиц, жизненно важную инфраструктуру и украинскую армию. Он заявил: "Мы видим, как Россия эскалирует свою агрессию против городов, людей и, в частности, энергетической инфраструктуры накануне холодных месяцев".

21:36 Зеленский критикует пассивную дипломатию Президент Украины Владимир Зеленский призвал своих дипломатов быть более активными в защите Украины, которая подвергается нападению со стороны России. В своем вечернем обращении он подчеркнул необходимость реформировать украинскую дипломатию для более оперативного реагирования на вызовы. Ранее Зеленский официально представил Андрея Сибиху в качестве нового министра иностранных дел. Он подчеркнул важность большей поддержки Украины со стороны Европы и укрепления связей с Латинской Америкой, Африкой и Азией. "Мы должны в полной мере использовать потенциал наших стратегических отношений с Соединенными Штатами", - сказал Зеленский в Киеве.

20:57 Минные поля замедляют экономический рост Украины Исследование показывает, что минные поля замедляют годовой ВВП Украины на сумму около 11,2 миллиарда долларов, что составляет 5,6% от экономики страны в 2021 году. В отчете говорится, что региональные налоговые доходы снизились на 1,1 миллиарда долларов из-за мин, а экспорт Украины упал примерно на 8,9 миллиарда долларов. Данные Министерства сельского хозяйства показывают, что 2,5% обрабатываемых земель стали минными и непригодными для использования. Всемирный банк оценивает, что для безопасного удаления мин с Украины потребуется около 34,6 миллиарда долларов.

20:11 Украина готовится к суровой зиме Украинское правительство ожидает, что предстоящая зима станет самой сложной с начала конфликта из-за повреждений в энергетическом секторе. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в Киеве, что гарантировать стабильное энергоснабжение в предстоящий отопительный сезон будет сложной задачей. "Мы справились с тремя отопительными сезонами, но грядущая зима не будет легче, возможно, даже сложнее", - сказал он. Украина получает оборудование для энергетического сектора из различных стран мира, и ведутся работы по восстановлению поврежденных электростанций. Для повышения устойчивости энергетической системы она будет перестроена в более децентрализованном формате, а критически важные инфраструктуры получат больше автономии.

19:27 Баerbock скептически относится к новым инициативам мирных переговоров Министр иностранных дел Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выражает сомнения в новых мирных переговорах с президентом России Владимиром Путиным для прекращения почти двухлетнего конфликта против Украины. По словам Крамп-Карренбауэр, каждая мирная инициатива, предложенная российской стороной, привела к "дальнейшему террору, большей боли и большим жертвам" во время встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Берлине. Ответ Путина заключается в том, чтобы "продолжать разрушать Украину вместо переговоров". Крамп-Карренбауэр предупреждает о наивности, поскольку российский конфликт имеет много аспектов.

18:43 Кремль находит силу в drone-атаках Киева После украинских drone-атак Кремль видит силу в своей военной стратегии. "Мы должны продолжать специальную военную операцию, чтобы защитить себя от подобных инцидентов", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российским информационным агентствам. Женщина умерла в жилом доме во время ночных атак. Несмотря на ежедневные жертвы среди гражданского населения в Украине из-за российских drone- или ракетных атак, Песков назвал смертельный удар украинцев "сущностью киевского режима".

18:07 Первая гражданская жертва в Московской области от украинских атак Массовые украинские drone-атаки привели к первой гражданской жертве в Московской области с начала конфликта против России. Губернатор Андрей Воробьев объявил в Telegram, что 46-летняя женщина умерла после того, как дрон поразил жилое здание в Раменском на юго-западной окраине столицы.

17:23 Путин подчеркивает готовность России отразить военную агрессию На встрече с участниками стратегического упражнения "Океан-2024" президент России Владимир Путин подчеркнул важность готовности России отразить любую потенциальную военную агрессию со всех сторон. "Россия должна быть готова ко всем вариантам развития событий. Наши вооруженные силы должны надежно защищать суверенитет и национальные интересы России и отражать любую военную агрессию со всех сторон, в том числе в океанских и морских районах", - заявил президент, цитируемый российским информационным агентством ТАСС. Он добавил, что "военно-морской флот играет ключевую роль в выполнении этой миссии".

16:51 Германия, Франция и Великобритания осуждают поставку ракет Ираном России Германия, Франция и Великобритания осуждают Иран за поставку баллистических ракет России. В совместном заявлении они заявляют, что это еще одно обострение военной поддержки Ирана России в агрессивной войне против Украины. Если эти ракеты достигнут территории Европы, они могут усугубить страдания украинцев. Это эскалация tanto с стороны Ирана, как и со стороны России и представляет непосредственную угрозу безопасности Европы. Правительства предупредили Иран против таких действий и теперь введут санкции, такие как приостановка двусторонних авиационных соглашений. Также под санкции попадет Iran Air. Кроме того, будут наложены штрафы на лиц и организации, причастные к этому процессу. Ранее США заявили, что Иран поставлял оружие России для войны в Украине и ввели новые санкции против Тегерана.

16:32 Шойгу против мирных переговоров с Украиной до вывода украинских войск с территории России Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России, отвергает мирные переговоры с Украиной до вывода украинских войск с территории России. "Так как мы не выгнали их со своей земли, мы не будем с ними разговаривать", - объясняет Шойгу российскому государственному телевидению. С августа Украина ведет наступление в российском регионе Курск, что является первым случаем, когда украинские войска проникли на российскую территорию со времени начала войны. Шойгу расценивает нападение на Курск как попытку Украины вынудить Россию сделать уступки и отвести свои войска из Донбасса.

16:04 Бывший охранник тюрьмы теперь командует отрядом украинских сил Для поддержания постоянного притока солдат tanto Россия, как и Украина, призывают заключенных на фронт. Олексandr, бывший охранник тюрьмы, теперь командует 59-й бригадой. "Они сделают все, чтобы выжить", - заявляет он. В видео мужчины обсуждают свою опасную командировку.

15:38 Российская армия планирует выдворить украинские войска из Курской области Представитель Кремля Дмитрий Песков заявляет, что российская армия имеет план по оттеснению украинских сил от российской границы в Курской области. "Конечно, у военных есть все необходимые стратегии, но я не думаю, что эти стратегии можно обсуждать публично", - сказал он в ответ на вопросы о сроках выдворения украинских войск с российской территории. Украинские войска начали massive наступление на Курск 6 августа, в результате чего большие территории находятся под украинским контролем.

15:13 Латвия продлевает меры безопасности на границе с Белоруссией до конца года Латвия, член Балтии ЕС и НАТО, решила продлить усиленную пограничную защиту с соседней Белоруссией до конца года из-за сохраняющегося высокого уровня нелегальных пересечений границы. Правительство Риги приняло это решение, учитывая войну России против Украины, поддерживаемую авторитарным правительством в Минске. Эта мера усиливает полномочия пограничной охраны в шести восточных регионах балтийского члена ЕС и НАТО.

14:47 Украина удваивает производство оружия за первые восемь месяцев По официальным данным, Украина значительно увеличила производство оружия в 2024 году. Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил в Киеве: "За первые восемь месяцев 2024 года мы удвоили производство оружия по сравнению с 2023 годом". Украина планирует произвести более миллиона дронов к концу года. "Мы продвигаемся вперед. Производство дронов растет", - сказал Шмыгаль.

14:23 Военный эксперт хвалит "умный ход" канцлера Шольца за предложение мирных переговоров с Россией Канцлер Шольц предлагает мирные переговоры с Россией, что вызвало резкую критику со стороны некоторых политических кругов. Однако военный эксперт Ральф Тьеле поддерживает инициативу канцлера и призывает к быстрым действиям, предупреждая, что Украина может столкнуться с прорывом своих оборонительных линий после наступления на Курск.

13:52 Исследователи из Института мировой экономики в Киле считают: военные расходы Германии "совершенно недостаточны" при угрозе со стороны России Ученые из Института мировой экономики в Киле заявляют, что военный бюджет Германии "совершенно недостаточен" в свете угрозы со стороны России. " despite the 'turning point' rhetoric, the gap between Germany's and Russia's military capabilities is widening", - заявляет институт. Исследователи призывают к постоянному военному бюджету не менее 100 миллиардов евро. "Россия все больше становится угрозой для НАТО, в то время как мы медленно продвигаемся в необходимых усилиях для сдерживания", - говорит автор исследования Гунтрам Вольфф. В настоящее время немецкое правительство с трудом справляется с заменой оружия, отправленного в Украину. Запасы систем ПВО и тяжелых артиллерийских гаубиц даже исчерпаны.

12:25 Разница в тактике между Путиным и Лавровым раскрыта просьбой Украины о западном оружии на российской территории Украина продолжает просить ЕС и США разрешения использовать оружие на российской территории. Теперь Нидерланды предоставили разрешение, в том числе обещанные истребители.

12:59 Россия заявляет о захвате четырех дополнительных сел в Донецкой области Российская армия заявляет, что захватила контроль над четырьмя дополнительными селами в Донецкой области восточной Украины. Южный отряд взял Красногоровку и Григоровку, Восточный отряд Водяное, а Центральный отряд Галициновку, сообщает Министерство обороны России. Эти утверждения нельзя независимо подтвердить. Украинские военные аналитики идентифицировали как минимум три из затронутых сел - все, кроме Григоровки, - как находящиеся под украинским контролем. Донецк испытывает интенсивное военное давление.

12:20 Москва придерживается одного партнера по коммуникациям В июне состоялась конференция по миру в Швейцарии, в которой не участвовала Россия. Однако канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Но как отреагировало правительство Путина? Министр иностранных дел России Сергей Лавров демонстрирует дипломатические усилия, но не в отношении Европы, как сообщает корреспондент ntv Рейнер Мунц.

11:50 Киев: Россия постепенно прибегает к использованию химического оружия Украинские официальные лица предупреждают, что российские силы в Украине все больше используют химическое оружие. Военное командование Украины сообщает в Facebook, что российские силы использовали боеприпасы, содержащие опасные химические вещества и химические warfare agents, 447 раз в августе и 4035 раз с 15 февраля 2023 года по 24 августа 2024 года. Военное командование Украины также заявляет, что российские войска поставляют запрещенные боеприпасы с химическим warfare agent и используют неизвестные химические соединения. Оно также заявляет: "Россия таким образом грубо нарушает правила ведения войны и пренебрегает нормами и обязательствами Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и об его уничтожении".

11:19 Киевский офис Президента: Разрешение на удары по российским складам Глава офиса президента Украины повторяет просьбу своих западных союзников предоставить разрешение на удары по целям глубоко на территории России. Андрей Ермак объясняет, что им нужна возможность атаковать склады ракет в России. "Защита - не эскалация", - пишет Ермак в Telegram. "Речь идет о использовании западного оружия для предотвращения террора". Западные страны колеблются в вопросе одобрения использования Украиной поставленного оружия на территории России, опасаясь быть втянутыми в войну.

10:53 Пострадавшие и разрушения - российские удары дронами и ракетами В результате российских атак дронами и ракетами пострадали, по меньшей мере, трое человек, сообщают местные власти. Были повреждены строения, возникли пожары, сообщают они. Воздушная оборона сбила 38 из 46 российских дронов над 13 регионами во время ночного нападения, сообщает Воздушные силы в Telegram. Россия также использовала две ракеты в своем нападении. Энергетические объекты в восьми украинских регионах также были целью, сообщает министерство энергетики в Киеве, что привело к сбоям в высоковольтных линиях и подстанциях.

10:27 Потеря статуса иконы: комиссар по правам детей Путина выходит замуж за олигарха В течение многих лет Мария Львова-Белова считалась олицетворением российской женщины, будучи замужем за православным священником с 2003 года. Вместе они пропагандировали в российских пропагандистских СМИ консервативные ценности, христианскую веру и свой опыт воспитания многочисленных детей. Она также успела получить обвинение вместе с лидером Кремля Владимиром Путиным от Международного уголовного суда в 2023 году за незаконную депортацию детей из Украины. Однако, похоже, ее преданность традициям, и особенно мужу-священнику, не так сильна, как считалось ранее. Независимый портал Верстка сообщает, что она вышла замуж за олигарха Константина Малофеева, с которым у нее была длительная связь. Эта связь сохраняет некоторые ортодоксальность, так как Малофеев является основателем кремлевского телевидения "Царьград ТВ" и страстным сторонником монархии и российской войны.

09:59 Украина запускает атаку на Москву Женщина якобы погибла в результате украинской атаки дроном на Москву, сообщает губернатор региона. Видео показывает взрывы в жилых районах. Российские источники сообщают о перехвате 144 дронов.

09:32 Флот России начинает учения "Океан-2024" Военно-морской флот России начинает стратегические учения "Океан-2024" в различных водных районах самой большой страны мира. В учениях примут участие более 400 военных кораблей, в том числе подводные лодки, и более 90 000 военнослужащих из разных военно-морских подразделений, которые пройдут в Тихом океане, Северном Ледовитом океане, Балтийском море, Каспийском море и Средиземном море, где у России есть база в сирийском портовом городе Тартус, сообщает министерство обороны в Москве.

09:10 Трагедия на пожаре на нефтепроводе в российском регионе Оренбург Два человека погибли в результате пожара на нефтепроводе в российском регионе Оренбург, сообщает агентство ТАСС. Расследование причин пожара продолжается. Точное время начала пожара пока не установлено. Неподтвержденные слухи об инциденте уже циркулировали на некоторых российских каналах Telegram в понедельник.

08:43 Переговоры приостановлены: Шойгу исключает переговоры на данный момент Россия не будет вести переговоры с Украиной до тех пор, пока ее войска не покинут российские территории, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Ранее пресс-секретарь Кремля Песков также исключил переговоры.

08:14 Восстановление работы аэропортов Москвы после временной приостановки Рейсы возобновлены в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково, сообщает Росaviация в Telegram. Рейсы были временно приостановлены из-за украинских атак дронами в Московской области.

07:43 Шольц устанавливает условия для участия России в саммите по миру Канцлер Германии Олаф Шольц устанавливает условия для участия России в потенциальной конференции по Украине. На собрании СДП в понедельник вечером Шольц подчеркивает необходимость поддержки Украины Россией против враждебного субъекта, а также изучение вариантов выхода из этой ситуации. Шольц разделяет желание Украины и ее руководства провести еще одну конференцию по миру, открытую для России, но отмечает, что это "явно невозможно, если приглашенное лицо продолжает свои враждебные намерения". Президент России Владимир Путин ранее выразил желание получить больше украинской территории в обмен на мирный взгляд. "Я считаю, что нам нужно то, что всегда было важно в политике: ясность, решительность и настойчивость. Это необходимо для защиты мира и безопасности в Европе", - подчеркивает канцлер.

07:18 Фико критикует фашизм в украинской армии - протест в Киеве Украина сталкивается с обвинениями про-российского премьер-министра Словакии Роберта Фико. Как сообщает Reuters, Фико призвал Киев очистить свою армию от "фашизма". В заявлении украинского министерства иностранных дел говорится, что украинские солдаты защищают свои семьи, дома, землю, Европу и свободный мир против российских агрессоров, носящих символ "З", который символизирует фашистскую эстетику современной России. Министерство также заявляет, что украинский народ понес "миллионы жертв" в борьбе с нацизмом в 20 веке. Обвинение Фико в "фашизме" вновь поднимает российскую пропаганду, часто называющую украинское руководство нацистами. Стоит отметить, что в 2019 году праворадикальные партии получили всего 2,4% на украинских выборах. Историк Тимоти Сайнэр, однако, обнаруживает фашистские тенденции в системе Путина.

06:56 Воробьёв исправляет данные о жертвах в результате атаки дронов в МосквеПо данным губернатора Московской области Андрея Воробьёва в Telegram, в результате украинской атаки дронов на российскую столицу погибла одна женщина и трое гражданских получили ранения. Ранее он сообщал о гибели ребёнка, но позже это опроверг. В данный момент в убежищах размещено около 43 человек, сообщил Воробьёв.

06:25 "Гринпис" будет контролировать экологические нарушения России в КиевеЭкологическая организация "Гринпис" открывает офис в Киеве. Его цель - ускорить реконструкцию в Украине и документировать экологические преступления, совершенные в результате российской агрессии, как сообщается в заявлении организации. Они уже сотрудничают с местными экологическими организациями для этой цели. "Наша миссия - способствовать экологически чистой реконструкции социальной инфраструктуры Украины с помощью возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия", - сказала новый руководитель офиса Наталья Хосак. "Гринпис" часто обращает внимание на экологические проблемы в Украине, вызванные российской агрессией, в том числе на ситуацию с российской оккупированной АЭС в Запорожье.

06:02 Российские СМИ сообщают о гибели ребёнка в результате атаки дронов в Московской областиПосле украинской атаки дронов в Московской области российские СМИ сообщают о гибели ребёнка. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил в Telegram, что overnight было перехвачено не менее 14 украинских дронов в столичном регионе. Один из них вызвал пожар, который был потушен пожарными. "К сожалению, погиб девятилетний ребёнок", - признал Воробьёв. Перехват другого дрона в столичном регионе якобы повредил по крайней мере одного человека, когда обломки дрона попали в жилое здание. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что было пресечено 11 дронов возле российской столицы.

05:31 Военные Украины отразили атаку дронов на КиевКак сообщает военная администрация Киева в Telegram, украинские силы ПВО отразили атаку российских дронов на Киев.

04:36 В России обломки сбитого дрона попали на объект топливно-энергетического комплекса в Тульской областиПо данным российского информационного агентства ТАСС, обломки сбитого дрона в Тульской области попали на объект топливно-энергетического комплекса. "Пострадавших нет", - заявили представители Тульской области, цитируемые ТАСС. Операционный процесс и поставка ресурсов потребителям не были нарушены, и инцидент находится под контролем.

03:29 Украинские дроны атаковали Московскую областьПосле того, как российская ПВО сбила два украинских дрона над московским районом Домодедово, на место происшествия были направлены экстренные службы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Подробности о возможном ущербе или жертвах не сообщаются. Район Домодедово находится примерно в 50 километрах к югу от Кремля и является домом для одного из крупнейших аэропортов Москвы.

02:17 Российская ПВО сбила дрон, направляющийся в МосквуПо данным мэра Москвы Сергея Собянина, российские системы ПВО сбили дрон, направляющийся в российскую столицу. "По предварительным данным, никаких повреждений или жертв нет там, где упали обломки", - заявил Собянин в Telegram. С украинской стороны никаких заявлений не поступало.

00:12 Зеленский благодарит Швецию за новый пакет помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский благодарит Швецию за пакет военной помощи на сумму 445 миллионов долларов. "Эта жизненно важная поддержка, включающая системы ПВО, противотанковое оружие и финансирование для удовлетворения срочных потребностей Украины, укрепит наши оборонительные возможности", - заявил Зеленский в Twitter. Шведские СМИ сообщают, что пакет также включает запасные части для истребителей Gripen, чтобы подготовиться к возможной будущей поставке этих самолётов.

22:17 Министерство иностранных дел Германии: Россия представляет "максимальную опасность" для мира прямо у восточной границы НАТОПосле инцидента с российскими дронами в Латвии и Румынии Министерство иностранных дел Германии объявило Россию под руководством Владимира Путина "максимальной опасностью для мира и стабильности". "К сожалению, Россия Путина в настоящее время является максимальной опасностью для мира и стабильности прямо у восточной границы НАТО", - говорится в заявлении министерства в X. "Это доказано, в частности, недавними инцидентами с дронами в Румынии и Латвии". "Мы работаем в гармонии со своими союзниками и стоим рядом с ними", - продолжает министерство в отношении дронов. На прошлых выходных страны-члены НАТО и ЕС Латвия и Румыния сообщили о вторжении российского дрона на свою территорию.

21:42 США не подтверждают заявления о поставках ракет от Ирана РоссииПредставитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что правительство США не может подтвердить сообщения о том, что Иран отправил баллистические ракеты в Россию.

21:28 Зеленский призывает к своевременному исполнению соглашений о помощи с ЗападомПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал к своевременному исполнению соглашений о помощи с Западом. "Фатум войны напрямую зависит от эффективности логистики поставок и полного исполнения всех обещаний нашими партнёрами", - сказал Зеленский в своём вечернем видеообращении. Оружие и техника должны прибыть вовремя, чтобы быть эффективными. "То, что должно прибыть в сентябре, должно достичь наших войск в сентябре".

Оппозиционер призывает не давать Путину "достоинства" в уходе из конфликта в Украине

Представитель российской оппозиции Владимир Кара-Мурза призывает Запад не давать президенту России Владимиру Путину "достоинства" в уходе из конфликта в Украине. "Ключевой момент в том, чтобы Владимир Путин не вышел победителем из войны против Украины", - говорит Кара-Мурза. "Ключевой момент в том, чтобы Владимир Путин не нашел достойный выход из этой войны в Украине". Почти месяц спустя после своего освобождения в результате обмена пленными, Кара-Мурза заявляет, что понимает усталость от войны в западных обществах. Тем не менее, Путин должен "быть побежден". Он добавляет, "Если, не дай Бог, режим Путина сможет представить исход этой войны как свою победу и удержать власть, мы будем говорить о другом конфликте или другой катастрофе через год или 18 месяцев".

