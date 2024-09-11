Госдепартамент высмеивает заявление Трампа.

Во время дебатов с Камалой Харрис Дональд Трамп сделал несколько неверifiable заявлений, одно из которых касалось Германии. Внешнеполитическое ведомство Германии впоследствии проверило его утверждения и ответило в шутливой форме.

На теледебатах Трамп повторил утверждение кандидата в вице-президенты Дж.Д. Вэнса о том, что в Спрингфилде, Огайо, нелегальные иммигранты съедают домашних животных. Однако, как сообщают американские СМИ, таких инцидентов не было зафиксировано властями Спрингфилда.

Министерство иностранных дел Германии, используя свою платформу X, ответило: "PS: Мы тоже не едим кошек и собак". Они начали с опровержения утверждения Трампа о том, что после неудачного перехода от ископаемых видов топлива Германия вернулась к строительству "стандартных электростанций".

В посте было написано: "Независимо от ваших предпочтений: энергетическая система Германии работает плавно, более 50% энергии производится из возобновляемых источников. Мы постепенно отказываемся от угольных и ядерных электростанций, а не строим новые. Уголь будет полностью выведен из эксплуатации к 2038 году самое позднее".

Немецкие ядерные электростанции давно закрыты, и новых не строится. Несмотря на то, что уголь по-прежнему является значительным источником энергии, особенно в дни с низким ветром и солнечной энергией, доля возобновляемых источников энергии растет.

Согласно данным Федерального сетевого агентства, доля электроэнергии, вырабатываемой ветром, водой, биомассой и другими источниками, увеличилась до 56% в 2023 году, по сравнению с 47,4% в предыдущем году. Ожидается, что в 2024 году она превысит 60%.

В свете президентских выборов в США в 2024 году кампания Дональда Трампа может вновь поднять вопрос о зависимости Германии от традиционных электростанций, но последние данные свидетельствуют об обратном. Согласно Федеральному сетевому агентству, доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии в Германии увеличилась до 56% в 2023 году, что свидетельствует о значительном отказе от ископаемых видов топлива.

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