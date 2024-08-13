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ПолитикаНовости

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу оружия Израилю на $20 млрд.

Министерство иностранных дел США одобрило предполагаемые продажи оружия Израилю на сумму около 20 миллиардов долларов во вторник, в том числе планируемую продажу до 50 истребителей F-15 стоимостью более 18 миллиардов долларов.

 and  Mark Rodriguez
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Самолёт F-15E «Стрейк Игл» израильских ВВС выполняет манёвры на церемонии выпуска пилотов на базе...
Самолёт F-15E «Стрейк Игл» израильских ВВС выполняет манёвры на церемонии выпуска пилотов на базе Хацерим в Негеве, рядом с южным городом Бир-Шевой, 29 июня 2023 года.

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу оружия Израилю на $20 млрд.

Продажа F-15, как считается, является крупнейшим пакетом вооружений для Израиля и была объявлена одновременно с одобренными потенциальными продажами средних тактических автомобилей, средне-range air-to-air missiles, высоко-взрывных патронов для мортир и патронов для танков. Уведомление о согласовании этих продаж Департаментом Госдепартамента поступило в Конгресс во вторник, согласно сообщениям Агентства по безопасности сотрудничества в сфере обороны.

Продажа вооружений должна быть одобрена Конгрессом. В большинстве случаев администрация формально информирует Конгресс о планируемых продажах вооружений после неофициальных дискуссий с председателями комитета по иностранным делам Палаты представителей и комитета по международным отношениям Сената. После формального уведомления о продажах, как это было во вторник, законодатели имеют 30 дней, чтобы заблокировать их. Это можно сделать, приняв совместное решение о неодобрении.

Доставка оборудования начнется не ранее чем через несколько лет. Например, авиационная техника не будет поставлена до 2029 года. Два ключевых демократа из Конгресса одобрили значительную продажу F-15 в июне. CNN сообщила в пятницу, что Госдепартамент уведомил законодателей о выделении $3,5 млрд Израилю на приобретение американского вооружения и военной техники.

Хотя вооружение не будет поставлено в течение нескольких лет, эта продажа, скорее всего, вызовет возмущение критиков политики администрации Байдена в отношении войны в Газе. Правительство США подверглось резкой критике за то, что, по мнению некоторых, оно не оказывает достаточного давления на Израиль в связи с его действиями в войне, в результате которой погибли десятки тысяч палестинцев в анклаве.

Объявление о продажах совпало с существенным обострением tensions в регионе, поскольку регион готовится к возможному ответному удару Ирана против Израиля после убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хание в Тегеране в прошлом месяце. Израиль не комментировал это убийство. Кроме того, оно произошло накануне ожидаемого возобновления переговоров о прекращении огня на этой неделе и всего несколько дней после израильского удара по мечети и школе в Газе, в результате которого погибли по меньшей мере 93 человека.

Министерство здравоохранения Газы оценивает, что почти 40 000 палестинцев погибли в войне между Израилем и ХАМАС. Организация Объединенных Наций оценивает, что почти 2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Министр обороны Израиля Йоав Галант поблагодарил министра обороны Ллойда Остина и государственного секретаря Антона Блинкена в посте в X во вторник за «продвижение критически важных инициатив по наращиванию сил, которые помогают Израилю развивать и поддерживать его качественное военное преимущество в регионе».

«В то время как мы боремся за защиту Израиля на 7 разных фронтах, ваше сообщение поддержки и приверженность безопасности Израиля ясно», – сказал он.

В целом, одобренные во вторник продажи включали до 50 многоцелевых истребителей F-15IA и комплектов модернизации средней жизни, а также другое связанное оборудование, стоимостью $18,82 млрд; 30 AIM-120C-8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAMs) и один AMRAAM guidance section, оцененные в $102,5 млн; 32 739 120-мм патронов для танков и другое оборудование, оцененные в $774,1 млн; 50 000 высоко-взрывных патронов для мортир и связанное оборудование, оцененные в $61,1 млн; и неопределенное количество модифицированных семейных средних тактических автомобилей 8-тонных грузовиков и связанное оборудование, оцененные в $583,1 млн.

Релизы Агентства по безопасности сотрудничества в сфере обороны об этом оборудовании stating, что оно поможет Израилю «встретить текущие и будущие угрозы врага» и «служить сдерживанием региональных угроз».

Одобрение двух ключевых демократов продажи F-15 свидетельствует о значительной поддержке в политической арене. Несмотря на то, что продажи требуют одобрения Конгресса, может последовать возмущение критиков из-за политики администрации в отношении конфликта в Газе.

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