Город Оклахома одобрил соглашение на 7 миллионов долларов с человеком, несправедливо заключенным в тюрьму на 48 лет.

Глинн Симмонс, ныне 71-летний, отбыл 48 лет, один месяц и 18 дней после своего осуждения за убийство в результате стрельбы в 1974 году. Он был освобожден под залог в июле 2023 года, после того как судья отменил судебный приговор и приговор 1975 года по просьбе окружного прокурора Оклахомы. Его дело было прекращено в декабре 2023 года.

Симмонс отбыл самый длительный срок неправомерного заключения среди всех оправданных в США, согласно Национальному регистру оправданий. Средняя продолжительность неправомерного заключения составляет чуть более девяти лет, сказал регистр, который отслеживает оправдания с 1989 года.

Симмонс был 22-летним, когда он и другой мужчина были осуждены за убийство Каролин Сью Роджерс во время ограбления магазина спиртных напитков, согласно окружной прокуратуре.

Обвинение в суде основывалось на показаниях 18-летней женщины, которая была ранена в голову во время ограбления, сказал регистр оправданий.

«Мистер Симмонс провел трагическое количество времени в заключении за преступление, которого он не совершал. Хотя он никогда не сможет вернуть это время, это соглашение с Эдмондом позволит ему двигаться вперед, продолжая преследовать свои иски против Оклахома-Сити», - сказала адвокат Элизабет Уанг в пресс-релизе, отправленном в CNN.

«Мы очень ждем судебного разбирательства в марте», - сказал пресс-релиз.

CNN обратилась к Симмонсу за комментарием.

Соглашение разрешает иски Симмонса против города Эдмонд и бывшего детектива Эдмонда Энтони Дэвида Гарретта.

Дополнительные иски против Оклахома-Сити и бывшего детектива Оклахома-Сити Клода Шоберта все еще находятся в стадии рассмотрения, согласно пресс-релизу.

«Город пока не комментирует», - сказал менеджер по маркетингу и связям с общественностью Эдмонда Билл Бигли.

Спикер Оклахома-Сити Валери Литтлджон отказалась от комментариев, так как это дело находится в стадии судебного разбирательства.

Симмонс был осужден за убийство 1974 года, которое произошло, когда он находился «в 700 милях от дома в Харви, Луизиана, празднуя Рождество с семьей и друзьями», согласно пресс-релизу адвоката.

«Никакие физические доказательства никогда не связывали его с преступлением», - сказал пресс-релиз.

«Единственные «доказательства» против него были грубо сфальсифицированные полицейские фотороботы и отчеты и манипуляция полиции свидетелем, которая кратко видела преступление, прежде чем быть ужасно ранена во время него».

Освобождение Симмонса произошло после того, как окружная прокуратура обнаружила, что доказательства были удержаны от его адвокатов - так называемое нарушение Брейди, - сказал окружной прокурор в пресс-релизе в то время.

Судья Окружного суда Оклахомы Ами Палumbo затем изменила решение в декабре 2023 года, прекратив дело против него без предъявления обвинений.

Симмонс и его юридическая команда надеются привлечь к ответственности defendants из Оклахома-Сити за свои действия в ходе продолжающегося судебного разбирательства в марте. Соглашение с городом Эдмонд и наследством Энтони Дэвида Гарретта предоставило Симмонсу средства для продолжения своей юридической борьбы против Оклахома-Сити и Клода Шоберта.

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