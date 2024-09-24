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ПолитикаНовостиА.И.

Google предлагает возможности искусственного интеллекта для систем виртуальных помощников Volkswagen.

Начало 2025 года в Североамериканском регионе.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

Google предлагает возможности искусственного интеллекта для систем виртуальных помощников Volkswagen.

Вольво использует технологию Google для своего цифрового помощника, как было объявлено дочерней компанией Alphabet. Искусственный интеллект Google, называемый "Гемени", служит основой для сервиса Вольво. Этот умный помощник может давать практические советы владельцам Вольво, например, показывать, как менять шины. Этот полезный сервис будет бесплатным для владельцев моделей "Атлас" и "Атлас Кросс Спорт", дебютирующих в Северной Америке с 2020 года, с запланированным запуском в начале 2025 года.

По словам Томаса Куриана, главы облачного подразделения Google, идея может казаться простой, но техническое исполнение довольно сложное. ПО не просто ссылается на руководство пользователя; вместо этого Google обучило свой ИИ с помощью руководств и видеороликов YouTube, адаптированных к конкретным моделям Вольво.

Google оптимистично смотрит на свой бизнес корпоративного ИИ, прогнозируя выручку более нескольких миллиардов долларов к 2024 году. Хотя Google еще не раскрыло конкретные цифры, Microsoft и Amazon Web Services (AWS) в настоящее время занимают более крупную долю рынка в этом секторе.

Партнерство между Вольво и Google продолжает расширять границы ИИ, так как Gemini AI от Google не только управляет цифровым помощником Вольво, но и учится у руководств и видеороликов, чтобы предоставлять персонализированную помощь. К 2024 году Google планирует получить значительную выручку от своего бизнеса корпоративного ИИ, еще больше закрепляя свои позиции в растущей области.

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