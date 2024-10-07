Google оспаривает предложенное законодательство Новой Зеландии

Google против Новой Зеландии из-за предложенного законодательства, предупреждая о возможных последствиях. В блоге Google объявил о намерении прекратить ссылки на новостной контент на новозеландских веб-сайтах, если правительство обяжет технические компании, подобные Google, платить за новостные статьи, размещенные на их платформах. Директор Google New Zealand, Каролин Ренсфорд, подчеркнула приверженность Google местным СМИ и отметила, что местная лицензионная программа принесла около 50 миллионов долларов в год примерно для 50 новозеландских изданий.

В июле новозеландские власти предложили закон, который вынудит платформы, подобные Google, делиться своими доходами от новостного контента с соответствующими СМИ.

Изначально действующее консервативное правительство было против такого законодательства, но изменило свою позицию из-за потери более 200 рабочих мест в новозеландской медиа-отрасли в этом году. Цель состоит в том, чтобы предотвратить отток рекламных доходов за границу. Связанный законопроект уже был представлен предыдущим правительством.

Ассоциация издателей Новой Зеландии раскритиковала Google за угрозу в своем заявлении. "Правительство должно иметь право принимать законы для укрепления демократии в этой стране без давления со стороны корпорации", - заявил представитель Эндрю Холден.

В летние месяцы министр связи Новой Зеландии Пол Голдсмит объявил о своей цели принять закон до конца года.

Решение Google прекратить ссылки на новостной контент на новозеландских веб-сайтах в ответ на предложенное законодательство вызвало обеспокоенность в местной издательской отрасли. Тем не менее, министр связи Новой Зеландии Пол Голдсмит остается решительным в продвижении законодательства через парламент в этом году, подчеркивая его важность для поддержки местных СМИ и сохранения внутренних доходов.

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