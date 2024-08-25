- Годовщина независимости Украины: международные партнеры обещают помощь

На праздновании Дня независимости Украины западные союзники укрепили свою поддержку киевскому правительству в противостоянии российскому вторжению. Канцлер Олаф Шольц заверил президента Владимира Зеленского о твердой солидарности Германии в телефонном разговоре, повторив заявления США, Великобритании и Польши, сделанные в выходные дни.

Киев принимал разные мероприятия с участием польского президента Анджея Дуды и премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните. Зеленский продемонстрировал недавно разработанную ракету-дрона Украины в День независимости.

Дуда подчеркнул постоянную политическую, военную и невоенную помощь Польши Украине, заявив: "Как граждане этого европейского региона, мы обязаны поддерживать Украину на пути в ЕС". Варшава также усилит попытки Киева вступить в НАТО.

Шольц обсудил военную и гуманитарную ситуацию в Украине с Зеленским, как сообщил пресс-секретарь Штеффен Хайбestreит. Зеленский поблагодарил за постоянную военную помощь Германии в области ПВО.

Байден пообещал "непреклонную американскую поддержку украинскому народу", пообещав поддерживать их на каждом шагу. Премьер-министр Великобритании Стармер повторил долгосрочное обязательство своей страны перед Украиной.

США и Литва предоставили реальную военную помощь Украине. Новая американская помощь в размере около $125 млн (€111 млн) включает боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, машины скорой помощи и медицинское оборудование, согласно Государственному департаменту США.

Литва планирует предоставить еще один пакет военной помощи Украине. Премьер-министр Шимоните объявила: "Позиция Литвы проста: Украина должна победить, Россия должна потерпеть неудачу". В этом осенью Киеву, как ожидается, будет поставлено около 5000 дронов от Литвы. До этого Литва планирует отправить боеприпасы, оружие, системы ПВО, оборудование для противодействия дронам и средства для разминирования на сумму 35 миллионов евро.

Зеленский представил новое оружие под названием "Палianytsia", которое дополнит их ракетную программу. "Этот дрон-ракетный комплекс превосходит и мощнее наших дальнобойных дронов", - сказал он. Из соображений безопасности дополнительные подробности не были раскрыты. "Палianytsia" переводится как традиционный украинский хлеб.

В последнее время Украина все больше полагается на производство различных типов дронов, которые можно массово производить и которые доступны по цене. Украинские силы в основном используют эти дальнобойные дроны для ударов по целям на территории России, поскольку их западные союзники на данный момент не разрешают использование тяжелого оружия, такого как ракеты или крылатые ракеты, для таких атак.

Военная разведка Украины ГУР уже разработала планы для освобождения Крыма.

Военная разведка Украины ГУР уже разработала подробные планы для освобождения Крымского полуострова, аннексированного и оккупированного Россией. Кроме того, планируется разрушение Керченского моста, построенного Россией. "Мы ждем момента, когда можно будет сказать, что Керченский мост продержится еще 15 минут, но реальность сложнее", - сказал представитель ГУР Андрей Юссов, имея в виду оборонительные системы, установленные Россией вокруг моста для отражения воздушных или морских атак.

Однако Юссов отказался раскрывать подробности тактических стратегий Украины для достижения этих целей. "Мы не будем делать никаких заявлений, как мы делали в прошлом".

Российские силы продолжают атаковать восточную Украину

Российская армия продолжала тревожить украинских защитников в районе Донбасса на востоке Украины. Города Торецк и Покровск стали повторяющимися точками напряженности, как сообщает Генштаб Украины вечером. Украинские силы успешно отбили 39 атак в Покровске, в то время как российские силы начали девять атак в Торецке. Российские воздушные удары, как и прежде, причинили значительный ущерб с помощью управляемых бомб.

Германия продолжает поддерживать Украину, как заверил канцлер Шольц в телефонном разговоре с президентом Зеленским. Вторжение России является проблемой для Германии, как и для многих западных союзников, и Германия оказывает военную помощь, в том числе помощь в области ПВО.

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