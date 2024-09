Глобальная семерка (G7) осуждает передачу иранских ракетных систем России.

19:41 Российский лидер Путин поддерживает идею свободы слова

В ситуации, которая, возможно, заставила бы его задержанных критиков посмеяться, президент России Владимир Путин подчеркивает важность свободы слова и информации. Говоря в видеообращении к участникам саммита СБРМ в Москве, посвященного 120-летию ТАСС, государственного новостного агентства, Путин утверждает: "В период, когда сложный процесс многополярности развивается, принципы достоверности информации необходимо защищать". Путин считает, что настоящая свобода слова, представляющая различные точки зрения, стимулирует поиск компромиссов и общих решений мировых проблем. Он считает, что СМИ играют значительную роль в построении справедливого мирового порядка, предоставляя людям "правдивое и непредвзятое представление о мире". Однако свобода слова и независимость СМИ отсутствуют в авторитарной России уже много лет. Независимые СМИ были запрещены и закрыты, а правительственные диссиденты преследуются в судебном порядке. Новостное агентство ТАСС, первоначально созданное как Новостное агентство в 1904 году под разными названиями и титулами, является крупнейшим новостным агентством России и служит основным голосом правительства.

Экономические гиганты G7 осуждают поставки оружия Ираном России

Экономически сильные демократические страны G7 осудили Иран за поставку оружия России. Несмотря на международные призывы прекратить эти поставки, Иран продолжает вооружать Москву, что приводит к эскалации военной помощи России Украине в ее борьбе против России, согласно коллективному заявлению Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и главного дипломата ЕС. Россия использует иранское оружие для убийства украинских гражданских лиц и ударов по критически важной инфраструктуре. Недавно Великобритания и США сообщили, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Иранские власти опровергли эти утверждения. Заявление, опубликованное Италией, текущим президентством G7, заявляет: "Иран должен немедленно прекратить любую поддержку России в ее незаконной и необоснованной войне против Украины, прекратив поставки баллистических ракет, беспилотников и связанной технологии, которые представляют непосредственную угрозу украинскому народу и глобальной и европейской безопасности". Заявление также упоминает о твердой приверженности G7 удерживать Иран ответственным за его неприемлемую поддержку незаконной войны России в Украине, которая угрожает глобальной безопасности. Германия, Франция и Великобритания уже ввели дополнительные санкции против Ирана, в то время как ЕС рассматривает более строгие меры.

19:20 Шольц подтверждает отказ от поставок крылатых ракет Taurus

Канцлер Олаф Шольц исключил возможность поставок дальнобойных точных вооружений Украине в будущем, независимо от решений других партнеров. На гражданском диалоге в Пренцлау, Бранденбург, он подтвердил свою позицию против поставок крылатых ракет Taurus, которые могут достичь целей вблизи Москвы (прибл. 500 км), из-за "серьезного риска эскалации". "Я сказал нет этому. И это, конечно, также относится к другим видам вооружения, которые могли бы достичь таких дистанций, если бы мы их предоставили", - сказал Шольц. Самое дальнобойное оружие, которое Германия поставила Украине, - это ракетная установка Mars II, способная поражать цели на расстоянии 84 км.

18:29 Столтенберг задается вопросом, могла ли НАТО предотвратить российское вторжение в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "FAZ" считает, что НАТО могла бы предоставить Украине больше оружия, чтобы предотвратить российское вторжение. "Теперь мы поставляем военные материалы - тогда мы могли бы поставлять военные материалы, чтобы предотвратить войну", - заявил Столтенберг. Он назвал начало конфликта самым темным днем ​​своего 10-летнего срока. Столтенберг планирует уйти в отставку с поста генерального секретаря НАТО в октябре, передав свой пост бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

17:50 Шольц ожидает решения по владению НПЗ PCK в Шведте к концу года

Олаф Шольц оптимистично смотрит на достижение решения по структуре владения НПЗ PCK в Шведте к концу года. "Мы надеемся на ясность к концу года", - прокомментировал канцлер на гражданском диалоге в Пренцлау, Бранденбург. Он заявил, что Роснефть, российский со-владелец, была проинформирована о том, что ее долю необходимо продать. Шольц также намекнул на переговоры с потенциальными инвесторами из Катара и упомянул поставку казахстанской нефти в Шведт через российскую трубопроводную систему, заменяющую российскую нефть после российского вторжения в Украину. Первоначальное продление доверительного управления Роснефтью на шесть месяцев в начале сентября имело целью стимулировать переговоры. Экспроприация российской доли считается юридически сложной альтернативой.

17:24 Шольц придерживается сдержанности в использовании дальнобойных вооружений в России

Канцлер Олаф Шольц вновь подчеркнул, что Украина не получит разрешения на использование поставленного Германией дальнобойного вооружения для ударов по целям глубоко внутри России. "Это остается в силе", - сказал Шольц на гражданском диалоге в Пренцлау, Бранденбург. "Поэтому я буду придерживаться своей позиции, даже если другие страны примут другие решения", - сказал он, имея в виду США. "Я не буду этого поощрять, так как считаю это рискованным".

16:57 Гофреитер предупреждает о дополнительных "десятках тысяч" беженцев из Украины Председатель комитета по европейским делам в бундестаге Антон Гофреитер призывает к единой стратегии, в частности с Польшей, на фоне предстоящего расширения пограничного контроля на niemieckих границах. Гофреитер предупреждает, что если мы не сохраним постоянную поддержку Украины, то можем ожидать десятки тысяч беженцев от российской агрессии в ближайшие годы. Он ссылается на критику премьер-министра Польши Дональда Туска по поводу дополнительных пограничных контролов на немецких внешних границах. Гофреитер выступает за европейское решение по иммиграционной политике. Он считает, что если каждое члено-страна будет реализовывать свои собственные пограничные контролы, это будет началом конца ЕС. Гофреитер верит, что федеральный канцлер Олаф Шольц и Туск продолжат тесно сотрудничать в будущем.

16:32 Британская разведка распространила изображения разрушенных мостов в Курской области Британская разведывательная служба распространила изображения мостов через Сейм River, разрушенных украинской армией во время операции в Курской области. "Украина мешает российской логистике в Курской области, выполняя серию атак, в том числе уничтожение дорожных и понтонных мостов через Сейм River", - заявило британское министерство обороны в X. Изображения были сделаны в середине и конце августа. Украина начала свою наступательную операцию в российском регионе Курск 6 августа и смогла продвинуться на несколько километров вглубь российской территории.

16:05 Раненые в результате украинской атаки на Белгородскую область По меньшей мере пять человек получили ранения в результате украинской атаки на южную российскую область Белгород, сообщает официальный источник. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что несколько снарядов попали в участок дороги между Белгородом и Шебекино, ранив четверых человек и повредив несколько автомобилей. В ближайшем селе Воскресенковка женщина получила ранения, когда беспилотник поразил частное жилье. Подробности еще предстоит независимо подтвердить. Россия часто обстреливает гражданские районы в соседней Украине. Одним из самых часто обстреливаемых городов является украинская столица Харьков, примерно в 30 километрах от границы. Украинская артиллерия и военные беспилотники часто обстреливают регионы в южной российской области Белгород через государственную границу. Летом Россия начала наступление на Харьков с целью создания буферной зоны, но российские атаки остаются на несколько километров за границей.

15:44 Исключительный доступ: переоборудованный медицинский поезд помогает раненым украинцам Многие украинские больницы повреждены, и врачи и волонтеры работают круглосуточно. Чтобы обеспечить своевременное лечение пострадавшим, используется специальный поезд, среди прочего. Команде CNN предоставили доступ к этому поезду.

15:26 Голливудский актер Майкл Дуглас посещает детей в Киеве Американский актер Майкл Дуглас посетил детскую зону "Железная земля" на Киевском центральном вокзале в пятницу. Украинская государственная железнодорожная компания, Ukrzaliznytsia, объявила об этом в Facebook. Сообщается, что голливудский актер общался с пассажирами на вокзале. Ранее он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Оленой в своем качестве посла ООН, а также со своим сыном Диланом.

14:49 Киев просит разрешения на дальнобойные удары: "Кажется, Байден не изменит своего мнения" Пенсионер-полковник Ральф Тьеле ожидает, что дебаты о поставках ракет "Таурус" будут возобновлены после запроса Украины на разрешение дальнобойных атак на Россию. Тьеле ожидает, что США продолжат отказывать.

13:58 Зеленский подтверждает освобождение еще 103 пленных Украина подтверждает обмен пленными с Россией. Еще 103 человека освобождены из российского плена, заявил президент Зеленский. Среди них - солдаты и персонал Национальной гвардии, пограничники и полицейские. Они защитники регионов Киев, Донецк, Луганск, Запорожье, Харьков и городов Мариуполь и завод Азовсталь.

13:38 США одобрили продажу передовых истребителей F-35 Румынии Правительство США одобрило продажу 32 передовых истребителей F-35 Румынии, союзнику по НАТО и соседу Украины. Посол США в Бухаресте Кэтрин Кэвалик объясняет, что "Румыния является ключевым союзником НАТО, приверженным безопасности и стабильности в Черноморском регионе и за его пределами". С приобретением этих бесшумных, многоцелевых боевых самолетов от Lockheed Martin Румыния получит "непреcedentedные возможности противовоздушной обороны", добавляет Кэвалик. Первая поставка запланирована на 2031 год, общая стоимость сделки оценивается до 7,2 миллиарда долларов.

13:02 Россия: более 200 пленных освобождены Украине Россия и Украина освободили более 200 пленных, сообщает российское издание. Каждая сторона освободила 103 человека, сообщает министерство обороны России. Российские солдаты сейчас находятся в Белоруссии, где получают психологическую и медицинскую помощь, сообщает Telegram-сообщение министерства. Согласно министерству, обменянные российские солдаты были захвачены в Курске. Украинские войска вторглись в российский регион Курск в августе. Украинская сторона еще не ответила на российские заявления об обмене. В пятницу президент Украины Зеленский объявил об освобождении 49 пленных из России. Неясно, входили ли они в число обменованных, о которых сейчас сообщает Россия.

12:50 Российские войска заявляют о захвате села на востоке УкраиныНа востоке Украины российские войска заявляют, что взяли под контроль еще один населенный пункт. По данным Министерства обороны России, деревня Еланное Первое (Еланне Перше на украинском) взята. Маленькая деревня расположена недалеко от стратегически важного города Покровск, который находится под угрозой из-за продвижения российских войск. В последнее время российская армия добилась значительного прогресса в регионе Донецк. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что основной целью российских войск является захват промышленно важного региона Донбасс, в который входит Донецк.

12:21 Медведев угрожает Киеву полным уничтожениемБывший президент России Дмитрий Медведев предупредил о полном уничтожении украинской столицы Киева. Хотя у России есть законные основания использовать ядерное оружие из-за продвижения Украины в российский регион Курск, она пока этого не делала. В ответ на использование Украиной дальнобойных западных ракет Россия теоретически может превратить Киев в "огромную расплавленную точку" с помощью своего продвинутого неядерного вооружения. Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, неоднократно использовал резкую риторику в отношении Запада и Украины.

11:50 Интенсивные бои в КураховоИнтенсивные бои вокруг города Курахово на востоке Украины достигли пика. Использование европейского дальнобойного оружия вызывает недовольство среди местного населения. Корреспондент ntv Кавита Шарма сообщает из Днепра.

11:12 Атаки дронов причинили ущерб в Одесской областиПоявляются подробности масштабной атаки дронов, произошедшей прошлой ночью в Черноморском регионе Одессы: согласно украинским ВВС, Россия запустила в общей сложности 76 боевых дронов. Из них 72 были сбиты. ВВС не предоставляют информации о результатах атаки. Губернатор Одесской области сообщает о значительном ущербе. Несколько зданий в пригороде региональной столицы Одессы были повреждены обломками дронов. В Измаиле, через который Украина экспортирует часть своего зерна, были поражены склады. В Киеве, согласно официальным сообщениям, упали несколько обломков. Был поражен муниципальный концерн, но пожара не последовало.

10:31 Неправильные карты, представленные русскими перед войной, по словам СтолтенбергаУходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью говорит о последних дипломатических усилиях перед началом войны в Украине в феврале 2022 года, чтобы отговорить Россию от вторжения. Последняя встреча Совета НАТО-Россия, которую возглавлял Столтенберг, состоялась в январе. Россия требовала, чтобы все войска НАТО были выведены из восточной части альянса, сказал он "Фrankfurter Allgemeine Zeitung". "Это было полностью неприемлемо, но я верю в диалог. Поэтому мы снова сели с ними за стол переговоров." На встрече два заместителя министра иностранных дел и обороны России показали карты территории НАТО, заявляя, что у них нет планов войны и что их страна, напротив, угрожается Украиной. "Они показывали карты, видимо, чтобы продемонстрировать, как Россия окружена НАТО. Но даже эти карты были неправильными. Например, Дания не была обозначена как территория НАТО. Это было невероятно!" Столтенберг до сих пор не уверен, было ли это результатом плохой подготовки или преднамеренного действия. Взглядом назад Столтенберг сожалеет, что НАТО и его союзники не сделали больше для укрепления Украины военной силой раньше. "Если бы Украина была военной силой сильнее, порог для атаки России был бы выше. Насколько он был бы высоким, сказать невозможно."

10:01 Немецкая боевая бригада будет размещена в Литве в соответствии с соглашениемГермания и Литва подписали правительственное соглашение, гарантирующее размещение боевой готовой немецкой бригады в Литве. Военный эксперт Томас Вайгельд обсуждает фон и значение этого соглашения в интервью ntv.

09:28 Ким Чен Ын стремится к увеличению сотрудничества с РоссиейЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщается, обещал укрепить сотрудничество с Россией, согласно государственным СМИ. После переговоров между Кимом и главой Совета безопасности России Сергеем Шойгу в Северной Корее северокорейские государственные СМИ сообщили о подробной дискуссии о "глубоком стратегическом диалоге между двумя странами и укреплении сотрудничества для защиты общих интересов безопасности, а также региональной и международной ситуации". Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в поставках России оружия и ракет для войны в Украине. Однако Пхеньян отрицает эти обвинения как "абсурдные".

08:59 Стармер и Байден снова обсудят вопрос о предоставлении Украине продвинутых вооружений на Генеральной Ассамблее ООНБританский премьер-министр Стармер объявил, что скоро состоится обсуждение вопроса о том, должна ли Украина иметь право использовать продвинутые западные вооружения против целей в России. Он объявил об этом после встречи с президентом США Байденом, на которой они отложили решение по этому вопросу. Байден и Стармер обсудят этот вопрос на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе "с более широкой группой людей", как сказал Стармер. Британские СМИ сообщают, что Байден готов разрешить Украине использовать британские и французские ракеты, оснащенные американской технологией, но не американские ракеты.

08:23 Зеленский о заявлении Трампа: "Выборные речи — это выборные речи" Американский республиканский кандидат в президенты Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может закончить украинский конфликт за один день, но так и не представил конкретной стратегии. Украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN объясняет свое толкование заявления Трампа. "Я не могу понять это сегодня из-за отсутствия деталей о том, что он имел в виду", - говорит Зеленский в интервью, показанном в воскресенье. Он считает, что идет предвыборная кампания в США. "И предвыборные речи - это предвыборные речи", - уточняет он. "Иногда они не совсем реалистичны". Зеленский также упоминает, что два месяца назад разговаривал с Трампом. Во время этого разговора Трамп выразил поддержку Украине, сообщает Зеленский. Разговор был оценен как положительный.

07:27 ИСВ: Больше войск нужны в Курске, чтобы вытеснить украинцев Российские силы продолжают контратаки в Курской области, но Институт изучения войны (ИСВ) еще не обнаружил крупномасштабной операции, направленной на полное изгнание украинских сил. Оценка ИСВ, базирующегося в Вашингтоне, показывает, что российские власти в основном полагаются на призывников с ограниченной подготовкой и оборудованием, а также на части регулярной российской армии и других сил безопасности вдоль границы. Think tank предполагает: "Операция России по возвращению территории, захваченной украинскими силами в Курской области, скорее всего, потребует больше персонала и ресурсов, чем уже собрано в этом регионе - особенно если большинство развернутых подразделений не имеют боевого опыта".

06:49 Украина обстреливается дронами всю ночь Военные источники Украины подтверждают российские атаки дронов на Украину всю ночь. Российская армия запустила несколько эскадрилий дронов, согласно отчетам украинских ВВС. Были объявлены воздушные тревоги в большинстве территорий, в том числе в Одессе. По данным флота, в Одессе было сбито девять дронов. В городе слышны взрывы, сообщает мэр. Пока не сообщается о жертвах.

06:13 Мютенлих предлагает международную инициативу контактной группы для мира Лидер фракции СДП Германии Рольф Мютенлих призывает к международной инициативе контактной группы для запуска мирных переговоров в украинском конфликте. "Я считаю, что пришло время для западных союзников создать контактную группу, чтобы инициировать процесс мира", - сказал он "Рейнской почте". Канцлер Германии и президент Украины Владимир Зеленский оба согласны с тем, что усилия по мирным переговорам должны быть интенсифицированы, и что Россия должна участвовать в следующем мирном саммите, добавляет Мютенлих. Он предлагает возможных членов этой контактной группы, в том числе Китай, Индию, Турцию и Бразилию - страны, которые, как сообщается, все меньше поддерживают продолжающуюся войну России.

05:41 ЕС рассматривает новую стратегию продления санкций Сообщается, что Еврокомиссия рассматривает три варианта, чтобы определить, как будущие санкции против России могут быть продлены. Эти сценарии недавно были представлены европейским дипломатам. Контекст связан с замороженными активами Центрального банка России, которые играют важную роль в $50 миллиардах кредитной финансовой помощи от государств G7 Украине. Эти активы были заморожены с момента российского нападения на Украину.

03:40 Кличко: Обломки дронов попали в здание в Киеве Мэр Украины Виталий Кличко объявил в Telegram, что обломки дронов попали в городское здание в Киеве. Фрагменты упали на муниципальное здание в районе Оbolon на севере центра города ранним утром. Кличко также упомянул, что спасательные службы были направлены на место происшествия. Ранее Кличко сообщал, что в Киеве действуют подразделения ПВО.

01:35 Ким Чен Ын соглашается на более тесное сотрудничество с Шойгу Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын согласился укрепить сотрудничество с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу, как сообщает государственное новостное агентство КНДР. Шойгу и Ким обсуждали различные вопросы безопасности во время визита в Пхеньян и пришли к благоприятному согласию. Шойгу инициировал более тесные отношения между Россией и Северной Кореей с визитом в Пхеньян в июле прошлого года.

23:36 Зеленский представит "план победы" Байдену в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский объявил о встрече в сентябре с президентом США Джо Байденом, заявив: "Я представлю план победы". Во время выступления в Киеве Зеленский объяснил, что это будет включать в себя совместную систему принятия решений, чтобы предоставить Украине достаточные силы для управления войной к миру. "Такие завоевания можно закончить разными способами: либо вытеснить оккупационную армию силой, либо через дипломатию", - сказал Зеленский. Это гарантирует настоящую независимость нации. Однако Киев рассчитывает на поддержку США для достижения необходимой сильной позиции.

here.

10:59 Перемещение российских атак на юг Интенсивные бои продолжаются на восточных территориях страны, согласно украинской военной. Они сообщили о 115 случаях конфликта, как указано в их вечернем брифинге от Генерального штаба в Киеве. Самые напряженные ситуации произошли в направлении Курacho, а также была отмечена дополнительная вражеская активность в Лымане и Покровске, согласно их заявлению. Курacho - это маленький город, расположенный к югу от Покровска. Ранее Покровск был признан основной точкой атаки для российских войск. Однако в последнее время россиянам удалось добиться лишь ограниченных территориальных приобретений в этом регионе. Вместо этого они расширили свой фронт наступления на юг, стремясь захватить шахтерский город Хирнык, расположенный возле Курacho.

22:18 Ожидаемый успех от наступления в Курск - Зеленский Президент Зеленский Украины заявляет, что их наступление в российский Курск принесло ожидаемые результаты. В Харьковской области враг был остановлен; с другой стороны, продвижение России в Донецке замедлилось, сказал он. На данный момент Россия не добилась существенных успехов в своем контрнаступлении в Курске. Ранее эксперты выражали сомнения в отношении переброски значительных российских войск из Донецка и других регионов в Курск. Россия заявляет, что вернула себе 10 из 100 занятых деревень.

21:46 Обвинения Зеленского в страхе перед союзниками Президент Зеленский Украины обратился к Западу, обвиняя его в наличии "страха" при оказании помощи в уничтожении российских ракет. "Почему нет подобного решения по сбиванию российских ракет и Shaheds в небе Украины, когда они способны совместно сбивать ракеты и дроны на Ближнем Востоке?" - вопрошал Зеленский на конференции в Киеве. "Они боятся даже сказать "Мы работаем над этим". Это стыдно для демократического мира", - добавил он.

21:30 Оценено, что Россия развернула 8060 иранских дронов против Украины По данным украинского правительства, Россия запустила 8060 иранских Shahed-дронов против Украины с начала войны. Пока нет официальных заявлений от Ирана или России. Украина обвиняет правительство Ирана в поставках камикадзе-дронов России осенью 2022 года.

20:43 Возможное одобрение дальнобойного оружия для Украины - обсуждение Байдена и Стармера В Вашингтоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден собираются провести переговоры. Предполагается, что они могут объявить о согласии на использование дальнобойного оружия для Украины. Источники британской "Гардиан" сообщают, что Украине разрешено проводить атаки с помощью ракет Storm-Shadow. Однако ни одна из сторон не ожидает объявлений по этому вопросу в ходе сегодняшних переговоров. "Я не ожидаю объявления сегодня о использовании дальнобойного оружия внутри России - во всяком случае, не от США", - заявляет директор по коммуникациям Национального совета по безопасности Джон Кирби. Он лишь сообщает, что они продолжают рассматривать "тип возможностей, которые будут доступны для Украины" в сотрудничестве с Великобританией, Францией и другими союзниками. Он уклоняется от ответа на вопрос, объявит ли правительство США какие-либо изменения. "Я не буду участвовать в гипотетической дискуссии о том, что мы можем или не можем объявить в определенный момент".

Вы можете просмотреть все предыдущие события здесь.

here.

despite Putin's endorsement of free speech, independent media outlets have been banned and shut down in authoritarian Russia for years, particularly in the context of the Ukrainian conflict.

The G7 nations strongly condemn Iran's provision of weapons to Russia during the ongoing conflict, urging Iran to halt its support for Russia's military aid to Ukraine, which poses a direct threat to global and European security.

Читайте также: