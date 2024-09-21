Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМиллиарды

Глобальная финансовая организация выделяет историческую сумму на инициативы по борьбе с изменением климата

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута

Глобальная финансовая организация выделяет историческую сумму на инициативы по борьбе с изменением климата

В 2024 финансовом году Всемирный банк выделил рекордную сумму в размере около $43 миллиардов (примерно €38 миллиардов) на проекты в области возобновляемой энергии и других инициатив по сохранению окружающей среды. Это на 10% больше, чем в предыдущем году. Об этом было объявлено Всемирным банком 30 июня, в конце финансового года.

Эта значительная сумма, выделенная на экологические проекты, составила 44% от общего объема кредитования в размере $97 миллиардов, согласно дополнительной информации. Это ставит Всемирный банк на пороге достижения своей цели, объявленной на саммите COP28 по климату годом ранее, увеличить долю финансирования проектов по сохранению окружающей среды до 45% в 2025 финансовом году.

Помимо перехода к возобновляемой энергии, Всемирный банк планирует помочь в миссии "устранения бедности в устойчивом мире" и инвестировать в "стойкие сообщества и более сильные экономики" с помощью этих средств.

Соответственно, заявление содержало планы по внедрению полностью электрических автобусных парков в Дакаре, столице Сенегала, и Каире, столице Египта. Цель состоит в том, чтобы снизить загрязнение воздуха и выбросы CO2 от автотранспорта в обоих мегаполисах.

В Бангладеш средства Всемирного банка направляются на строительство более 900 временных укрытий для защиты от циклонов, укрепление побережья и системы раннего оповещения. В Вьетнаме ведутся работы по снижению выбросов метана в рисоводстве в дельте Меконга. Как и Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк является уникальной организацией, находящейся под эгидой Организации Объединенных Наций.

Общий объем финансирования экологических проектов в 2024 году более чем в четыре раза превысил объем финансирования в 2014 году, составив астрономическую сумму в миллиард долларов. С таким масштабным финансированием Всемирный банк стремится поддержать переход к устойчивой планете, инвестируя в различные секторы, такие как снижение выбросов и продвижение стойких сообществ.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В недавнем решении Верховный суд Аризоны установил, что жители, столкнувшиеся с сбоем в процессе...
Политика

В недавнем решении Верховный суд Аризоны заявил, что избирателям, столкнувшимся с проблемой подтверждения гражданства, по-прежнему разрешено голосовать "полностью", включая выборы на уровне штата.

В пятницу Верховный суд Аризоны постановил, что около 100 000 жителей, потенциально не соответствующих критериям подтверждения гражданства штата, все еще имеют право голосовать на выборах штата и города в этом году. Это решение разрешило дилемму, с которой столкнулись избирательные власти из-за...

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Высокий комиссар ООН по правам человека приближает взрывы в Ливане к грани возможных обвинений в...
Политика

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН

Спорные дебаты о детонациях пейджеров до Совета Безопасности ООН После взрывов пейджеров в Ливане, министр иностранных дел Израиля был вынужден отвечать на обвинения ливанского коллеги, который заявил, что Израиль превращается в государство-изгой. Посол Израиля в ООН не исключил возможности новых атак против «Хезболлы» и призвал правительство в Бейруте бороться с

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Торжественный тост! По случаю, менеджер Байерна Ули Хёнесс, доктор Франц Бёмерт, президент Вердера...
Спорт

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть.

Неочевидная эскалация разногласий между Хонесом и Лемке начинает кипеть. Сегодня, вечные соперники Вердер Бремен и ФК Бавария Мюнхен снова сойдутся в матче Кубка Север-Юг. Исторически, это также столкновение между легендами Ули Хёнессом и Вилли Лемке. Эта многолетняя вражда началась мирным образом. Это произошло 23 ноября 1985 года, когда ФК Бавария

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
АЭС «Три мили» была временно остановлена в 2018 году, а затем были объявлены планы по повторному...
Экономика

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft

Возобновилось: ядерное предприятие США возобновило работу для Microsoft Microsoft подписал соглашение на два десятилетия о поставках электроэнергии от возрожденной АЭС Три-Майл-Айленд, несмотря на ее длительное закрытие. Техгигант, известный своими обязательствами по защите климата, активно внедряет ИИ во многие свои продукты, что требует значительного количества электроэнергии. Планы по запуску реактора на

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Камала Харрис выступает с речью на политическом митинге в Атланте 20 сентября 2024 года
Политика

Харрис увеличивает рекламные усилия с денежным преимуществом, поскольку Илон Маск делает крупное пожертвование Республиканской партии палаты представителей, как показывают последние документы

Кэмела Харрис начала сентябрь и завершающие стадии президентской избирательной кампании с избытком кампании фондов более чем у Дональда Трампа, как было показано в recente финансовые отчеты. Эти отчеты указывали на успешный период сбора средств для Харрис, рекордно банкинг с первым полным...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Предложенные налоговые сокращения Кристиана Линднера полностью остановили бы продвижение...
Политика

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода.

Светодиодная лампочка эффективно препятствует прогрессу холода. Когда повышение зарплаты в конечном итоге приводит к увеличению налоговой обязанности, это явление называется "температурно-управляемым продвижением". Коалиция "светофор" имеет возможность противодействовать этому эффекту в течение всего срока своего законодательного полномочия, как показывают расчеты. По расчетам Института немецкой экономики (IW), исключительно

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно