Глобальная финансовая организация выделяет историческую сумму на инициативы по борьбе с изменением климата

В 2024 финансовом году Всемирный банк выделил рекордную сумму в размере около $43 миллиардов (примерно €38 миллиардов) на проекты в области возобновляемой энергии и других инициатив по сохранению окружающей среды. Это на 10% больше, чем в предыдущем году. Об этом было объявлено Всемирным банком 30 июня, в конце финансового года.

Эта значительная сумма, выделенная на экологические проекты, составила 44% от общего объема кредитования в размере $97 миллиардов, согласно дополнительной информации. Это ставит Всемирный банк на пороге достижения своей цели, объявленной на саммите COP28 по климату годом ранее, увеличить долю финансирования проектов по сохранению окружающей среды до 45% в 2025 финансовом году.

Помимо перехода к возобновляемой энергии, Всемирный банк планирует помочь в миссии "устранения бедности в устойчивом мире" и инвестировать в "стойкие сообщества и более сильные экономики" с помощью этих средств.

Соответственно, заявление содержало планы по внедрению полностью электрических автобусных парков в Дакаре, столице Сенегала, и Каире, столице Египта. Цель состоит в том, чтобы снизить загрязнение воздуха и выбросы CO2 от автотранспорта в обоих мегаполисах.

В Бангладеш средства Всемирного банка направляются на строительство более 900 временных укрытий для защиты от циклонов, укрепление побережья и системы раннего оповещения. В Вьетнаме ведутся работы по снижению выбросов метана в рисоводстве в дельте Меконга. Как и Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк является уникальной организацией, находящейся под эгидой Организации Объединенных Наций.

Общий объем финансирования экологических проектов в 2024 году более чем в четыре раза превысил объем финансирования в 2014 году, составив астрономическую сумму в миллиард долларов. С таким масштабным финансированием Всемирный банк стремится поддержать переход к устойчивой планете, инвестируя в различные секторы, такие как снижение выбросов и продвижение стойких сообществ.

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