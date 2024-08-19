- Главные политические события: Увлекательные подробности о конференции демократов

В ближайшие дни Чикаго, примечательный американский город, готовится стать местом проведения значительного события в ходе предвыборной гонки. Демократы направляются туда на четырехдневный фестиваль, который изначально планировался для официального выдвижения президента Джо Байдена на ноябрьские выборы. Однако неожиданно Байден снялся с выборов в июле, уступив дорогу своей вице-президенту Камале Харрис. 59-летняя Харрис станет главной звездой этого собрания.

Будет ли Харрис официально выдвинута на конвенции?

Хотя это может показаться немного запутанным, ответ - да и нет. Демократическая партия уже выбрала своего кандидата заранее с помощью продвинутого цифрового процесса из-за определенных сроков в одном штате. Более 4500 делегатов из различных штатов проголосовали онлайн в начале августа, объявив Харрис выбранным кандидатом. Ее напарник, Тим Уолз, был также выбран тем же методом. Хотя не будет отдельного голосования за вице-президента, на чикагской конвенции состоятся церемониальные голосования tanto за Харрис, как и за Уолза. Эти голоса имеют лишь символическое значение.

Что еще мы можем ожидать от собрания?

Харрис и Уолз должны выступить с основными речами на конвенции, вдохновив своих сторонников и поделившись своими планами на будущее. Также выступят несколько высокопоставленных членов партии, в том числе Байден. Ожидаются появления бывших президентов Барака Обамы и Билла Клинтона, а также Хиллари Клинтон, первой женщины-кандидата в президенты от партии в 2016 году. В программе также запланированы выступления супругов Харрис и Уолза и развлекательные номера. Наконец, партия сформулирует свою платформу для выборов.

Вне конвенции может проходить противоположная программа, например, протесты против политики в отношении Ближнего Востока администрации Байдена-Харрис.

Каков предварительный график?

Основные события конвенции будут происходить вечерами по местному времени, что соответствует немецкой ночи. Конвенция может затянуться до немецкой пятницы. Точный график еще не объявлен партией, но некоторые даты уже подтверждены. По традиции, Харрис, скорее всего, выступит на грандиозном финале в последний вечер, в то время как Уолз должен выступить на день раньше. Появление Байдена запланировано на немецкую ночь с понедельника на вторник, чтобы продемонстрировать единство Демократической партии после некоторых напряженных недель, предшествовавших отказу Байдена.

Является ли конвенция в основном шоу?

В некоторой степени, да. После интенсивных дебатов вокруг здоровья Байдена демократы воспрянули духом. Однако остается неясным, сможет ли Харрис победить республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа. Партия хочет сохранить этот импульс, и конвенция, скорее всего, будет представлена как грандиозное шоу возрождения.

Публичные появления Харрис до сих пор были тщательно отрепетированы. С тех пор, как она стала новым лицом кампании, она избегала интервью и пресс-конференций, ограничиваясь запланированными событиями. Однако это, возможно, не сработает после конвенции до выборов, что станет для нее настоящим испытанием.

Демократическая партия официально объявила Камалу Харрис своим кандидатом на пост президента на продвинутом цифровом процессе, а ее напарником стал Тим Уолз, также выбранным тем же методом. Соединенные Штаты Америки, в частности Чикаго, станут местом проведения конвенции, на которой Харрис и Уолз выступят с основными речами и поделятся своими планами на будущее, с участием бывших президентов и других высокопоставленных членов партии.

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