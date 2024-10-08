Главный советник премьер-министра Великобритании уходит в отставку после раскрытия доходов Би-би-си.

Сообщается, что Грей решила уйти с поста главного помощника премьер-министра Кира Стармера из-за внимания, которое вызывала ее должность, как сообщило агентство новостей PA. Грей, известная личность, проработавшая под Стармером почти год, сначала как лидер оппозиции, а затем как глава Лейбористской партии, оказалась в центре скандала после сообщения BBC о том, что она получает больше, чем премьер-министр сама.

Грей руководила расследованиями скандала "Партигейт", серии вечеринок, прошедших в штаб-квартире правительства во время карантина. Ее отчет о недостатках руководства привел к отставке бывшего премьер-министра Бориса Джонсона.

Ходили слухи, что Грей считала, что должна быть напрямую вовлечена во все дела и выступала в роли негласного заместителя премьер-министра. Вод на мель добавило раскрытие ее существенного оклада, который составляет 170 000 фунтов стерлингов (приблизительно 203 000 евро), что значительно выше годового дохода Стармера в 166 786 фунтов стерлингов (приблизительно 199 000 евро). После ее ухода Морган МакСвини, советник Стармера, займет пост главного помощника.

Грей часто проходила мимо улицы, ведущей к 10 Даунинг-стрит, где находилось ее офис. Несмотря на высокий оклад, некоторые критики считали, что она должна жить в соответствии со своими средствами на улице, где многие жители работали на нескольких работах, чтобы сводить концы с концами.

Читайте также: