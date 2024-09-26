Главный советник Марка Робинсона решил уйти в отставку после разоблачения CNN

Брайан Ливекки, занимавший пост главного помощника и юридического советника Робинсона, собирается уйти в течение следующей недели, как стало известно из достоверного источника. Это увольнение последовало за чередой громких уходов из команды Робинсона, спровоцированных отчетом CNN, опубликованным на прошлой неделе.

Робинсон, республиканский кандидат в губернаторы Северной Каролины, столкнулся с массовым исходом сотрудников своей кампании в воскресенье. Среди ушедших были менеджер кампании, заместитель менеджера кампании, директор по финансам, а также старший советник и консультант по кампании.

По данным The New York Times и WRAL в среду, также ушли директор по политике, директор по коммуникациям и директор по связям с правительством. CNN пыталась связаться с этими людьми, но пока не получила ответа.

Робинсон представил своего нового главного помощника в четверг утром, повысив Кришану Полите из должности заместителя главного помощника до руководящей позиции.

На странице профиля Робинсона на Nude Africa были обнародованы его расистские комментарии, в которых он называл себя "черным нацистом", вспоминал свою привычку подсматривать за женщинами в тренажерном зале в 14 лет и выражал поддержку восстановлению рабства.

Робинсон публично разместил свою полную фамилию и адрес электронной почты, который он часто использовал, на нескольких веб-сайтах на платформе Nude Africa.

Во время интервью CNN на прошлой неделе Робинсон неоднократно отрицал, что делал эти комментарии на Nude Africa. Когда ему предъявили множество доказательств, связывающих его с именем пользователя Nude Africa, он сказал: "Это не мы. Эти слова не характерны для меня". Когда ему предъявили исчерпывающий список доказательств, Робинсон сказал: "Я не буду вдаваться в подробности, как была создана эта скандальная таблоидная выдумка".

Уход Робинсона из политики вызвал значительные потрясения в его команде, что привело к нескольким громким уходам. Политическая реакция на спорные комментарии, которые он сделал на Nude Africa, продолжает формировать повестку дня его кампании.

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