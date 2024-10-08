Главный представитель террористических связей Ирана отсутствует.

Иран в настоящее время испытывает трудности с поиском своего главного контакта для различных радикальных организаций, в том числе "Хезболлы" в Ливане, "Хамас" в Газе и хути в Йемене. Два высокопоставленных иранских чиновника из сферы безопасности сообщили Reuters, что начальник иранских бригад "Кудс", Эсмаил Каани, пропал без вести после израильских авиационных ударов в Бейруте. Бригады "Кудс" являются подразделением иностранных операций Корпуса стражей исламской революции Ирана. Прежний начальник, Касем Сулеймани, был убит в результате удара беспилотника США в Багдаде в 2020 году.

Один из источников заявил, что Каани находился в пригороде Дахия в южном Бейруте в день воздушных атак, в частности в четверг. Однако нет никаких доказательств того, что Каани встречался с высокопоставленным командиром "Хезболлы" Хасхемом Сафиддином, который также пропал без вести. Стоит отметить, что военные Израиля не подтвердили, был ли Каани убит в результате атак.

Военный спикер Израиля, отвечая на вопрос о статусе Каани, просто сказал, что полные результаты атак все еще оцениваются. Израиль проводил авиационные удары по штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте, и не ясно, кто присутствовал во время этих атак.

Пропал без вести Эсмаил Каани вызвал дискуссии о возможной войне с Израилем, учитывая его значительную роль в бригадах "Кудс" Ирана и недавние авиационные удары Израиля в Бейруте. Отсутствие tanto Каани, как и Хасхема Сафиддина на своих должностях может потенциально обострить tensions между Ираном и Израилем.

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