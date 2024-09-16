Главный исполнительный директор ВТО Окондзо Ивеала намерен баллотироваться на новый срок.

Нгози Оконджо-Ивеала, ставшая первой женщиной и африканским лидером Всемирной торговой организации (ВТО), выразила желание переизбраться на второй срок. Ее представитель заявил, что она официально объявила о намерении прослужить еще четыре года в качестве директора-генерала. В 70 лет она полна решимости благодаря "широкой и разнообразной поддержке" членов организации.

Текущий срок пребывания во главе 166-членной ВТО истекает в августе следующего года. В настоящее время других претендентов нет.

Успешный экономист и бывший министр финансов Нигерии возглавила ВТО во время пандемии COVID-19 в марте 2021 года. Наряду с Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком ВТО является одной из самых значительных международных организаций в сфере экономической политики. Ее основная задача - предоставить платформу для переговоров о снижении тарифов и других торговых барьеров и надзор за выполнением международных торговых соглашений.

Комиссия официально начала процесс рассмотрения просьбы Нгози Оконджо-Ивеалы о переизбрании на пост директора-генерала. В свете успешного руководства во время пандемии комиссия, как ожидается, серьезно рассмотрит ее кандидатуру.

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