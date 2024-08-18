Главное финансовое учреждение Ливии прекращает свою деятельность.

В Ливии временно приостановлены операции центрального банка после похищения сотрудника. IT-менеджера якобы похитили неизвестные группы, что привело к прекращению всех банковских операций и услуг. Также другие сотрудники получили угрозы. Все банковские службы и секторы, в том числе валютный курс и депозиты для национальной нефтяной промышленности, останутся приостановленными до безопасного возвращения IT-специалиста.

Эта продолжающаяся кризисная ситуация в Ливии, где есть два конкурирующих правительства, усугубляется. Эта североафриканская страна борется за влияние и ресурсы между двумя доминирующими группами, возглавляемыми премьер-министром Абдель Хамидом Дбаибой на западе и полевым маршалом Халифой Хафтаром и его сыновьями на востоке. Страна разделена, с двумя параллельными правительствами и администрациями, действующими бок о бок.

Центральный банк выступает в качестве депо для доходов от торговли нефтью и газом, что составляет около 95% доходов страны. Его обязанности включают выплату зарплат государственным служащим, даже в восточных регионах. Вольфрам Лахер, эксперт из Германского института международных и безопасностий дел (СВП), называет Центральный банк "сокровищницей" в конфликтной Ливии, учитывая его огромные валютные резервы и жизненно важную роль в нефтяной экономике страны.

Столкновения в Ливии также подпитываются иностранными интересами, стремящимися оказать влияние на эту нефтеносную страну. Сторона Хафтара в основном получает поддержку России, в то время как правительство Дбаибы поддерживается Турцией. Турция успешно предотвратила нападение самопровозглашенной Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара на Триполи в 2020 году. С тех пор страна остается разделенной, без значительных боев с лета 2020 года. Однако недавние признаки перевооружения вызывают опасения, что вскоре может начаться новая фаза крупных конфликтов.

Кризис в Центральном банке, с его сотрудником в плену, еще больше осложняет существующую финансовую нестабильность в Ливии. Эта усугубляющаяся ситуация в Ливии, с ее разделенными правительствами и иностранной поддержкой, представляет собой серьезную угрозу стабильности нефтяной экономики страны, в том числе ее жизненно важным банковским операциям.

Читайте также: