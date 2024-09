- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба также уходит в отставку

В Украине происходит серьезная перестановка в правительстве. Как least six government officials, including cabinet members, have tendered their resignations, as per the ruling party Servant of the People, announced on Tuesday evening. On Wednesday morning, the parliamentary presidency also disclosed that Foreign Minister Dmytro Kuleba has stepped down.

Лидер фракции партии президента Владимира Зеленского Давид Арахамия подтвердил в Телеграме во вторник, что "Как promised, a major overhaul of the government is imminent this week." По его словам, более половины членов правительства будут заменены.

Шесть министров покидают Украину

"Завтра будет день увольнений, и послезавтра - день назначений", - заявил Арахамия вечером, известный как близкий соратник президента Украины Владимира Зеленского.

Уже во вторник вечером несколько министров подали в отставку, в том числе министры по стратегическим отраслям, юстиции и охраны окружающей среды. Кроме того, ушли в отставку председатель государственного фонда госимущества Виталий Коваль и заместители премьер-министра Ирина Верeshchuk и Ольга Stefanishyna.

Кроме того, Зеленский уволил указом первого заместителя главы своей администрации Ростислава Шурму.

Зеленский не чужд перестановок в правительстве

Зеленский неоднократно пересматривал состав украинского правительства с начала войны. В прошлом сентябре он уволил министра обороны в связи с чередой коррупционных скандалов. Недавно он заменил своего главнокомандующего после серии неудач на поле боя.

Президентский срок Зеленского, начавшийся в 2019 году, должен был закончиться в мае. Однако из-за действующего режима военного положения с февраля 2022 года он продолжает временно находиться у власти.

В свете обещанной перестановки в правительстве Арахамией и партией "Слуга народа" ожидается, что в ближайшие дни последуют отставки других министров.

