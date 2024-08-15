Глава штаба BSW исключает сотрудничество с AfD

Председатель БСВ Амира Мохамед Али решительно отвергла любое сотрудничество с АФД. "Сотрудничество означало бы координацию, совместные предложения или даже формирование коалиций, чего мы не можем сделать с партией, часть которой является ультраправой", - заявила Мохамед Али газете "Рейнская почта" из Дюссельдорфа. Отказ от сотрудничества распространяется как на отдельные земельные ассоциации, так и в целом.

Председатель БСВ не исключила возможность поддержки предложений АФД в отдельных случаях. "Однако, поскольку предложения АФД обычно плохо сформулированы, этот вопрос возникает очень редко".

Мохамед Али критиковала подход других партий к АФД. "Стратегия других партий, заключающаяся в том, чтобы ослабить АФД, постоянно говоря о firewall, очевидно, провалилась", - сказала она. "Необходимо заниматься АФД на содержательном уровне".

По опросам, на предстоящих выборах в три восточногерманских земли АФД может рассчитывать на голоса. Ожидаются сложные процессы формирования коалиций.

Несмотря на потенциальный рост АФД на предстоящих выборах, председатель БСВ Амира Мохамед Али подчеркнула, что "любое сотрудничество с АФД не входит в наши планы", и добавила, что даже в случаях, когда предложения АФД совпадают с интересами БСВ, они будут критически рассматриваться, так как "мы тщательно изучим предложения АФД перед принятием решения о поддержке".

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