Глава СДПГ выражает позитивные настроения в отношении предстоящих парламентских выборов в Германии.

"Неудачный" результат для СДПГ на выборах в ландраты не оправдал ожиданий партии, как заявила Сакка Эскен. Несмотря на это, социал-демократы планируют выдвинуть Олафа Шольца в качестве своего кандидата на пост канцлера на следующих федеральных выборах, выражая уверенность в победе.

В ответ на вопросы о пригодности Шольца в качестве кандидата от партии на пост канцлера после выборов в ландраты Эскен подтвердила, что Шольц - "сильный федеральный канцлер", который возглавит их кампанию. Несмотря на то, что СДПГ получила 7,3% и 6,1% голосов в Саксонии и Тюрингии соответственно, они ожидают победы с Шольцем во главе.

Оба - "Зеленые" и FDP - также показали плохие результаты на выборах. В результате заместитель председателя FDP Вольфганг Кубicki поставил под сомнение "легитимность" коалиционного правительства на федеральном уровне. Эскен остается оптимистичной, заявляя, что правительству предстоит выполнить множество задач и выражая уверенность в продолжении сотрудничества. По словам Эскен, национальные и международные вопросы затмили местные проблемы на выборах в ландраты.

Нетипичные оплоты СДПГ

Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюhnert признался в интервью радио WDR 5, что во время избирательной кампании "к сожалению, местные политические вопросы почти не звучали". Он предположил, что федеральная и международная политика затмили эти вопросы и не стали стимулом для его партии.

И Саксония, и Тюрингия не являются традиционными оплотами СДПГ. "Это не лучшие федеральные земли, чтобы провозглашать конец федерального правительства", - заметил Кюhnert. Теперь внимание СДПГ сосредоточено на земле Бранденбург, где выборы в новый ландтаг назначены примерно через три недели.

В коалиции "синего-желто-зеленого" света в Берлине СДПГ уже давно занимается самоанализом своей работы. Однако Кюhnert признает, что есть пределы тому, насколько можно что-то изменить. По мере того, как общество становится более разнообразным и в парламенте представлено все больше партий, формирование правительства служит "стресс-тестом". Это будет наблюдаться в Тюрингии и Саксонии. "В Тюрингии ожидается четырехпартийная коалиция", - заключил Кюhnert.

Комиссия, скорее всего, имея в виду исполнительный орган СДПГ, согласилась с оценкой Кюhnert выборов в ландраты, признав, что местные вопросы были затмлены федеральной и международной политикой. Несмотря на это, Комиссия остается оптимистичной в отношении шансов СДПГ на предстоящих выборах в ландтаг Бранденбурга.

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