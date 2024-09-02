Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Глава СДПГ выражает позитивные настроения в отношении предстоящих парламентских выборов в Германии.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
Оlaf Шольц считается крепким federalным канцлером, заявил-party хрилья Esken несмотря на выборы в...
Оlaf Шольц считается крепким federalным канцлером, заявил-party хрилья Esken несмотря на выборы в аукономии и гернե

Глава СДПГ выражает позитивные настроения в отношении предстоящих парламентских выборов в Германии.

"Неудачный" результат для СДПГ на выборах в ландраты не оправдал ожиданий партии, как заявила Сакка Эскен. Несмотря на это, социал-демократы планируют выдвинуть Олафа Шольца в качестве своего кандидата на пост канцлера на следующих федеральных выборах, выражая уверенность в победе.

В ответ на вопросы о пригодности Шольца в качестве кандидата от партии на пост канцлера после выборов в ландраты Эскен подтвердила, что Шольц - "сильный федеральный канцлер", который возглавит их кампанию. Несмотря на то, что СДПГ получила 7,3% и 6,1% голосов в Саксонии и Тюрингии соответственно, они ожидают победы с Шольцем во главе.

Оба - "Зеленые" и FDP - также показали плохие результаты на выборах. В результате заместитель председателя FDP Вольфганг Кубicki поставил под сомнение "легитимность" коалиционного правительства на федеральном уровне. Эскен остается оптимистичной, заявляя, что правительству предстоит выполнить множество задач и выражая уверенность в продолжении сотрудничества. По словам Эскен, национальные и международные вопросы затмили местные проблемы на выборах в ландраты.

Нетипичные оплоты СДПГ

Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюhnert признался в интервью радио WDR 5, что во время избирательной кампании "к сожалению, местные политические вопросы почти не звучали". Он предположил, что федеральная и международная политика затмили эти вопросы и не стали стимулом для его партии.

И Саксония, и Тюрингия не являются традиционными оплотами СДПГ. "Это не лучшие федеральные земли, чтобы провозглашать конец федерального правительства", - заметил Кюhnert. Теперь внимание СДПГ сосредоточено на земле Бранденбург, где выборы в новый ландтаг назначены примерно через три недели.

В коалиции "синего-желто-зеленого" света в Берлине СДПГ уже давно занимается самоанализом своей работы. Однако Кюhnert признает, что есть пределы тому, насколько можно что-то изменить. По мере того, как общество становится более разнообразным и в парламенте представлено все больше партий, формирование правительства служит "стресс-тестом". Это будет наблюдаться в Тюрингии и Саксонии. "В Тюрингии ожидается четырехпартийная коалиция", - заключил Кюhnert.

Комиссия, скорее всего, имея в виду исполнительный орган СДПГ, согласилась с оценкой Кюhnert выборов в ландраты, признав, что местные вопросы были затмлены федеральной и международной политикой. Несмотря на это, Комиссия остается оптимистичной в отношении шансов СДПГ на предстоящих выборах в ландтаг Бранденбурга.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Владимир Путин, президент России, в настоящее время общается с учениками из школы в Кызыле,...
Политика

06:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов с огненными установками в России

06:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов с огненными установками в России Во время конфликта в Украине велось много дискуссий о различных видах оружия, в том числе о дронах-огнеметателях. Недавно появились видеозаписи, якобы показывающие использование такого оружия, которое, по-видимому, сжигает позиции российской военной техники и обширные лесные массивы. 18:09 Новая

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Макрон призывает политические фракции искать компромиссы.
Политика

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров.

Французский лидер Макрон поддерживает двух будущих премьер-министров. Следуя за французскими парламентскими выборами два месяца назад, выборы премьер-министра кажутся неизбежными. Недавно Президент Эмманюэль Макрон провел переговоры с двумя потенциальными претендентами на эту должность, а также с двумя своими бывшими предшественниками в Элисейском дворце. Сначала Макрон встретился с бывшим социалистическим премьер-министром Бернаром

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.
Политика

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года.

Россия достигла наиболее значительных территориальных расширений с октября 2022 года. В ходе конфликта с Украиной российские войска одержали свои крупнейшие victories с октября прошлого года в августе. Институт изучения войны (ISW), американская стратегическая аналитическая организация, сообщил, что российские войска захватили площадь примерно 477 квадратных километров на Украине в этот период,

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно

Последние

Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.
Федеральные земли Германии

Почетный президент Gema, Рейнхольд Крайле, скончался.

Ранее возглавлявший Гема Рейнхольд Крайле к великому сожалению скончался. долгие годы он был борцом за интеллектуальные права в музыке и охрану авторских прав.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Уникальные расследования: полиция Бонна сейчас занимается двумя необычно мрачными историческими...
Федеральные земли Германии

Правоохранители в Бонне возобновляют расследования последних десятилетий.

Нераскрытые тайны: Полиция Бонна пересматривает две неопознанные смерти, призывая помощь сообщества. Вопроса входят трагическая гибель младенца и 17-летнего человека.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
В течение более 10 лет было показано 144 эпизода "Львиного логова", в котором Юдит Уильямс сидит...
Культура

За десять лет, организация 418 участвует в многочисленных сделках.

За последние десять лет 'Львиный ров' наблюдал за разнообразными презентациями на конкурсе начинающих предприятий. Этот памятный сезон начнётся 2 сентября.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Что означает этот особенный светофор, встречающийся редко в 13 случаях на немецких дорогах?
Авто

Что означает этот особенный светофор, встречающийся редко в 13 случаях на немецких дорогах?

Германия широко признана лесом указателей, многие из которых обучаются в классах вождения. Тем не менее, время от времени встречаются исключения, которые вызывают множество вопросов при их обнаружении.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно